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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Твенте
Аякс - Твенте: обзор матча 13 февраля 2022
Аякс
13.02.2022, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 22 тур
5 : 0
Завершен
Твенте
31'
Д. Классен
53'
С. Аллер
77'
Р. Преппер (АГ)
85'
С. Аллер
88'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Твенте
ГОЛ! 5:0!
С. Аллер
Пас отдал
Н. Тальяфико
88'
Замена
Данило
️️️️
Антони
86'
Замена
М. Кудус
️️️️
С. Бергейс
86'
ГОЛ! 4:0!
С. Аллер
Пас отдал
Антони
85'
84'
Замена
М. Брюнс
️️️️
М. Хилгерс
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Д. Блинд
80'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Р. Преппер
77'
69'
Замена
В. Черны
️️️️
Д. Ротс
69'
Замена
М. Влап
️️️️
Й. Босх
68'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Д. Лимниос
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Классен
64'
Пенальти не реализован!
Д. Тадич
62'
54'
Желтая карточка
Д. Ротс
ГОЛ! 2:0!
С. Аллер
53'
Желтая карточка
Д. Тадич
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Классен
Пас отдал
С. Аллер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Аякс
24
Андре Онана
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
90
Данило
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Пасвер
17
Блинд
12
Тимбер
6
Мартинес
3
Мазрауи
4
Альварес
23
Бергейс
10
Тадич
18
Классен
7
Антони
22
Аллер
2-3-1-4
1
Уннершталь
20
3
Преппер
6
Зерруки
23
Садилек
5
Босх
18
Лимниос
5
Смал
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
2
Хилгерс
17
Блинд
3
Тальяфико
3
Тальяфико
17
Блинд
18
Классен
8
Гравенберх
8
Гравенберх
18
Классен
23
Бергейс
20
Кудус
20
Кудус
23
Бергейс
7
Антони
90
Данило
90
Данило
7
Антони
5
Босх
14
Влап
14
Влап
5
Босх
11
Ротс
18
Черны
18
Черны
11
Ротс
18
Лимниос
7
Мисиджан
7
Мисиджан
18
Лимниос
2
Хилгерс
38
Брюнс
38
Брюнс
2
Хилгерс
Остались в запасе
Аякс
Твенте
24
Андре Онана
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
24
Андре Онана
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Аякс - Твенте
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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