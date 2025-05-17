17 мая 2025 года в 17:00 пройдет матч 33-го тура Первой лиги. «Сочи» проведет поединок с московским «Торпедо».
«Сочи»
Южане расположились на четвертой строчке в турнирной таблице и все еще имеют теоретические шансы на прямое попадание в РПЛ. Отставание от «Торпедо» составляет 4 зачетных балла за 2 тура до финиша кампании в Первой лиге. Судьба одной путевки в Премьер-Лигу уже решена – «Балтика» досрочно гарантировала себе место в элите на следующий сезон.
Последние три игры:
- Нефтехимик – Сочи 1:1
- Сочи – Арсенал Тула 5:1
- Чайка – Сочи 0:2
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«Торпедо Москва»
«Автозаводцы» идут вторыми и удерживают место, дающее прямой промоушн в Премьер-Лигу. Впрочем, в спину команде Олега Кононова дышит не только «Сочи», но и «Черноморец». Москвичи не могут позволить себе провести последние игры «на расслабоне».
Последние три игры:
- Торпедо – Шинник 1:0
- Балтика – Торпедо 0:1
- Алания – Торпедо 2:4
Прогноз на матч «Сочи» – «Торпедо» Москва
Южане идут фаворитом с большим запасом, однако не стоит сбрасывать со счетов подопечных Кононова. Совсем недавно «Торпедо» одолел «Балтику», причем – на ее поле.
К тому же «автозаводцы» подходят к решающим играм в отменной форме – «Торпедо» не проигрывает уже четыре тура кряду (3 победы и 1 ничья). Считаем, что и сейчас подопечные Кононова не ударят в грязь лицом и как минимум не уступят на «Фиште».
Прогноз: «Торпедо» не проиграет, коэффициент – 1,64. Прогноз на точный счет – 1:1.