17 мая 2025 года в 17:00 пройдет матч 33-го тура Первой лиги. «Сочи» проведет поединок с московским «Торпедо».

«Сочи»

Южане расположились на четвертой строчке в турнирной таблице и все еще имеют теоретические шансы на прямое попадание в РПЛ. Отставание от «Торпедо» составляет 4 зачетных балла за 2 тура до финиша кампании в Первой лиге. Судьба одной путевки в Премьер-Лигу уже решена – «Балтика» досрочно гарантировала себе место в элите на следующий сезон.

Последние три игры:

Нефтехимик – Сочи 1:1

Сочи – Арсенал Тула 5:1

Чайка – Сочи 0:2

«Торпедо Москва»

«Автозаводцы» идут вторыми и удерживают место, дающее прямой промоушн в Премьер-Лигу. Впрочем, в спину команде Олега Кононова дышит не только «Сочи», но и «Черноморец». Москвичи не могут позволить себе провести последние игры «на расслабоне».

Последние три игры:

Торпедо – Шинник 1:0

Балтика – Торпедо 0:1

Алания – Торпедо 2:4

Личные встречи 30% (3) 20% (2) 50% (5) 13 Забитых мячей 15 1.3 В среднем за матч 1.5 3:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Первая лига, 33 тур Сочи 0 : 1 Торпедо Россия. Первая лига, 12 тур Торпедо 2 : 2 Сочи Россия. Премьер-лига, 25 тур Сочи 3 : 1 Торпедо Россия. Кубок, 5 тур Торпедо 1 : 1 Сочи Россия. Кубок, 2 тур Сочи 1 : 3 Торпедо Россия. Премьер-лига, 1 тур Торпедо 1 : 3 Сочи Россия. ФНЛ, 37 тур Сочи 2 : 3 Торпедо Россия. ФНЛ, 19 тур Торпедо 2 : 0 Сочи Россия. ФНЛ, 27 тур Сочи 1 : 0 Торпедо Россия. ФНЛ, 11 тур Торпедо 1 : 0 Сочи

Прогноз на матч «Сочи» – «Торпедо» Москва

Южане идут фаворитом с большим запасом, однако не стоит сбрасывать со счетов подопечных Кононова. Совсем недавно «Торпедо» одолел «Балтику», причем – на ее поле.

К тому же «автозаводцы» подходят к решающим играм в отменной форме – «Торпедо» не проигрывает уже четыре тура кряду (3 победы и 1 ничья). Считаем, что и сейчас подопечные Кононова не ударят в грязь лицом и как минимум не уступят на «Фиште».

Прогноз: «Торпедо» не проиграет, коэффициент – 1,64. Прогноз на точный счет – 1:1.