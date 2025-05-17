17 мая 2025 года в 14:00 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. Аутсайдер «Оренбург» попробует помешать «Краснодару» стать чемпионом страны.
«Оренбург»
«Оренбург» сохраняет исключительно математические шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе российского футбола. На самом же деле уже все предельно ясно – команда будет играть в Первой лиге. Впрочем, у аутсайдера есть отменная возможность громко хлопнуть дверью напоследок.
Последние три игры:
- Оренбург – Химки 1:1
- Локомотив – Оренбург 1:1
- Крылья Советов – Оренбург 2:0
«Краснодар»
«Быки» снова осложняют себе жизнь на финише кампании и вновь рискуют упустить «золото». В прошлом туре «Краснодар» уступил ЦСКА в Москве из-за чего отрыв от прямого конкурента команды Мурада Мусаева «Зенита» сократился всего лишь до одного зачетного балла.
Последние три игры:
- ЦСКА – Краснодар 1:0
- Краснодар – Рубин 2:1
- Динамо Махачкала – Краснодар 2:3
Прогноз на матч «Оренбург» – «Краснодар»
«Быки» больше не могут позволить себе роскошь в виде осечки. «Краснодар» очень близок к тому, чтобы впервые в своей истории стать чемпионом России и явно не настроен повторять ошибок прошлого сезона.
«Оренбург» фактически лишен турнирной мотивации, но попробует вставить палку в колеса амбициозного соперника. Впрочем, считаем, что «Краснодар» сумеет справиться с давлением и приблизить завоевание золотых медалей РПЛ.
Прогноз: победа «Краснодара», коэффициент 1,75 Точный счет: 2:0 в пользу «быков».