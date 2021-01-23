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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Унион
Аугсбург - Унион: обзор матча 23 января 2021
Аугсбург
23.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Унион
17'
Ф. Нидерлехнер
47'
Ф. Нидерлехнер
25'
М. Ингвартсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Унион
Замена
Р. Хедира
️️️️
К. Груэсо
90'
Замена
Р. Гумни
️️️️
Ф. Нидерлехнер
82'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
А. Хан
82'
79'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
К. Ленц
78'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Н. Шлоттербек
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
М. Рихтер
72'
71'
Замена
К. Гентнер
️️️️
Г. Премель
71'
Замена
А. Гогиа
️️️️
М. Ингвартсен
67'
Желтая карточка
К. Триммель
62'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Ш. Бекер
56'
Пенальти не реализован!
М. Ингвартсен
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
55'
Желтая карточка
Р. Оксфорд
49'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Нидерлехнер
47'
Желтая карточка
Т. Штробль
45'
25'
ГОЛ! 1:1!
М. Ингвартсен
Пас отдал
Т. Авонийи
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
А. Хан
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
21
Гриша Премель
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
23
Тим Цивейя
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Гикевич
57
Иаго
6
Гаувелеув
39
Оксфорд
2
Удуохай
5
Штробль
11
Груэсо
20
Калиджиури
5
Рихтер
28
Хан
7
Нидерлехнер
3-2-2-1-2
16
Люте
31
Кнохе
5
Фридрих
4
Шлоттербек
28
Триммель
3
Ленц
21
Премель
8
Андрих
23
Бекер
14
Авонийи
7
Ингвартсен
7
Нидерлехнер
20
Гумни
20
Гумни
7
Нидерлехнер
11
Груэсо
8
Хедира
8
Хедира
11
Груэсо
5
Рихтер
97
Йенсен
97
Йенсен
5
Рихтер
28
Хан
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
28
Хан
4
Шлоттербек
17
Гисельман
17
Гисельман
4
Шлоттербек
7
Ингвартсен
3
Гогиа
3
Гогиа
7
Ингвартсен
23
Бекер
30
Бюлтер
30
Бюлтер
23
Бекер
21
Премель
4
Гентнер
4
Гентнер
21
Премель
3
Ленц
36
Тойхерт
36
Тойхерт
3
Ленц
Остались в запасе
Аугсбург
Унион
23
Тим Цивейя
ЦП
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
13
Себастьян Грисбек
ОП
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
1
Лорис Кариус
ВР
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
23
Тим Цивейя
ЦП
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Остались в запасе
13
Себастьян Грисбек
ОП
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
1
Лорис Кариус
ВР
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Аугсбург - Унион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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