17 мая на «ВВК-Арене» в Аугсбурге состоится заключительный матч сезона для двух команд, которые уже не решают турнирные задачи. «Аугсбург» и «Унион» расположились в середине таблицы и постараются завершить сезон позитивным результатом. При этом обе команды не в лучшей форме, а защита каждой из них в последние туры даeт заметные сбои, что может превратить игру в обмен атаками.
«Аугсбург»
«Аугсбург» проиграл три последних матча подряд, пропустив в них 10 мячей. Команда заметно сбавила темп после гарантированного сохранения прописки и выглядит уставшей. В пяти последних встречах удалось забить лишь 3 мяча – по 0.6 в среднем за матч.Алексис Клод-Морис остаeтся самым результативным игроком команды с 10 голами, но в последних турах он практически не получает качественных передач. «Аугсбург» демонстрирует низкий прессинг и уязвим в центре обороны, особенно при быстрых атаках соперников.
«Унион»
«Унион» также переживает неудачную серию: команда не может победить в пяти последних турах. В прошлом матче берлинцы проиграли «Хайденхайму» 0:3 на своeм поле, продемонстрировав как слабую оборону, так и низкую плотность игры в атаке.Тем не менее команда забивала в четырeх из пяти предыдущих матчей – в среднем 1.4 гола за игру. Лучшим бомбардиром остаeтся Бенедикт Холлербах с 9 голами. В то же время оборона допускает слишком много моментов: 10 пропущенных голов за последние 5 туров – серьeзный показатель нестабильности.
Факты о командах:
«Аугсбург»
- Проиграл три матча подряд
- В среднем 0.6 гола за матч, 2.0 – пропущенных (последние 5 игр)
- 43 очка, 11-е место
- Пропускает в 3 матчах кряду
«Унион»
- Не выигрывает 5 матчей подряд
- В среднем 1.4 гола за игру, 2.0 – пропущенных (последние 5 матчей)
- 37 очков, 13-е место
- Пропускает в 4 матчах подряд
Прогноз на матч «Аугсбург» – «Унион»
Обе команды проводят слабую концовку сезона, особенно в оборонительном плане. При этом «Унион» выглядит более живо в атаке, а «Аугсбург» раз за разом проваливается у своих ворот. Несмотря на потерю мотивации, гости сохраняют боеспособный состав и обладают большим потенциалом в нападении. В условиях слабой защиты соперника «Унион» вполне способен увезти победу.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Униона»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Униона» – коэффициент 6.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.74
- Индивидуальный тотал «Униона» больше 1.5 – коэффициент 2.00