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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Твенте
Аякс - Твенте: обзор матча 05 декабря 2020
Аякс
05.12.2020, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 11 тур
1 : 2
Завершен
Твенте
58'
Д. Тадич (П)
22'
К. Мениг
84'
К. Мениг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Твенте
90'
+2
Замена
Р. Зерруки
️️️️
К. Мениг
87'
Замена
А. Еремеефф
️️️️
Данило
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Ш. Клайбер
85'
84'
ГОЛ! 1:2!
К. Мениг
Желтая карточка
Р. Гравенберх
83'
80'
Замена
М. Хилгерс
️️️️
Т. Эбуехи
80'
Замена
T. van Leeuwen
️️️️
В. Черны
80'
Замена
Й. Босх
️️️️
Л. Илич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тадич
58'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Н. Тальяфико
56'
Замена
Антони
️️️️
К. Промес
56'
Замена
Х. Тимбер
️️️️
П. Схюрс
56'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Л. Траоре
46'
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Мениг
Пас отдал
Х. Плегесуэло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
18
Дэви Классен
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Квинси Мениг
ЦФ
90
Данило
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Аякс
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Антони
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
4
Схюрс
2
Клайбер
8
Гравенберх
10
Промес
18
Классен
10
Тадич
2
Траоре
52
Лабиад
4-2-1-3
16
Дроммел
3
Пири
24
Эбуехи
5
Плегесуэло
5
Смал
80
Ремерато
6
Брама
21
Илич
18
Черны
90
Данило
11
Мениг
4
Схюрс
12
Тимбер
12
Тимбер
4
Схюрс
2
Траоре
9
Бробби
9
Бробби
2
Траоре
10
Промес
7
Антони
7
Антони
10
Промес
3
Тальяфико
6
Мартинес
6
Мартинес
3
Тальяфико
2
Клайбер
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
2
Клайбер
90
Данило
19
Еремеефф
19
Еремеефф
90
Данило
18
Черны
10
10
18
Черны
24
Эбуехи
2
Хилгерс
2
Хилгерс
24
Эбуехи
21
Илич
5
Босх
5
Босх
21
Илич
11
Мениг
6
Зерруки
6
Зерруки
11
Мениг
Остались в запасе
Аякс
Твенте
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
Главный тренер
Эрик тен Хаг
6
Casper Staring
ЦФ
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
Остались в запасе
6
Casper Staring
ЦФ
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Аякс - Твенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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