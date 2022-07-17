Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Сочи
Торпедо - Сочи: обзор матча 17 июля 2022
Торпедо
17.07.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Сочи
51'
В. Дркушич (АГ)
35'
И. Цаллагов
37'
В. Сарвели
90+4'
Г. Мелкадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Сочи
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Г. Мелкадзе
Пас отдал
К. Нобоа
Желтая карточка
И. Лебеденко
90'
+1
87'
Желтая карточка
В. Дркушич
74'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
К. Заика
Замена
Х. Эркинов
️️️️
М. Султонов
72'
64'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
В. Сарвели
55'
Желтая карточка
К. Заика
Замена
А. Калмыков
️️️️
М. Турищев
55'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
В. Дркушич
51'
46'
Замена
К. Нобоа
️️️️
Жоаозиньо
46'
Замена
К. Ушатов
️️️️
В. Ангбан
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Енин
46'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Симонян
46'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
И. Темников
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
В. Сарвели
Пас отдал
А. Макарчук
35'
ГОЛ! 0:1!
И. Цаллагов
Пас отдал
А. Юсупов
33'
Желтая карточка
И. Юрганов
13'
Желтая карточка
А. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Артем Симонян
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
35
Иван Енин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
11
Хожимат Эркинов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Ботнарь
44
Самсонов
22
Кожемякин
5
Шумских
11
Темников
20
Померко
35
Енин
10
Симонян
28
Султонов
10
Караев
90
Турищев
3-3-3-1
16
Адамов
32
Терехов
40
Юрганов
3
Дркушич
27
Заика
15
Цаллагов
17
Макарчук
7
Ангбан
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
9
Сарвели
10
Симонян
7
Рязанцев
7
Рязанцев
10
Симонян
11
Темников
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
11
Темников
28
Султонов
11
Эркинов
11
Эркинов
28
Султонов
35
Енин
10
Лебеденко
10
Лебеденко
35
Енин
90
Турищев
90
Калмыков
90
Калмыков
90
Турищев
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
22
Жоаозиньо
16
Нобоа
16
Нобоа
22
Жоаозиньо
7
Ангбан
23
Ушатов
23
Ушатов
7
Ангбан
9
Сарвели
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
9
Сарвели
Остались в запасе
Торпедо
Сочи
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Торпедо - Сочи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Арена-Химки
Новости команд
Все
Торпедо
Сочи
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
09:10
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
24 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
09:10
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
24 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+