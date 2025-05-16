17 мая на «ВВК-Арене» в Аугсбурге состоится заключительный матч сезона для двух команд, которые уже не решают турнирные задачи. «Аугсбург» и «Унион» расположились в середине таблицы и постараются завершить сезон позитивным результатом. При этом обе команды не в лучшей форме, а защита каждой из них в последние туры даeт заметные сбои, что может превратить игру в обмен атаками.

«Аугсбург»

«Аугсбург» проиграл три последних матча подряд, пропустив в них 10 мячей. Команда заметно сбавила темп после гарантированного сохранения прописки и выглядит уставшей. В пяти последних встречах удалось забить лишь 3 мяча – по 0.6 в среднем за матч.Алексис Клод-Морис остаeтся самым результативным игроком команды с 10 голами, но в последних турах он практически не получает качественных передач. «Аугсбург» демонстрирует низкий прессинг и уязвим в центре обороны, особенно при быстрых атаках соперников.

«Унион»

«Унион» также переживает неудачную серию: команда не может победить в пяти последних турах. В прошлом матче берлинцы проиграли «Хайденхайму» 0:3 на своeм поле, продемонстрировав как слабую оборону, так и низкую плотность игры в атаке.Тем не менее команда забивала в четырeх из пяти предыдущих матчей – в среднем 1.4 гола за игру. Лучшим бомбардиром остаeтся Бенедикт Холлербах с 9 голами. В то же время оборона допускает слишком много моментов: 10 пропущенных голов за последние 5 туров – серьeзный показатель нестабильности.

Факты о командах:

«Аугсбург»

Проиграл три матча подряд

В среднем 0.6 гола за матч, 2.0 – пропущенных (последние 5 игр)

43 очка, 11-е место

Пропускает в 3 матчах кряду

«Унион»

Не выигрывает 5 матчей подряд

В среднем 1.4 гола за игру, 2.0 – пропущенных (последние 5 матчей)

37 очков, 13-е место

Пропускает в 4 матчах подряд

Личные встречи 55% (6) 36% (4) 9% (1) 16 Забитых мячей 8 1.45 В среднем за матч 0.73 3:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Бундеслига, 17 тур Унион 0 : 2 Аугсбург Германия. Бундеслига, 29 тур Аугсбург 2 : 0 Унион Германия. Бундеслига, 12 тур Унион 1 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 31 тур Аугсбург 1 : 0 Унион Германия. Бундеслига, 14 тур Унион 2 : 2 Аугсбург Германия. Бундеслига, 21 тур Аугсбург 2 : 0 Унион Германия. Бундеслига, 4 тур Унион 0 : 0 Аугсбург Германия. Бундеслига, 18 тур Аугсбург 2 : 1 Унион Германия. Бундеслига, 1 тур Унион 1 : 3 Аугсбург Германия. Бундеслига, 19 тур Унион 2 : 0 Аугсбург Германия. Бундеслига, 2 тур Аугсбург 1 : 1 Унион

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Унион»

Обе команды проводят слабую концовку сезона, особенно в оборонительном плане. При этом «Унион» выглядит более живо в атаке, а «Аугсбург» раз за разом проваливается у своих ворот. Несмотря на потерю мотивации, гости сохраняют боеспособный состав и обладают большим потенциалом в нападении. В условиях слабой защиты соперника «Унион» вполне способен увезти победу.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Униона»

Рекомендованные ставки: