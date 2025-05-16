17 мая на стадионе «Мунисипал де Брага» состоится ключевой матч заключительного тура Примейры, в котором «Брага» примет «Бенфику». Хозяева завершают сезон в зоне еврокубков, а гости продолжают сохранять призрачные шансы на титул и уж точно захотят финишировать красиво.

«Брага»

«Брага» провела сезон стабильно, удерживаясь в топ-4. Команда набрала 65 очков за 33 тура и идeт четвeртой, но завершает чемпионат с некоторыми проблемами: три матча без побед и пропуски в последних турах. При этом атакующая линия остаeтся мощной: 9 голов в последних 5 играх, серия из 11 матчей с голами подряд.Рикарду Орта продолжает быть лидером нападения – 14 голов, и именно он будет главной угрозой обороне «Бенфики». Однако оборона «Браги» нередко допускает ошибки, пропуская в среднем по одному мячу за игру в последних турах.

«Бенфика»

«Бенфика» проводит уверенный сезон: 79 очков и 2-е место. Подопечные Роджера Шмидта не проигрывают 14 матчей подряд в Примейре, а в 17 встречах кряду обязательно забивают. При этом команда не только мощна в атаке – 16 голов за 5 матчей, но и предельно надeжна в обороне – лишь 2 пропущенных мяча за тот же период.Форма Эвангелоса Павлидиса впечатляет – 28 голов за сезон. В этом матче, даже играя на выезде, «Бенфика» выглядит фаворитом и может воспользоваться нестабильной обороной соперника.

Факты о командах:

«Брага»

Не выигрывает в 3 матчах

Забивает в 11 последних матчах

Пропускает в 3 матчах подряд

В среднем: 1.8 гола за игру, 1.0 – пропущенных (последние 5 игр)

«Бенфика»

Не проигрывает в 14 матчах

Забивает в 17 последних играх

В среднем: 3.2 гола за игру, 0.4 – пропущенных (последние 5 игр)

Личные встречи 26% (9) 6% (2) 69% (24) 34 Забитых мячей 71 0.97 В среднем за матч 2.03 3:2 Крупнейшая победа 6:2 Самый результативный матч: 6:2 Самая крупная ничья: 2:2 Португалия. Кубок лиги, 1/2 финала Бенфика 3 : 0 Брага Португалия. Примейра, 17 тур Бенфика 1 : 2 Брага Португалия. Примейра, 31 тур Бенфика 3 : 1 Брага Португалия. Примейра, 14 тур Брага 0 : 1 Бенфика Португалия. Примейра, 31 тур Бенфика 1 : 0 Брага Португалия. Примейра, 14 тур Брага 3 : 0 Бенфика Португалия. Примейра, 28 тур Брага 3 : 2 Бенфика Португалия. Примейра, 11 тур Бенфика 6 : 1 Брага Португалия. Примейра, 24 тур Брага 0 : 2 Бенфика Португалия. Примейра, 7 тур Бенфика 2 : 3 Брага Португалия. Примейра, 21 тур Бенфика 0 : 1 Брага Португалия. Примейра, 4 тур Брага 0 : 4 Бенфика Португалия. Примейра, 31 тур Брага 1 : 4 Бенфика Португалия. Примейра, 14 тур Бенфика 6 : 2 Брага Португалия. Примейра, 18 тур Брага 1 : 3 Бенфика Португалия. Примейра, 1 тур Бенфика 3 : 1 Брага Португалия. Примейра, 22 тур Брага 0 : 1 Бенфика Португалия. Примейра, 5 тур Бенфика 3 : 1 Брага Португалия. Примейра, 28 тур Бенфика 5 : 1 Брага Португалия. Примейра, 11 тур Брага 0 : 2 Бенфика Португалия. Примейра, 25 тур Бенфика 2 : 0 Брага Португалия. Примейра, 8 тур Брага 2 : 1 Бенфика Португалия. Высшая лига, 25 тур Брага 0 : 1 Бенфика Португалия. Высшая лига, 10 тур Бенфика 1 : 0 Брага Португалия. Высшая лига, 16 тур Брага 1 : 2 Бенфика Португалия. Высшая лига, 1 тур Бенфика 2 : 2 Брага Португалия. Высшая лига, 25 тур Бенфика 2 : 1 Брага Португалия. Высшая лига, 10 тур Брага 1 : 1 Бенфика Лига Европы, 1/2 финала Брага 1 : 0 Бенфика Лига Европы, 1/2 финала Бенфика 2 : 1 Брага Португалия. Высшая лига, 22 тур Брага 2 : 1 Бенфика Португалия. Кубок, 1/16 финала Бенфика 2 : 0 Брага Португалия. Высшая лига, 7 тур Бенфика 1 : 0 Брага Чемпионат Португалии, 24 тур Бенфика 1 : 0 Брага Чемпионат Португалии, 9 тур Брага 2 : 0 Бенфика

Прогноз на матч «Брага» – «Бенфика»

И «Брага», и «Бенфика» имеют атакующую направленность, обе забивают в последних матчах и показывают результативный футбол. При этом «Бенфика» заметно стабильнее и лучше сбалансирована, особенно в обороне. С высокой вероятностью гости победят, но хозяева способны отличиться.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Бенфики».

Рекомендованные ставки: