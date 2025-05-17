18 мая на стадионе «Арена Коринтианс» состоится принципиальное противостояние 9-го тура Серии A между «Коринтиансом» и «Сантосом». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, но дерби всегда требует особого подхода – здесь многое решает не форма, а характер и реализация моментов.

«Коринтианс»

«Коринтианс» занимает 10-е место после восьми туров, имея в активе 10 очков. Коллектив чередует уверенные выступления дома с неудачами в выездных матчах. В последних пяти играх команда забила восемь голов, продемонстрировав приличную результативность – особенно на фоне побед над «Интернасьоналом» (4:2) и успеха в Кубке против «Новоризонтино».

Форвард Юри Алберто находится в отличной форме – 11 голов в 32 матчах, он продолжает оставаться главной ударной силой клуба. Команда неизменно забивает в последних пяти матчах, но при этом и регулярно пропускает – в шести играх подряд оборона не смогла сохранить «сухость».

«Сантос»

«Сантос» находится в зоне вылета – 19-я строчка и только 5 набранных очков после восьми туров. Команда не побеждает в пяти последних встречах, а последняя игра с «Сеарой» (0:0) лишь закрепила тенденцию: проблемы в атаке сочетаются с нестабильной обороной.

Несмотря на наличие результативного форварда Гильерме (10 голов в 21 игре), «Сантос» забил всего трижды в последних пяти матчах, а в выездных встречах вообще выглядит бледно. Слишком многое зависит от индивидуальных действий и минимум системности.

Факты о командах

«Коринтианс»

Забивает в пяти матчах подряд

Пропускает в шести последних матчах

Юри Алберто – 11 голов в 32 играх

В среднем 1.60 гола за матч за последние 5 игр

«Сантос»

Не выигрывает в 5 матчах

Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Гильерме – 10 голов в 21 матче

Личные встречи 36% (8) 36% (8) 27% (6) 18 Забитых мячей 13 0.82 В среднем за матч 0.59 2:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 30 тур Коринтианс 1 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 11 тур Сантос 0 : 2 Коринтианс Бразилия. Серия А, 33 тур Сантос 0 : 1 Коринтианс Бразилия. Серия А, 14 тур Коринтианс 0 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 34 тур Коринтианс 2 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 15 тур Сантос 0 : 0 Коринтианс Бразилия. Серия А, 33 тур Сантос 1 : 0 Коринтианс Бразилия. Серия А, 14 тур Коринтианс 1 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 28 тур Коринтианс 0 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 9 тур Сантос 1 : 0 Коринтианс Бразилия. Серия А, 29 тур Сантос 1 : 0 Коринтианс Бразилия. Серия А, 10 тур Коринтианс 1 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 23 тур Сантос 2 : 0 Коринтианс Бразилия. Серия А, 4 тур Коринтианс 2 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 24 тур Сантос 2 : 1 Коринтианс Бразилия. Серия А, 5 тур Коринтианс 1 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 27 тур Коринтианс 2 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 8 тур Сантос 1 : 0 Коринтианс Бразилия. Серия А, 33 тур Коринтианс 1 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 14 тур Сантос 0 : 1 Коринтианс Бразилия. Серия А, 31 тур Коринтианс 1 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 12 тур Сантос 1 : 1 Коринтианс

Прогноз на матч «Коринтианс» – «Сантос»

Форма «Коринтианса» – более стабильная, особенно дома. «Сантос» не только не побеждает, но и испытывает сложности в атаке, несмотря на наличие Гильерме. Учитывая, что обе команды часто пропускают, но «Коринтианс» выглядит агрессивнее и результативнее, стоит ждать матч с голами с обеих сторон. При этом «Коринтианс» имеет больше шансов на итоговую победу.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Коринтианса»

Рекомендованные ставки: