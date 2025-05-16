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Прогноз на точный счет матча «Аугсбург» – «Унион»: Бундеслига, 17 мая 2025

16 мая 2025 10:47
Аугсбург - Унион
17 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 34 тур
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6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Униона»
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17 мая на «ВВК-Арене» в Аугсбурге состоится заключительный матч сезона для двух команд, которые уже не решают турнирные задачи. «Аугсбург» и «Унион» расположились в середине таблицы и постараются завершить сезон позитивным результатом. При этом обе команды не в лучшей форме, а защита каждой из них в последние туры даeт заметные сбои, что может превратить игру в обмен атаками.

«Аугсбург»

«Аугсбург» проиграл три последних матча подряд, пропустив в них 10 мячей. Команда заметно сбавила темп после гарантированного сохранения прописки и выглядит уставшей. В пяти последних встречах удалось забить лишь 3 мяча – по 0.6 в среднем за матч.Алексис Клод-Морис остаeтся самым результативным игроком команды с 10 голами, но в последних турах он практически не получает качественных передач. «Аугсбург» демонстрирует низкий прессинг и уязвим в центре обороны, особенно при быстрых атаках соперников.

«Унион»

«Унион» также переживает неудачную серию: команда не может победить в пяти последних турах. В прошлом матче берлинцы проиграли «Хайденхайму» 0:3 на своeм поле, продемонстрировав как слабую оборону, так и низкую плотность игры в атаке.Тем не менее команда забивала в четырeх из пяти предыдущих матчей – в среднем 1.4 гола за игру. Лучшим бомбардиром остаeтся Бенедикт Холлербах с 9 голами. В то же время оборона допускает слишком много моментов: 10 пропущенных голов за последние 5 туров – серьeзный показатель нестабильности.

Факты о командах:

«Аугсбург»

  • Проиграл три матча подряд
  • В среднем 0.6 гола за матч, 2.0 – пропущенных (последние 5 игр)
  • 43 очка, 11-е место
  • Пропускает в 3 матчах кряду

«Унион»

  • Не выигрывает 5 матчей подряд
  • В среднем 1.4 гола за игру, 2.0 – пропущенных (последние 5 матчей)
  • 37 очков, 13-е место
  • Пропускает в 4 матчах подряд

Личные встречи
55% (6)
36% (4)
9% (1)
16
Забитых мячей
8
1.45
В среднем за матч
0.73
3:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 17 тур
Унион
0 : 2
15.01.2025
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
2 : 0
12.04.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
1 : 1
25.11.2023
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
1 : 0
06.05.2023
Унион
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
2 : 2
09.11.2022
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
2 : 0
05.02.2022
Унион
Германия. Бундеслига, 4 тур
Унион
0 : 0
11.09.2021
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
2 : 1
23.01.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
1 : 3
19.09.2020
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
2 : 0
25.01.2020
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
1 : 1
24.08.2019
Унион
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Прогноз на матч «Аугсбург» – «Унион»

Обе команды проводят слабую концовку сезона, особенно в оборонительном плане. При этом «Унион» выглядит более живо в атаке, а «Аугсбург» раз за разом проваливается у своих ворот. Несмотря на потерю мотивации, гости сохраняют боеспособный состав и обладают большим потенциалом в нападении. В условиях слабой защиты соперника «Унион» вполне способен увезти победу.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Униона»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Униона» – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.74
  • Индивидуальный тотал «Униона» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Униона»
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Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Унион Аугсбург
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