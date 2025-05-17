18 мая на стадионе «Арена Коринтианс» состоится принципиальное противостояние 9-го тура Серии A между «Коринтиансом» и «Сантосом». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, но дерби всегда требует особого подхода – здесь многое решает не форма, а характер и реализация моментов.
«Коринтианс»
«Коринтианс» занимает 10-е место после восьми туров, имея в активе 10 очков. Коллектив чередует уверенные выступления дома с неудачами в выездных матчах. В последних пяти играх команда забила восемь голов, продемонстрировав приличную результативность – особенно на фоне побед над «Интернасьоналом» (4:2) и успеха в Кубке против «Новоризонтино».
Форвард Юри Алберто находится в отличной форме – 11 голов в 32 матчах, он продолжает оставаться главной ударной силой клуба. Команда неизменно забивает в последних пяти матчах, но при этом и регулярно пропускает – в шести играх подряд оборона не смогла сохранить «сухость».
«Сантос»
«Сантос» находится в зоне вылета – 19-я строчка и только 5 набранных очков после восьми туров. Команда не побеждает в пяти последних встречах, а последняя игра с «Сеарой» (0:0) лишь закрепила тенденцию: проблемы в атаке сочетаются с нестабильной обороной.
Несмотря на наличие результативного форварда Гильерме (10 голов в 21 игре), «Сантос» забил всего трижды в последних пяти матчах, а в выездных встречах вообще выглядит бледно. Слишком многое зависит от индивидуальных действий и минимум системности.
Факты о командах
«Коринтианс»
- Забивает в пяти матчах подряд
- Пропускает в шести последних матчах
- Юри Алберто – 11 голов в 32 играх
- В среднем 1.60 гола за матч за последние 5 игр
«Сантос»
- Не выигрывает в 5 матчах
- Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
- Гильерме – 10 голов в 21 матче
Прогноз на матч «Коринтианс» – «Сантос»
Форма «Коринтианса» – более стабильная, особенно дома. «Сантос» не только не побеждает, но и испытывает сложности в атаке, несмотря на наличие Гильерме. Учитывая, что обе команды часто пропускают, но «Коринтианс» выглядит агрессивнее и результативнее, стоит ждать матч с голами с обеих сторон. При этом «Коринтианс» имеет больше шансов на итоговую победу.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Коринтианса»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Коринтианса» – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Победа «Коринтианса» и тотал больше 1.5 – коэффициент 2.10