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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Брага
Бенфика - Брага: обзор матча 15 февраля 2020
Бенфика
15.02.2020, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 21 тур
0 : 1
Завершен
Брага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Брага
74'
Желтая карточка
Уоллес
Желтая карточка
А. Таарабт
56'
54'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
Желтая карточка
Р. Диаш
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
27
Рафа
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Брага
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
15
Франсержио
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Бенфика
1
Иван Злобин
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
7
Жота
ЛВ
22
Андреас Самарис
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
6
Андре Орта
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Влаходимос
22
Гримальдо
3
Диаш
4
Ферру
15
Тавареш
5
Вайгль
49
Таарабт
21
Пицци
10
Серви
95
Винисиус
27
Рафа
3-1-1-1-1
1
Матеус
47
Эшгайю
13
Уоллес
6
Секейра
6
Палинья
15
Франсержио
21
Орта
26
Паулинью
Остались в запасе
Бенфика
Брага
7
Жота
ЛВ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Иван Злобин
ВР
22
Андреас Самарис
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
12
Тиагу Са
ВР
6
Андре Орта
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
7
Жота
ЛВ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Иван Злобин
ВР
22
Андреас Самарис
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
6
Андре Орта
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Бенфика - Брага
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
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