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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Бенфика
Брага - Бенфика: обзор матча 21 марта 2021
Брага
21.03.2021, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 24 тур
0 : 2
Завершен
Бенфика
45+2'
Рафа
56'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Бенфика
90'
Замена
Габриэл
️️️️
А. Таарабт
90'
Замена
Эвертон
️️️️
Рафа
89'
Замена
Жилберто
️️️️
Д. Гонсалвеш
76'
Замена
Жардел
️️️️
Л. Вериссимо
70'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
65'
Желтая карточка
Пицци
Замена
А. Шпорар
️️️️
Л. Пиазон
63'
62'
Замена
Пицци
️️️️
Л. Вальдшмидт
56'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сеферович
Пас отдал
Рафа
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Рафа
Пас отдал
Х. Сеферович
45'
+1
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
Замена
Ж. Новейш
️️️️
А. Руис
42'
Вторая желтая
Франсержио
39'
Желтая карточка
Франсержио
27'
16'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
12
Лукас Пиазон
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Брага
12
Тиагу Са
ВР
31
Кажу
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
16
Ze Pedro
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
10
Педриньо
ЦП
21
Пицци
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
4-2-2-2
1
Матеус
26
Борха
3
Тормена
4
Родригеш
47
Эшгайю
15
Франсержио
73
Мусрати
21
Орта
13
Галено
9
Руис
12
Пиазон
4-1-1-1-3
23
Лейте
4
Вериссимо
14
Вертонген
30
Отаменди
22
Гримальдо
5
Вайгль
49
Таарабт
7
Гонсалвеш
27
Рафа
9
Сеферович
7
Вальдшмидт
9
Руис
7
Новейш
7
Новейш
9
Руис
12
Пиазон
99
Шпорар
99
Шпорар
12
Пиазон
7
Гонсалвеш
12
Жилберто
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
4
Вериссимо
33
Жардел
33
Жардел
4
Вериссимо
49
Таарабт
18
Габриэл
18
Габриэл
49
Таарабт
7
Вальдшмидт
21
Пицци
21
Пицци
7
Вальдшмидт
27
Рафа
7
Эвертон
7
Эвертон
27
Рафа
Остались в запасе
Брага
Бенфика
31
Кажу
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
16
Ze Pedro
ЦФ
21
Родригу Гомеш
ЦП
12
Тиагу Са
ВР
10
Николас Гайтан
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
10
Педриньо
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
31
Кажу
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
16
Ze Pedro
ЦФ
21
Родригу Гомеш
ЦП
12
Тиагу Са
ВР
10
Николас Гайтан
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
Остались в запасе
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
10
Педриньо
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Брага - Бенфика
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
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