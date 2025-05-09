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Прогноз на точный счет матча «Коньяспор» – «Ризеспор»: Суперлига Турции, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:21
Коньяспор - Ризеспор
10 мая 2025, суббота 16:00 | Турция. Суперлига, 35 тур
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6.2
Точный счёт 2:1 в пользу «Коньяспора»
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10 мая на стадионе «Конья Бююкшехир Стады» состоится матч 35-го тура Суперлиги Турции между «Коньяспором» и «Ризеспором». Оба коллектива расположились в середине таблицы и формально обезопасили себя от зоны вылета, однако борьба за более высокие позиции продолжается. Ожидается принципиальный поединок, где хозяева захотят порадовать болельщиков результатом.

«Коньяспор»

Команда после 33 туров набрала 43 очка и занимает 10-е место. В последних пяти матчах коллектив забил 8 голов (в среднем 1.60 за игру) и пропустил 9 мячей (1.80 в среднем). Несмотря на поражение от «Антальяспора» в прошлом туре, «Коньяспор» стабильно забивает дома. Блаж Крамер – ключевой игрок атаки, на счету которого 12 голов в 32 матчах. Проблема команды – частые ошибки в защите, особенно в последних турах.

«Ризеспор»

Гости занимают 14-е место с 40 очками после 32 туров. Команда показывает сбалансированные результаты: 4 забитых и 4 пропущенных мяча в последних пяти матчах. В атаке выделяется Али Соу с 15 голами за сезон. Однако у команды есть проблема – слабая игра на выезде: поражения в 4 последних гостевых матчах и средний показатель 0.80 забитого мяча за игру говорят о трудностях при выездах.

Факты о командах:

«Коньяспор»

  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 последних матчах

«Ризеспор»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Проигрывает в 4 последних гостевых матчах

Личные встречи
30% (6)
40% (8)
30% (6)
26
Забитых мячей
27
1.3
В среднем за матч
1.35
3:1
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 35 тур
Коньяспор
2 : 1
10.05.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
1 : 1
14.12.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
0 : 0
03.02.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 2
16.09.2023
Ризеспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 1
09.04.2022
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
3 : 0
21.11.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Ризеспор
5 : 3
20.04.2021
Коньяспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
1 : 1
28.12.2020
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Коньяспор
1 : 0
05.07.2020
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 1
30.11.2019
Коньяспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Коньяспор
0 : 2
16.03.2019
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
1 : 1
21.10.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Коньяспор
2 : 1
21.01.2017
Ризеспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Ризеспор
1 : 1
20.08.2016
Коньяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Коньяспор
3 : 1
24.04.2016
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
0 : 0
27.11.2015
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Коньяспор
1 : 1
23.05.2015
Ризеспор
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Ризеспор
1 : 1
03.01.2015
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Ризеспор
3 : 1
20.04.2014
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 13 тур
Коньяспор
2 : 1
02.12.2013
Ризеспор
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Прогноз на матч «Коньяспор» – «Ризеспор»

Форма «Коньяспора» дома, их атакующая линия и осечка «Ризеспора» на выезде создают ощущение, что хозяева будут ближе к победе. При этом у «Коньяспора» есть огрехи в защите, что может привести к голу гостей. Исходя из статистики и последних матчей, наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев с обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Коньяспора».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Коньяспора» – коэффициент 6.20
  • Победа «Коньяспора» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

6.2
Точный счёт 2:1 в пользу «Коньяспора»
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Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Ризеспор Коньяспор
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