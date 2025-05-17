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Прогноз на точный счет матча «Сочи» – «Торпедо»: ФНЛ, 17 мая 2025

17 мая 2025 9:26
Сочи - Торпедо
17 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. Первая лига, 33 тур
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5.10
Прогноз на точный счет – 1:1.
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17 мая 2025 года в 17:00 пройдет матч 33-го тура Первой лиги. «Сочи» проведет поединок с московским «Торпедо».

«Сочи»

Южане расположились на четвертой строчке в турнирной таблице и все еще имеют теоретические шансы на прямое попадание в РПЛ. Отставание от «Торпедо» составляет 4 зачетных балла за 2 тура до финиша кампании в Первой лиге. Судьба одной путевки в Премьер-Лигу уже решена – «Балтика» досрочно гарантировала себе место в элите на следующий сезон.

Последние три игры:

  • Нефтехимик – Сочи 1:1
  • Сочи – Арсенал Тула 5:1
  • Чайка – Сочи 0:2

  • «Торпедо Москва»

«Автозаводцы» идут вторыми и удерживают место, дающее прямой промоушн в Премьер-Лигу. Впрочем, в спину команде Олега Кононова дышит не только «Сочи», но и «Черноморец». Москвичи не могут позволить себе провести последние игры «на расслабоне».

Последние три игры:

  • Торпедо – Шинник 1:0
  • Балтика – Торпедо 0:1
  • Алания – Торпедо 2:4

Личные встречи
30% (3)
20% (2)
50% (5)
13
Забитых мячей
15
1.3
В среднем за матч
1.5
3:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 33 тур
Сочи
0 : 1
17.05.2025
Торпедо
Россия. Первая лига, 12 тур
Торпедо
2 : 2
29.09.2024
Сочи
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Сочи
3 : 1
30.04.2023
Торпедо
Россия. Кубок, 5 тур
Торпедо
1 : 1
22.11.2022
Сочи
Россия. Кубок, 2 тур
Сочи
1 : 3
14.09.2022
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Торпедо
1 : 3
17.07.2022
Сочи
Россия. ФНЛ, 37 тур
Сочи
2 : 3
12.05.2014
Торпедо
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
2 : 0
18.10.2013
Сочи
Россия. ФНЛ, 27 тур
Сочи
1 : 0
08.04.2013
Торпедо
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо
1 : 0
10.09.2012
Сочи
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Прогноз на матч «Сочи» – «Торпедо» Москва

Южане идут фаворитом с большим запасом, однако не стоит сбрасывать со счетов подопечных Кононова. Совсем недавно «Торпедо» одолел «Балтику», причем – на ее поле.

К тому же «автозаводцы» подходят к решающим играм в отменной форме – «Торпедо» не проигрывает уже четыре тура кряду (3 победы и 1 ничья). Считаем, что и сейчас подопечные Кононова не ударят в грязь лицом и как минимум не уступят на «Фиште».

Прогноз: «Торпедо» не проиграет, коэффициент – 1,64. Прогноз на точный счет – 1:1.

5.10
Прогноз на точный счет – 1:1.
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Первая лига Торпедо Сочи
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