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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Брага
Бенфика - Брага: обзор матча 19 сентября 2016
Бенфика
19.09.2016, понедельник, 22:00
Португалия. Примейра, 5 тур
3 : 1
Завершен
Брага
27'
К. Митроглу
74'
Пицци
78'
К. Митроглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Брага
90'
Желтая карточка
В. Эдуарду
Замена
А. Алмейда
️️️️
Л. Фейса
89'
81'
Замена
П. Тиба
️️️️
П. Сантуш
ГОЛ! 3:0!
К. Митроглу
78'
76'
Желтая карточка
Марафона
ГОЛ! 2:0!
Пицци
74'
Замена
А. Каррильо
️️️️
Э. Сальвио
67'
45'
Желтая карточка
Байано
ГОЛ! 1:0!
К. Митроглу
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
21
Пицци
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Брага
28
Марафона
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
63
Мауро
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
4
Луизао
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
11
Гильермо Селис
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
Брага
1
Матеус
ВР
88
Марко Бакич
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
2-3-1-1
20
Сезар
17
Лопес
27
Семеду
11
Сальвио
15
Фейса
6
Орта
21
Пицци
11
Митроглу
3-1-1-2-1
28
Марафона
87
Гойано
25
Пинту
2
Байано
17
Вукчевич
63
Мауро
7
Сантуш
21
Орта
9
Эдуарду
15
Фейса
34
Алмейда
34
Алмейда
15
Фейса
11
Сальвио
19
Каррильо
19
Каррильо
11
Сальвио
7
Сантуш
25
Педру Тиба
25
Педру Тиба
7
Сантуш
Остались в запасе
Бенфика
Брага
31
Эдерсон
ВР
4
Луизао
ЦЗ
11
Гильермо Селис
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
1
Матеус
ВР
88
Марко Бакич
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
4
Луизао
ЦЗ
11
Гильермо Селис
ЦП
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
88
Марко Бакич
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Франклим Карвалью
Статистика матча Бенфика - Брага
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
7
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
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