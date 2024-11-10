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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Аякс
Твенте - Аякс: обзор матча 10 ноября 2024
Твенте
10.11.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
2 : 2
Завершен
Аякс
42'
М. Влап
65'
М. Влап
59'
Д. Классен
67'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Аякс
90'
+4
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
Г. Лагербилке
️️️️
М. Хилгерс
84'
Замена
Б. Куйперс
️️️️
Ю. Регер
84'
Замена
М. Киоло
️️️️
А. Салах-Эддин
84'
72'
Желтая карточка
Й. Хато
70'
Замена
С. Бергейс
️️️️
К. Тэйлор
70'
Замена
Б. Бробби
️️️️
В. Вегхорст
67'
ГОЛ! 2:2!
Б. Траоре
Пас отдал
К. Тэйлор
ГОЛ! 2:1!
М. Влап
Пас отдал
А. Салах-Эддин
65'
63'
Замена
К. Фитц-Джим
️️️️
Д. Классен
Замена
С. Стейн
️️️️
К. Эйтинг
61'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
С. Ламмерс
61'
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Классен
Пас отдал
К. Тэйлор
Желтая карточка
Г. Бесселинк
55'
46'
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Годтс
ГОЛ! 1:0!
М. Влап
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
(К)
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
44
Юри Регер
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
2
Хилгерс
38
Брюнс
28
ван Рой
6
Эйтинг
44
Регер
41
Бесселинк
14
Влап
11
Ротс
29
Ламмерс
4-2-2-2
22
Пасвер
2
Ренш
6
Шутало
21
Хато
15
Бас
14
Хендерсон
24
Тэйлор
18
Классен
22
Годтс
29
Акпом
9
Вегхорст
44
Регер
5
Куйперс
5
Куйперс
44
Регер
2
Хилгерс
14
Лагербилке
14
Лагербилке
2
Хилгерс
5
Салах-Эддин
6
Киоло
6
Киоло
5
Салах-Эддин
6
Эйтинг
14
Стейн
14
Стейн
6
Эйтинг
29
Ламмерс
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
29
Ламмерс
14
Хендерсон
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
14
Хендерсон
18
Классен
28
Фитц-Джим
28
Фитц-Джим
18
Классен
24
Тэйлор
23
Бергейс
23
Бергейс
24
Тэйлор
22
Годтс
11
Траоре
11
Траоре
22
Годтс
9
Вегхорст
9
Бробби
9
Бробби
9
Вегхорст
Остались в запасе
Твенте
Аякс
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Твенте - Аякс
1
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
5
Офсайды
2
0
Количество передач
400
639
Сейвы
4
5
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.48
2.43
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Де Гролш Весте
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