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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Аякс
Твенте - Аякс: обзор матча 14 января 2021
Твенте
14.01.2021, четверг, 22:00
Голландия. Эредивизие, 16 тур
1 : 3
Завершен
Аякс
84'
Х. Плегесуэло
7'
С. Аллер
90'
К. Хунтелаар
90+2'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Аякс
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
К. Хунтелаар
Пас отдал
З. Лабиад
90'
ГОЛ! 1:2!
К. Хунтелаар
Пас отдал
С. Аллер
89'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Р. Гравенберх
ГОЛ! 1:1!
Х. Плегесуэло
84'
Желтая карточка
Д. Ротс
82'
71'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Антони
71'
Замена
З. Лабиад
️️️️
К. Промес
Замена
Д. Ротс
️️️️
Данило
68'
Замена
T. van Leeuwen
️️️️
Л. Илич
68'
Замена
Н. Маркело
️️️️
Р. Зерруки
68'
65'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Х. Тимбер
Замена
Г. Смал
️️️️
Д. Остерволде
51'
Замена
Й. Босх
️️️️
В. Черны
8'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Аллер
Пас отдал
Антони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Квинси Мениг
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
5
Йессе Босх
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
Аякс
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-2-1-3
16
Дроммел
24
Эбуехи
3
Пири
5
Плегесуэло
24
Остерволде
6
Зерруки
80
Ремерато
21
Илич
90
Данило
18
Черны
11
Мениг
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
17
Блинд
12
Тимбер
3
Тальяфико
8
Гравенберх
7
Антони
18
Классен
10
Промес
22
Аллер
10
Тадич
90
Данило
11
Ротс
11
Ротс
90
Данило
24
Остерволде
5
Смал
5
Смал
24
Остерволде
6
Зерруки
98
Маркело
98
Маркело
6
Зерруки
21
Илич
10
10
21
Илич
18
Черны
5
Босх
5
Босх
18
Черны
7
Антони
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
7
Антони
10
Промес
52
Лабиад
52
Лабиад
10
Промес
12
Тимбер
4
Схюрс
4
Схюрс
12
Тимбер
8
Гравенберх
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
8
Гравенберх
Остались в запасе
Твенте
Аякс
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
4
Дарио Думич
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
4
Эдсон Альварес
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
4
Дарио Думич
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Остались в запасе
4
Эдсон Альварес
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Твенте - Аякс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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