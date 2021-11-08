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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Брага
Бенфика - Брага: обзор матча 08 ноября 2021
Бенфика
08.11.2021, понедельник, 00:15
Португалия. Примейра, 11 тур
6 : 1
Завершен
Брага
2'
А. Гримальдо
37'
Д. Нуньес
42'
Рафа
45+3'
Рафа
52'
Эвертон
59'
Эвертон
12'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Брага
90'
Желтая карточка
Л. Минейро
Желтая карточка
Г. Рамуш
83'
Желтая карточка
Пицци
81'
72'
Замена
Ю. Медейрос
️️️️
Л. Пиазон
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Жилберто
65'
Замена
Пицци
️️️️
Эвертон
65'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Д. Нуньес
65'
64'
Замена
Л. Минейро
️️️️
А. Каштру
ГОЛ! 6:1!
Эвертон
Пас отдал
Д. Нуньес
59'
ГОЛ! 5:1!
Эвертон
Пас отдал
Рафа
52'
Желтая карточка
Жилберто
48'
46'
Замена
Витинья
️️️️
А. Руис
46'
Замена
Я. Коуто
️️️️
Ф. Силва
45'
+6
Замена
Ф. Моура
️️️️
Н. Секейра
ГОЛ! 4:1!
Рафа
Пас отдал
Эвертон
45'
+3
ГОЛ! 3:1!
Рафа
Пас отдал
Эвертон
42'
ГОЛ! 2:1!
Д. Нуньес
37'
Замена
Морато
️️️️
Л. Вериссимо
34'
26'
Желтая карточка
А. Мусрати
Замена
П. Бернарду
️️️️
Ж. Мариу
23'
12'
ГОЛ! 1:1!
Р. Орта
Пас отдал
А. Каштру
ГОЛ! 1:0!
А. Гримальдо
Пас отдал
Д. Нуньес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Брага
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Андре Орта
ЦП
9
Витинья
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
3-3-1-3
1
Влаходимос
4
Вериссимо
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
12
Жилберто
23
Мариу
29
Нуньес
7
Эвертон
27
Рафа
4-1-3-2
1
Матеус
70
Силва
15
Оливейра
2
Лейте
6
Секейра
73
Мусрати
13
Галено
12
Пиазон
21
Орта
9
Руис
8
Каштру
29
Нуньес
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Нуньес
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
12
Жилберто
4
Вериссимо
5
Морато
5
Морато
4
Вериссимо
23
Мариу
8
Бернарду
8
Бернарду
23
Мариу
7
Эвертон
21
Пицци
21
Пицци
7
Эвертон
6
Секейра
74
Моура
74
Моура
6
Секейра
70
Силва
27
Коуто
27
Коуто
70
Силва
8
Каштру
30
Минейро
30
Минейро
8
Каштру
9
Руис
9
Витинья
9
Витинья
9
Руис
12
Пиазон
45
Медейрос
45
Медейрос
12
Пиазон
Остались в запасе
Бенфика
Брага
23
Элтон Лейте
ВР
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Бенфика - Брага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
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