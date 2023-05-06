Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Брага
Бенфика - Брага: обзор матча 06 мая 2023
Бенфика
06.05.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 0
Завершен
Брага
67'
Рафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Брага
90'
+12
Желтая карточка
А. Джало
90'
+10
Желтая карточка
Брума
90'
Желтая карточка
Н. Секейра
Замена
Флорентину
️️️️
Ж. Мариу
88'
Желтая карточка
Ж. Мариу
86'
82'
Замена
А. Джало
️️️️
В. Гомес
82'
Замена
Ж. Горби
️️️️
У. Рачич
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Д. Нерес
81'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
75'
75'
Замена
С. Банза
️️️️
А. Орта
ГОЛ! 1:0!
Рафа
Пас отдал
Д. Нерес
67'
66'
Замена
Пицци
️️️️
Ю. Медейрос
46'
Замена
Н. Секейра
️️️️
К. Борха
45'
+4
Желтая карточка
Р. Орта
Желтая карточка
Ж. Невеш
41'
Желтая карточка
Н. Отаменди
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
77
Брума
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Андре Орта
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Пицци
АП
24
Симон Банза
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Силва
14
Эушнес
23
Мариу
87
Невеш
22
Шикинью
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
4-1-1-2-2
1
Матеус
2
Гомес
3
Тормена
4
Ниакате
26
Борха
10
Рачич
6
Орта
77
Брума
21
Орта
9
Руис
45
Медейрос
23
Мариу
12
Флорентину
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Нерес
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
26
Борха
6
Секейра
6
Секейра
26
Борха
10
Рачич
29
Горби
29
Горби
10
Рачич
45
Медейрос
21
Пицци
21
Пицци
45
Медейрос
2
Гомес
25
Джало
25
Джало
2
Гомес
6
Орта
24
Банза
24
Банза
6
Орта
Остались в запасе
Бенфика
Брага
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
27
Чер Ндур
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
27
Чер Ндур
ЦП
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Бенфика - Брага
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Новости команд
Все
Бенфика
Брага
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+