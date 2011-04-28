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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Брага
Бенфика - Брага: обзор матча 28 апреля 2011
Бенфика
28.04.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Брага
49'
Жардел
57'
О. Кардосо
52'
Вандиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Брага
Замена
Аиртон
️️️️
Х. Савиола
Замена
Кака
️️️️
Лима
Замена
Н. Гайтан
️️️️
С. Пейшоту
Замена
Ф. Хара
️️️️
К. Мартинш
Замена
М. Моссоро
️️️️
У. Виана
ГОЛ! 2:1!
О. Кардосо
Замена
Куштодиу
️️️️
А. Мейонг-Зе
ГОЛ! 1:1!
Вандиньо
Пас отдал
У. Виана
Желтая карточка
П. Аймар
ГОЛ! 1:0!
Жардел
Желтая карточка
М. Гарсия
Желтая карточка
Вандиньо
Травма
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
А. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
13
Роберто
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
25
Сезар Пейшоту
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
10
Пабло Аймар
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ПП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Брага
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
15
Мигел Гарсия
ПЗ
30
Леонардо Салино
ЛП
45
Уго Виана
ЦП
88
Вандиньо
(К)
ЦП
30
Алан
ПП
30
Альберт Мейонг-Зе
ЦФ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
38
Аиртон
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
Брага
23
Криштиану
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
3
Анибал Капела
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
27
Куштодиу
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
4-1-3-2
13
Роберто
17
Коэнтрау
33
Жардел
4
Луизао
2
Перейра
6
Хави Гарсия
25
Пейшоту
10
Аймар
22
Мартинш
16
Савиола
7
Кардосо
4-4-2
1
Артур
15
Мигел Гарсия
3
Паулао
2
Родригес
28
Силвиу
30
Алан
45
Виана
88
Вандиньо
30
Салино
9
Лима
30
Мейонг-Зе
25
Пейшоту
10
Гайтан
10
Гайтан
25
Пейшоту
16
Савиола
38
Аиртон
38
Аиртон
16
Савиола
22
Мартинш
26
Хара
26
Хара
22
Мартинш
9
Лима
4
Кака
4
Кака
9
Лима
30
Мейонг-Зе
27
Куштодиу
27
Куштодиу
30
Мейонг-Зе
45
Виана
8
Моссоро
8
Моссоро
45
Виана
Остались в запасе
Бенфика
Брага
25
Жулио Сезар
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
23
Криштиану
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
3
Анибал Капела
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
Остались в запасе
23
Криштиану
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
3
Анибал Капела
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Бенфика - Брага
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:50 (прямая)
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