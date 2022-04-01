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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Бенфика
Брага - Бенфика: обзор матча 01 апреля 2022
Брага
01.04.2022, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 28 тур
3 : 2
Завершен
Бенфика
28'
Ю. Медейрос
59'
А. Орта
79'
Витинья
74'
Д. Нуньес (П)
77'
Ж. Мариу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Бенфика
ГОЛ! 3:2!
Витинья
Пас отдал
А. Мусрати
79'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Р. Гомеш
78'
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Орта
78'
77'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Мариу
Пас отдал
Д. Нуньес
74'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Нуньес
65'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Я. Вертонген
65'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Р. Яремчук
65'
Замена
П. Бернарду
️️️️
С. Мейте
ГОЛ! 2:0!
А. Орта
Пас отдал
Р. Орта
59'
Замена
Я. Коуто
️️️️
Ю. Медейрос
56'
46'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Г. Рамуш
46'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Эвертон
Замена
Витинья
️️️️
А. Руис
46'
Желтая карточка
А. Мусрати
30'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Медейрос
28'
26'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Желтая карточка
А. Руис
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Эвертон
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
7
Берна
АП
8
Андре Каштру
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-3-1-2
1
Матеус
3
Тормена
15
Оливейра
6
Карму
70
Силва
21
Гомеш
6
Орта
73
Мусрати
21
Орта
45
Медейрос
9
Руис
4-1-1-4
1
Влаходимос
12
Жилберто
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
8
Мейте
9
Яремчук
9
Рамуш
27
Рафа
7
Эвертон
21
Гомеш
74
Моура
74
Моура
21
Гомеш
45
Медейрос
27
Коуто
27
Коуто
45
Медейрос
6
Орта
8
Каштру
8
Каштру
6
Орта
9
Руис
9
Витинья
9
Витинья
9
Руис
8
Мейте
8
Бернарду
8
Бернарду
8
Мейте
9
Рамуш
23
Мариу
23
Мариу
9
Рамуш
14
Вертонген
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
14
Вертонген
7
Эвертон
29
Нуньес
29
Нуньес
7
Эвертон
9
Яремчук
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Яремчук
Остались в запасе
Брага
Бенфика
12
Тиагу Са
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
7
Берна
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
7
Берна
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Статистика матча Брага - Бенфика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
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