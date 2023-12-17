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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Бенфика
Брага - Бенфика: обзор матча 17 декабря 2023
Брага
17.12.2023, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 14 тур
0 : 1
Завершен
Бенфика
3'
К. Тенгстедт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Бенфика
90'
+5
Желтая карточка
Н. Отаменди
Желтая карточка
В. Карвальо
90'
+4
89'
Желтая карточка
А. Трубин
Замена
А. Руис
️️️️
А. Джало
84'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
В. Гомес
84'
Замена
В. Карвальо
️️️️
Ж. Фонте
84'
79'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Рафа
79'
Замена
Флорентину
️️️️
А. Ди Мария
Желтая карточка
Ж. Фонте
75'
61'
Замена
П. Муса
️️️️
К. Тенгстедт
Замена
С. Ниакате
️️️️
С. Саатджи
54'
Замена
А. Орта
️️️️
Р. Саласар
32'
Желтая карточка
С. Саатджи
27'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Тенгстедт
Пас отдал
О. Кекчю
2'
Желтая карточка
Морато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
77
Брума
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
5
Морато
ЛЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
14
Антониу Силва
ПЗ
87
Жоау Невеш
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
6
Андре Орта
ЦП
21
Пицци
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
4-1-3-2
1
Матеус
26
Борха
4
Саатджи
6
Фонте
2
Гомес
8
Моутинью
21
Орта
17
Саласар
25
Джало
24
Банза
77
Брума
3-1-2-2-2
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
5
Морато
14
Эушнес
23
Мариу
10
Кекчю
11
Ди Мария
87
Невеш
27
Рафа
20
Тенгстедт
4
Саатджи
4
Ниакате
4
Ниакате
4
Саатджи
6
Фонте
6
Карвальо
6
Карвальо
6
Фонте
17
Саласар
6
Орта
6
Орта
17
Саласар
2
Гомес
9
Лопеш
9
Лопеш
2
Гомес
25
Джало
9
Руис
9
Руис
25
Джало
11
Ди Мария
12
Флорентину
12
Флорентину
11
Ди Мария
27
Рафа
11
Гедеш
11
Гедеш
27
Рафа
20
Тенгстедт
9
Муса
9
Муса
20
Тенгстедт
Остались в запасе
Брага
Бенфика
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
21
Пицци
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
21
Пицци
АП
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Брага - Бенфика
3
3
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
3
3
Офсайды
2
1
Количество передач
277
257
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.34
0.98
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
Брага Мунисипаль
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