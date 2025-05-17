17 мая 2025 года в 14:00 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. Аутсайдер «Оренбург» попробует помешать «Краснодару» стать чемпионом страны.

«Оренбург»

«Оренбург» сохраняет исключительно математические шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе российского футбола. На самом же деле уже все предельно ясно – команда будет играть в Первой лиге. Впрочем, у аутсайдера есть отменная возможность громко хлопнуть дверью напоследок.

Последние три игры:

Оренбург – Химки 1:1

Локомотив – Оренбург 1:1

Крылья Советов – Оренбург 2:0

«Краснодар»

«Быки» снова осложняют себе жизнь на финише кампании и вновь рискуют упустить «золото». В прошлом туре «Краснодар» уступил ЦСКА в Москве из-за чего отрыв от прямого конкурента команды Мурада Мусаева «Зенита» сократился всего лишь до одного зачетного балла.

Последние три игры:

ЦСКА – Краснодар 1:0

Краснодар – Рубин 2:1

Динамо Махачкала – Краснодар 2:3

Личные встречи 15% (2) 31% (4) 54% (7) 17 Забитых мячей 26 1.31 В среднем за матч 2 5:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 3:3 Россия. Премьер-лига, 29 тур Оренбург 1 : 2 Краснодар Россия. Премьер-лига, 14 тур Краснодар 4 : 0 Оренбург Россия. Премьер-лига, 17 тур Краснодар 2 : 1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 4 тур Оренбург 0 : 2 Краснодар Россия. Премьер-лига, 17 тур Оренбург 5 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 6 тур Краснодар 2 : 0 Оренбург Россия. Премьер-лига, 24 тур Оренбург 0 : 3 Краснодар Россия. Премьер-лига, 14 тур Краснодар 1 : 1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 19 тур Краснодар 2 : 2 Оренбург Россия. Премьер-лига, 5 тур Оренбург 1 : 1 Краснодар Россия. Премьер-лига, 27 тур Оренбург 1 : 0 Краснодар Россия. Премьер-лига, 13 тур Краснодар 3 : 3 Оренбург Россия. Кубок, 1/8 финала Краснодар 3 : 2 Оренбург

Прогноз на матч «Оренбург» – «Краснодар»

«Быки» больше не могут позволить себе роскошь в виде осечки. «Краснодар» очень близок к тому, чтобы впервые в своей истории стать чемпионом России и явно не настроен повторять ошибок прошлого сезона.

«Оренбург» фактически лишен турнирной мотивации, но попробует вставить палку в колеса амбициозного соперника. Впрочем, считаем, что «Краснодар» сумеет справиться с давлением и приблизить завоевание золотых медалей РПЛ.

Прогноз: победа «Краснодара», коэффициент 1,75 Точный счет: 2:0 в пользу «быков».