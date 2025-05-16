17 мая на стадионе «Мунисипал де Брага» состоится ключевой матч заключительного тура Примейры, в котором «Брага» примет «Бенфику». Хозяева завершают сезон в зоне еврокубков, а гости продолжают сохранять призрачные шансы на титул и уж точно захотят финишировать красиво.
«Брага»
«Брага» провела сезон стабильно, удерживаясь в топ-4. Команда набрала 65 очков за 33 тура и идeт четвeртой, но завершает чемпионат с некоторыми проблемами: три матча без побед и пропуски в последних турах. При этом атакующая линия остаeтся мощной: 9 голов в последних 5 играх, серия из 11 матчей с голами подряд.Рикарду Орта продолжает быть лидером нападения – 14 голов, и именно он будет главной угрозой обороне «Бенфики». Однако оборона «Браги» нередко допускает ошибки, пропуская в среднем по одному мячу за игру в последних турах.
«Бенфика»
«Бенфика» проводит уверенный сезон: 79 очков и 2-е место. Подопечные Роджера Шмидта не проигрывают 14 матчей подряд в Примейре, а в 17 встречах кряду обязательно забивают. При этом команда не только мощна в атаке – 16 голов за 5 матчей, но и предельно надeжна в обороне – лишь 2 пропущенных мяча за тот же период.Форма Эвангелоса Павлидиса впечатляет – 28 голов за сезон. В этом матче, даже играя на выезде, «Бенфика» выглядит фаворитом и может воспользоваться нестабильной обороной соперника.
Факты о командах:
«Брага»
- Не выигрывает в 3 матчах
- Забивает в 11 последних матчах
- Пропускает в 3 матчах подряд
- В среднем: 1.8 гола за игру, 1.0 – пропущенных (последние 5 игр)
«Бенфика»
- Не проигрывает в 14 матчах
- Забивает в 17 последних играх
- В среднем: 3.2 гола за игру, 0.4 – пропущенных (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Брага» – «Бенфика»
И «Брага», и «Бенфика» имеют атакующую направленность, обе забивают в последних матчах и показывают результативный футбол. При этом «Бенфика» заметно стабильнее и лучше сбалансирована, особенно в обороне. С высокой вероятностью гости победят, но хозяева способны отличиться.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Бенфики».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Бенфики» – коэффициент 6.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Победа «Бенфики» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.15