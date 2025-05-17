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Прогноз на точный счет матча «Оренбург» – «Краснодар»: РПЛ, 17 мая 2025

17 мая 2025 9:52
Оренбург - Краснодар
17 мая 2025, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 29 тур
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4.75
Точный счет: 2:0 в пользу «Краснодара»
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17 мая 2025 года в 14:00 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. Аутсайдер «Оренбург» попробует помешать «Краснодару» стать чемпионом страны.

«Оренбург»

«Оренбург» сохраняет исключительно математические шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе российского футбола. На самом же деле уже все предельно ясно – команда будет играть в Первой лиге. Впрочем, у аутсайдера есть отменная возможность громко хлопнуть дверью напоследок.

Последние три игры:

  • Оренбург – Химки 1:1
  • Локомотив – Оренбург 1:1
  • Крылья Советов – Оренбург 2:0

«Краснодар»

«Быки» снова осложняют себе жизнь на финише кампании и вновь рискуют упустить «золото». В прошлом туре «Краснодар» уступил ЦСКА в Москве из-за чего отрыв от прямого конкурента команды Мурада Мусаева «Зенита» сократился всего лишь до одного зачетного балла.

Последние три игры:

  • ЦСКА – Краснодар 1:0
  • Краснодар – Рубин 2:1
  • Динамо Махачкала – Краснодар 2:3

Личные встречи
15% (2)
31% (4)
54% (7)
17
Забитых мячей
26
1.31
В среднем за матч
2
5:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Оренбург
1 : 2
17.05.2025
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 0
03.11.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
2 : 1
03.12.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Оренбург
0 : 2
12.08.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Оренбург
5 : 1
13.11.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
2 : 0
21.08.2022
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Оренбург
0 : 3
27.06.2020
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
1 : 1
27.10.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
2 : 2
11.03.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Оренбург
1 : 1
26.08.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Оренбург
1 : 0
07.05.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
3 : 3
06.11.2016
Оренбург
Россия. Кубок, 1/8 финала
Краснодар
3 : 2
27.10.2016
Оренбург
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Прогноз на матч «Оренбург» – «Краснодар»

«Быки» больше не могут позволить себе роскошь в виде осечки. «Краснодар» очень близок к тому, чтобы впервые в своей истории стать чемпионом России и явно не настроен повторять ошибок прошлого сезона.

«Оренбург» фактически лишен турнирной мотивации, но попробует вставить палку в колеса амбициозного соперника. Впрочем, считаем, что «Краснодар» сумеет справиться с давлением и приблизить завоевание золотых медалей РПЛ.

Прогноз: победа «Краснодара», коэффициент 1,75 Точный счет: 2:0 в пользу «быков».

4.75
Точный счет: 2:0 в пользу «Краснодара»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Краснодар Оренбург
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