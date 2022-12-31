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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Бенфика
Брага - Бенфика: обзор матча 31 декабря 2022
Брага
31.12.2022, суббота, 00:15
Португалия. Примейра, 14 тур
3 : 0
Завершен
Бенфика
2'
А. Руис
32'
Р. Орта
70'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Бенфика
89'
Замена
Шикинью
️️️️
Э. Фернандес
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Р. Орта
88'
87'
Желтая карточка
Н. Отаменди
85'
Желтая карточка
Рафа
Замена
Витинья
️️️️
А. Руис
82'
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Орта
82'
Желтая карточка
А. Орта
78'
Замена
В. Тормена
️️️️
С. Ниакате
74'
Замена
Э. Инфанде
️️️️
Ю. Медейрос
74'
71'
Замена
Жилберто
️️️️
А. Бах
71'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Ж. Мариу
ГОЛ! 3:0!
Р. Орта
Пас отдал
Ю. Медейрос
70'
46'
Замена
П. Муса
️️️️
Флорентину
ГОЛ! 2:0!
Р. Орта
Пас отдал
А. Руис
32'
27'
Желтая карточка
Флорентину
ГОЛ! 1:0!
А. Руис
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Брага
12
Тиагу Са
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
9
Витинья
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
22
Шикинью
АП
9
Петар Муса
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Матеус
6
Секейра
15
Оливейра
4
Ниакате
2
Гомес
10
Рачич
6
Орта
73
Мусрати
21
Орта
45
Медейрос
9
Руис
4-3-1-2
1
Влаходимос
6
Бах
30
Отаменди
14
Силва
22
Гримальдо
17
Фернандес
12
Флорентину
14
Эушнес
23
Мариу
9
Рамуш
27
Рафа
4
Ниакате
3
Тормена
3
Тормена
4
Ниакате
21
Орта
21
Гомеш
21
Гомеш
21
Орта
6
Орта
8
Каштру
8
Каштру
6
Орта
45
Медейрос
28
Инфанде
28
Инфанде
45
Медейрос
9
Руис
9
Витинья
9
Витинья
9
Руис
6
Бах
12
Жилберто
12
Жилберто
6
Бах
17
Фернандес
22
Шикинью
22
Шикинью
17
Фернандес
23
Мариу
7
Дракслер
7
Дракслер
23
Мариу
12
Флорентину
9
Муса
9
Муса
12
Флорентину
Остались в запасе
Брага
Бенфика
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
24
Симон Банза
ЦФ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Брага - Бенфика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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