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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Унион
Аугсбург - Унион: обзор матча 05 февраля 2022
Аугсбург
05.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Унион
16'
М. Грегоритч
59'
А. Хан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Унион
Замена
Я. Моравек
️️️️
А. Майер
87'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
А. Хан
87'
Замена
Ф. Удуохай
️️️️
Иаго
80'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Р. Варгас
80'
75'
Замена
К. Эндо
️️️️
Д. Хайнц
75'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
75'
Замена
Б. Очипка
️️️️
Н. Гисельман
Замена
А. Зекири
️️️️
Ф. Нидерлехнер
74'
61'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Г. Харагучи
61'
Замена
С. Михель
️️️️
А. Фогльзаммер
60'
Желтая карточка
А. Фогльзаммер
ГОЛ! 2:0!
А. Хан
Пас отдал
Ф. Нидерлехнер
59'
42'
Желтая карточка
Р. Хедира
ГОЛ! 1:0!
М. Грегоритч
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
28
Андре Хан
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
4-2-2-2
12
Гикевич
57
Иаго
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
32
Фрамбергер
10
Майер
6
Дорш
11
Варгас
28
Хан
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
3-3-1-1-2
16
Люте
31
Кнохе
3
Хайнц
32
Баумгартль
28
Триммель
8
Хедира
17
Гисельман
78
Харагучи
23
Бекер
9
Фогльзаммер
14
Авонийи
11
Варгас
22
Педерсен
22
Педерсен
11
Варгас
57
Иаго
2
Удуохай
2
Удуохай
57
Иаго
10
Майер
30
Моравек
30
Моравек
10
Майер
28
Хан
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
28
Хан
7
Нидерлехнер
9
Зекири
9
Зекири
7
Нидерлехнер
17
Гисельман
5
Очипка
5
Очипка
17
Гисельман
78
Харагучи
21
Озтюнали
21
Озтюнали
78
Харагучи
3
Хайнц
5
Эндо
5
Эндо
3
Хайнц
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
9
Фогльзаммер
11
Михель
11
Михель
9
Фогльзаммер
Остались в запасе
Аугсбург
Унион
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Аугсбург - Унион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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