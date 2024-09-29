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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Сочи
Торпедо - Сочи: обзор матча 29 сентября 2024
Торпедо
29.09.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Сочи
83'
И. Горбунов
88'
М. Максимов
45+1'
М. Крамарич
90'
П. Мелешин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Сочи
Желтая карточка
Б. Роганович
90'
+6
Желтая карточка
Е. Данилкин
90'
+4
90'
ГОЛ! 2:2!
П. Мелешин
ГОЛ! 2:1!
М. Максимов
88'
84'
Замена
В. Литвинов
️️️️
П. Маслов
ГОЛ! 1:1!
И. Горбунов
83'
Замена
А. Орехов
️️️️
М. Чурич
81'
75'
Замена
П. Мелешин
️️️️
М. Крамарич
75'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
В. Писарский
68'
Желтая карточка
К. Суслов
Замена
В. Галкин
️️️️
И. Манелов
66'
64'
Замена
В. Лазарев
️️️️
А. Макаров
64'
Замена
Р. Магаль
️️️️
К. Заика
Замена
И. Горбунов
️️️️
М. Аруна Камара
47'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Крамарич
Желтая карточка
С. Бородин
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
77
Аршак Корян
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
15
Данилкин
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
77
Корян
33
Камара
2
Манелов
38
Чупаев
3-4-1-1-1
35
Дегтев
39
Маслов
91
Суслов
22
Кожемякин
27
Заика
14
Сааведра
5
Кравцов
17
Макарчук
21
Макаров
14
Крамарич
77
Писарский
97
Чурич
27
Орехов
27
Орехов
97
Чурич
2
Манелов
90
Галкин
90
Галкин
2
Манелов
33
Камара
17
Горбунов
17
Горбунов
33
Камара
39
Маслов
4
Литвинов
4
Литвинов
39
Маслов
27
Заика
28
Магаль
28
Магаль
27
Заика
21
Макаров
77
Лазарев
77
Лазарев
21
Макаров
14
Крамарич
11
Мелешин
11
Мелешин
14
Крамарич
77
Писарский
11
Шушеначев
11
Шушеначев
77
Писарский
Остались в запасе
Торпедо
Сочи
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Торпедо - Сочи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
Арена-Химки
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