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Бундеслига 2026/2027
Унион - Аугсбург
Унион - Аугсбург: обзор матча 19 сентября 2020
Унион
19.09.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Аугсбург
75'
М. Бюлтер
41'
Р. Варгас
82'
М. Грегоритч
89'
А. Хан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Аугсбург
89'
ГОЛ! 1:3!
А. Хан
89'
Замена
Т. Штробль
️️️️
М. Грегоритч
Замена
Й. Меес
️️️️
М. Ингвартсен
88'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
К. Ленц
88'
86'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
К. Груэсо
86'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
Д. Калиджиури
82'
ГОЛ! 1:2!
М. Грегоритч
Пас отдал
Иаго
76'
Замена
А. Хан
️️️️
Р. Варгас
76'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Ф. Нидерлехнер
ГОЛ! 1:1!
М. Бюлтер
Пас отдал
К. Ленц
75'
Замена
М. Крузе
️️️️
Ш. Бекер
71'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Г. Премель
71'
Желтая карточка
С. Грисбек
62'
41'
ГОЛ! 0:1!
Р. Варгас
Пас отдал
Р. Фрамбергер
Замена
С. Грисбек
️️️️
К. Гентнер
25'
Желтая карточка
К. Триммель
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Унион
1
Леннарт Мозер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
10
Макс Крузе
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
28
Андре Хан
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-3-2-1
16
Люте
3
Ленц
31
Кнохе
5
Фридрих
28
Триммель
4
Гентнер
21
Премель
8
Андрих
30
Бюлтер
23
Бекер
7
Ингвартсен
4-1-1-2-2
12
Гикевич
32
Фрамбергер
6
Гаувелеув
2
Удуохай
57
Иаго
8
Хедира
11
Груэсо
20
Калиджиури
11
Варгас
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
3
Ленц
17
Гисельман
17
Гисельман
3
Ленц
4
Гентнер
13
Грисбек
13
Грисбек
4
Гентнер
23
Бекер
10
Крузе
10
Крузе
23
Бекер
7
Ингвартсен
8
Меес
8
Меес
7
Ингвартсен
21
Премель
36
Тойхерт
36
Тойхерт
21
Премель
11
Груэсо
97
Йенсен
97
Йенсен
11
Груэсо
11
Варгас
28
Хан
28
Хан
11
Варгас
20
Калиджиури
39
Оксфорд
39
Оксфорд
20
Калиджиури
11
Грегоритч
5
Штробль
5
Штробль
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Унион
Аугсбург
1
Леннарт Мозер
ВР
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
20
Роберт Гумни
ПЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
Остались в запасе
20
Роберт Гумни
ПЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Унион - Аугсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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