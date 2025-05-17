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Прогноз на точный счёт матча «Коринтианс» – «Сантос»: Серия A, 18 мая 2025

17 мая 2025 14:39
Коринтианс - Сантос
18 мая 2025, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 9 тур
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1.92
Точный счёт 2:1 в пользу «Коринтианса»
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18 мая на стадионе «Арена Коринтианс» состоится принципиальное противостояние 9-го тура Серии A между «Коринтиансом» и «Сантосом». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, но дерби всегда требует особого подхода – здесь многое решает не форма, а характер и реализация моментов.

«Коринтианс»

«Коринтианс» занимает 10-е место после восьми туров, имея в активе 10 очков. Коллектив чередует уверенные выступления дома с неудачами в выездных матчах. В последних пяти играх команда забила восемь голов, продемонстрировав приличную результативность – особенно на фоне побед над «Интернасьоналом» (4:2) и успеха в Кубке против «Новоризонтино».

Форвард Юри Алберто находится в отличной форме – 11 голов в 32 матчах, он продолжает оставаться главной ударной силой клуба. Команда неизменно забивает в последних пяти матчах, но при этом и регулярно пропускает – в шести играх подряд оборона не смогла сохранить «сухость».

«Сантос»

«Сантос» находится в зоне вылета – 19-я строчка и только 5 набранных очков после восьми туров. Команда не побеждает в пяти последних встречах, а последняя игра с «Сеарой» (0:0) лишь закрепила тенденцию: проблемы в атаке сочетаются с нестабильной обороной.

Несмотря на наличие результативного форварда Гильерме (10 голов в 21 игре), «Сантос» забил всего трижды в последних пяти матчах, а в выездных встречах вообще выглядит бледно. Слишком многое зависит от индивидуальных действий и минимум системности.

Факты о командах

«Коринтианс»

  • Забивает в пяти матчах подряд
  • Пропускает в шести последних матчах
  • Юри Алберто – 11 голов в 32 играх
  • В среднем 1.60 гола за матч за последние 5 игр

«Сантос»

  • Не выигрывает в 5 матчах
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Гильерме – 10 голов в 21 матче

Личные встречи
36% (8)
36% (8)
27% (6)
18
Забитых мячей
13
0.82
В среднем за матч
0.59
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коринтианс
1 : 1
30.10.2023
Сантос
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
0 : 2
22.06.2023
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 1
23.10.2022
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коринтианс
0 : 0
26.06.2022
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коринтианс
2 : 0
21.11.2021
Сантос
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
0 : 0
08.08.2021
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
1 : 0
18.02.2021
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коринтианс
1 : 1
08.10.2020
Сантос
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
0 : 0
26.10.2019
Сантос
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сантос
1 : 0
13.06.2019
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сантос
1 : 0
14.10.2018
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
1 : 1
07.06.2018
Сантос
Бразилия. Серия А, 23 тур
Сантос
2 : 0
10.09.2017
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
2 : 0
04.06.2017
Сантос
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сантос
2 : 1
11.09.2016
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
1 : 0
02.06.2016
Сантос
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коринтианс
2 : 0
20.09.2015
Сантос
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сантос
1 : 0
20.06.2015
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
1 : 0
10.11.2014
Сантос
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сантос
0 : 1
10.08.2014
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
27.10.2013
Сантос
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сантос
1 : 1
08.08.2013
Коринтианс
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Прогноз на матч «Коринтианс» – «Сантос»

Форма «Коринтианса» – более стабильная, особенно дома. «Сантос» не только не побеждает, но и испытывает сложности в атаке, несмотря на наличие Гильерме. Учитывая, что обе команды часто пропускают, но «Коринтианс» выглядит агрессивнее и результативнее, стоит ждать матч с голами с обеих сторон. При этом «Коринтианс» имеет больше шансов на итоговую победу.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Коринтианса»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Коринтианса» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Победа «Коринтианса» и тотал больше 1.5 – коэффициент 2.10

1.92
Точный счёт 2:1 в пользу «Коринтианса»
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Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Сантос Коринтианс
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