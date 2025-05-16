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Прогноз на точный счёт матча «Брага» – «Бенфика»: Примейра, 17 мая 2025

16 мая 2025 13:31
Брага - Бенфика
17 мая 2025, суббота 20:00 | Португалия. Примейра, 34 тур
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6.10
Точный счёт 1:2 в пользу «Бенфики»
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17 мая на стадионе «Мунисипал де Брага» состоится ключевой матч заключительного тура Примейры, в котором «Брага» примет «Бенфику». Хозяева завершают сезон в зоне еврокубков, а гости продолжают сохранять призрачные шансы на титул и уж точно захотят финишировать красиво.

«Брага»

«Брага» провела сезон стабильно, удерживаясь в топ-4. Команда набрала 65 очков за 33 тура и идeт четвeртой, но завершает чемпионат с некоторыми проблемами: три матча без побед и пропуски в последних турах. При этом атакующая линия остаeтся мощной: 9 голов в последних 5 играх, серия из 11 матчей с голами подряд.Рикарду Орта продолжает быть лидером нападения – 14 голов, и именно он будет главной угрозой обороне «Бенфики». Однако оборона «Браги» нередко допускает ошибки, пропуская в среднем по одному мячу за игру в последних турах.

«Бенфика»

«Бенфика» проводит уверенный сезон: 79 очков и 2-е место. Подопечные Роджера Шмидта не проигрывают 14 матчей подряд в Примейре, а в 17 встречах кряду обязательно забивают. При этом команда не только мощна в атаке – 16 голов за 5 матчей, но и предельно надeжна в обороне – лишь 2 пропущенных мяча за тот же период.Форма Эвангелоса Павлидиса впечатляет – 28 голов за сезон. В этом матче, даже играя на выезде, «Бенфика» выглядит фаворитом и может воспользоваться нестабильной обороной соперника.

Факты о командах:

«Брага»

  • Не выигрывает в 3 матчах
  • Забивает в 11 последних матчах
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 1.8 гола за игру, 1.0 – пропущенных (последние 5 игр)

«Бенфика»

  • Не проигрывает в 14 матчах
  • Забивает в 17 последних играх
  • В среднем: 3.2 гола за игру, 0.4 – пропущенных (последние 5 игр)

Личные встречи
26% (9)
6% (2)
69% (24)
34
Забитых мячей
71
0.97
В среднем за матч
2.03
3:2
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Португалия. Кубок лиги, 1/2 финала
Бенфика
3 : 0
08.01.2025
Брага
Португалия. Примейра, 17 тур
Бенфика
1 : 2
04.01.2025
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Бенфика
3 : 1
27.04.2024
Брага
Португалия. Примейра, 14 тур
Брага
0 : 1
17.12.2023
Бенфика
Португалия. Примейра, 31 тур
Бенфика
1 : 0
06.05.2023
Брага
Португалия. Примейра, 14 тур
Брага
3 : 0
31.12.2022
Бенфика
Португалия. Примейра, 28 тур
Брага
3 : 2
01.04.2022
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Бенфика
6 : 1
08.11.2021
Брага
Португалия. Примейра, 24 тур
Брага
0 : 2
21.03.2021
Бенфика
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
2 : 3
08.11.2020
Брага
Португалия. Примейра, 21 тур
Бенфика
0 : 1
15.02.2020
Брага
Португалия. Примейра, 4 тур
Брага
0 : 4
01.09.2019
Бенфика
Португалия. Примейра, 31 тур
Брага
1 : 4
28.04.2019
Бенфика
Португалия. Примейра, 14 тур
Бенфика
6 : 2
23.12.2018
Брага
Португалия. Примейра, 18 тур
Брага
1 : 3
13.01.2018
Бенфика
Португалия. Примейра, 1 тур
Бенфика
3 : 1
09.08.2017
Брага
Португалия. Примейра, 22 тур
Брага
0 : 1
19.02.2017
Бенфика
Португалия. Примейра, 5 тур
Бенфика
3 : 1
19.09.2016
Брага
Португалия. Примейра, 28 тур
Бенфика
5 : 1
01.04.2016
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Брага
0 : 2
01.12.2015
Бенфика
Португалия. Примейра, 25 тур
Бенфика
2 : 0
14.03.2015
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Брага
2 : 1
26.10.2014
Бенфика
Португалия. Высшая лига, 25 тур
Брага
0 : 1
30.03.2014
Бенфика
Португалия. Высшая лига, 10 тур
Бенфика
1 : 0
23.11.2013
Брага
Португалия. Высшая лига, 16 тур
Брага
1 : 2
27.01.2013
Бенфика
Португалия. Высшая лига, 1 тур
Бенфика
2 : 2
18.08.2012
Брага
Португалия. Высшая лига, 25 тур
Бенфика
2 : 1
01.04.2012
Брага
Португалия. Высшая лига, 10 тур
Брага
1 : 1
06.11.2011
Бенфика
Лига Европы, 1/2 финала
Брага
1 : 0
05.05.2011
Бенфика
Лига Европы, 1/2 финала
Бенфика
2 : 1
28.04.2011
Брага
Португалия. Высшая лига, 22 тур
Брага
2 : 1
06.03.2011
Бенфика
Португалия. Кубок, 1/16 финала
Бенфика
2 : 0
12.12.2010
Брага
Португалия. Высшая лига, 7 тур
Бенфика
1 : 0
03.10.2010
Брага
Чемпионат Португалии, 24 тур
Бенфика
1 : 0
27.03.2010
Брага
Чемпионат Португалии, 9 тур
Брага
2 : 0
01.11.2009
Бенфика
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Прогноз на матч «Брага» – «Бенфика»

И «Брага», и «Бенфика» имеют атакующую направленность, обе забивают в последних матчах и показывают результативный футбол. При этом «Бенфика» заметно стабильнее и лучше сбалансирована, особенно в обороне. С высокой вероятностью гости победят, но хозяева способны отличиться.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Бенфики».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Бенфики» – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Победа «Бенфики» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.15

6.10
Точный счёт 1:2 в пользу «Бенфики»
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Автор: Орлов Максим
Португалия. Примейра Бенфика Брага
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2 : 1
6.10
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Фамаликан - Каза Пиа
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1 : 1
6.10
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