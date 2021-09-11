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Бундеслига 2026/2027
Унион - Аугсбург
Унион - Аугсбург: обзор матча 11 сентября 2021
Унион
11.09.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Аугсбург
90'
+1
Замена
А. Майер
️️️️
Н. Дорш
86'
Желтая карточка
Н. Дорш
Замена
Ш. Бекер
️️️️
Т. Авонийи
86'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
86'
78'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Д. Калиджиури
78'
Замена
М. Педерсен
️️️️
А. Хан
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
М. Крузе
72'
Замена
Г. Премель
️️️️
Л. Озтюнали
72'
63'
Замена
А. Зекири
️️️️
Р. Варгас
63'
Замена
С. Кордова
️️️️
Ф. Нидерлехнер
Желтая карточка
Р. Хедира
41'
36'
Желтая карточка
Р. Оксфорд
Замена
Г. Харагучи
️️️️
К. Мевальд
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
16
Серхио Кордова
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
3-3-2-2
16
Люте
32
Баумгартль
31
Кнохе
5
Фридрих
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
8
Мевальд
21
Озтюнали
10
Крузе
14
Авонийи
3-3-3-1
12
Гикевич
20
Гумни
39
Оксфорд
14
Гаувелеув
32
Фрамбергер
6
Дорш
57
Иаго
20
Калиджиури
28
Хан
11
Варгас
7
Нидерлехнер
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
8
Мевальд
78
Харагучи
78
Харагучи
8
Мевальд
21
Озтюнали
21
Премель
21
Премель
21
Озтюнали
14
Авонийи
23
Бекер
23
Бекер
14
Авонийи
10
Крузе
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
10
Крузе
28
Хан
22
Педерсен
22
Педерсен
28
Хан
6
Дорш
10
Майер
10
Майер
6
Дорш
20
Калиджиури
97
Йенсен
97
Йенсен
20
Калиджиури
7
Нидерлехнер
16
Кордова
16
Кордова
7
Нидерлехнер
11
Варгас
9
Зекири
9
Зекири
11
Варгас
Остались в запасе
Унион
Аугсбург
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
9
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
9
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Унион - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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