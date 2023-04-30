Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Торпедо
Сочи - Торпедо: обзор матча 30 апреля 2023
Сочи
30.04.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Торпедо
7'
Жоаозиньо
45'
К. Кравцов
74'
К. Заика
79'
М. Каймаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Торпедо
Замена
И. Миладинович
️️️️
С. Терехов
81'
79'
ГОЛ! 3:1!
М. Каймаков
Пас отдал
И. Лебеденко
ГОЛ! 3:0!
К. Заика
Пас отдал
А. Юсупов
74'
71'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Стефанович
71'
Замена
Жажа
️️️️
Й. Рейна
Замена
К. Заика
️️️️
А. Макарчук
67'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
К. Кравцов
67'
63'
Замена
М. Турищев
️️️️
Х. Эркинов
62'
Замена
М. Каймаков
️️️️
А. Рязанцев
Замена
Т. Шипунов
️️️️
Жоаозиньо
61'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Л. Джорджевич
46'
46'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Д. Караев
ГОЛ! 2:0!
К. Кравцов
Пас отдал
Жоаозиньо
45'
ГОЛ! 1:0!
Жоаозиньо
Пас отдал
А. Юсупов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
6
Игор Савич
ОП
97
Марио Чурич
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
99
Мигел
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Жажа
ПВ
21
Андре
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
3-3-3-1
16
Адамов
32
Терехов
20
Юрганов
3
Дркушич
17
Макарчук
5
Кравцов
34
Маргасов
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
16
Нобоа
19
Джорджевич
3-2-1-1-3
23
Бабурин
77
Юзепчук
22
Кожемякин
44
Самсонов
6
Савич
97
Чурич
7
Рязанцев
11
Эркинов
23
Стефанович
10
Рейна
10
Караев
32
Терехов
45
Миладинович
45
Миладинович
32
Терехов
17
Макарчук
27
Заика
27
Заика
17
Макарчук
5
Кравцов
15
Цаллагов
15
Цаллагов
5
Кравцов
22
Жоаозиньо
20
Шипунов
20
Шипунов
22
Жоаозиньо
19
Джорджевич
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
19
Джорджевич
7
Рязанцев
10
Каймаков
10
Каймаков
7
Рязанцев
10
Караев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
10
Караев
10
Рейна
11
Жажа
11
Жажа
10
Рейна
23
Стефанович
10
Лебеденко
10
Лебеденко
23
Стефанович
11
Эркинов
7
Турищев
7
Турищев
11
Эркинов
Остались в запасе
Сочи
Торпедо
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
99
Мигел
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
56
Александр Довбня
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
99
Мигел
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Пеп Клотет
Статистика матча Сочи - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Сергей Каруненко
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Сочи
Торпедо
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:10
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
24 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:10
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
24 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+