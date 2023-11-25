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Бундеслига 2026/2027
Унион - Аугсбург
Унион - Аугсбург: обзор матча 25 ноября 2023
Унион
25.11.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
88'
К. Фолланд
39'
Э. Демирович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Аугсбург
90'
+5
Желтая карточка
К. Мбабу
ГОЛ! 1:1!
К. Фолланд
88'
87'
Желтая карточка
Ф. Дамен
Замена
Б. Холлербах
️️️️
Д. Лейте
86'
78'
Замена
М. Бауэр
️️️️
Иаго
77'
Замена
С. Михель
️️️️
Э. Демирович
77'
Замена
Т. Брайтхаупт
️️️️
Ф. Тиц
Замена
Й. Юранович
️️️️
К. Триммель
76'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Д. Фофана
76'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Р. Госенс
75'
Замена
А. Шафер
️️️️
Я. Хаберер
67'
64'
Замена
Р. Варгас
️️️️
А. Энгелс
Пенальти не реализован!
Р. Кнохе
58'
Желтая карточка
Я. Хаберер
45'
+6
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Демирович
Желтая карточка
Р. Госенс
37'
23'
Замена
К. Мбабу
️️️️
Р. Гумни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К)
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
57
Иаго
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
9
Эрмедин Демирович
(К)
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Oluwaseun Ogbemudia
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
9
Дион Бельо
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
3-2-2-3
1
Реннов
6
Эккель
31
Кнохе
2
Лейте
8
Госенс
28
Триммель
19
Хаберер
93
Лайдуни
31
Фолланд
27
Фофана
91
Беренс
3-3-2-2
1
Дамен
22
Педерсен
2
Удуохай
14
Гаувелеув
20
Гумни
6
Дорш
57
Иаго
37
Реджбечай
7
Энгелс
9
Тиц
9
Демирович
8
Госенс
21
Руссийон
21
Руссийон
8
Госенс
28
Триммель
18
Юранович
18
Юранович
28
Триммель
19
Хаберер
13
Шафер
13
Шафер
19
Хаберер
27
Фофана
29
Кауфманн
29
Кауфманн
27
Фофана
2
Лейте
17
Холлербах
17
Холлербах
2
Лейте
57
Иаго
5
Бауэр
5
Бауэр
57
Иаго
20
Гумни
43
Мбабу
43
Мбабу
20
Гумни
9
Тиц
18
Брайтхаупт
18
Брайтхаупт
9
Тиц
7
Энгелс
11
Варгас
11
Варгас
7
Энгелс
9
Демирович
11
Михель
11
Михель
9
Демирович
Остались в запасе
Унион
Аугсбург
1
Александер Шволов
ВР
5
Oluwaseun Ogbemudia
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
Главный тренер
Мауро Лустринелли
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
5
Oluwaseun Ogbemudia
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Унион - Аугсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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