10 мая на стадионе «Конья Бююкшехир Стады» состоится матч 35-го тура Суперлиги Турции между «Коньяспором» и «Ризеспором». Оба коллектива расположились в середине таблицы и формально обезопасили себя от зоны вылета, однако борьба за более высокие позиции продолжается. Ожидается принципиальный поединок, где хозяева захотят порадовать болельщиков результатом.
«Коньяспор»
Команда после 33 туров набрала 43 очка и занимает 10-е место. В последних пяти матчах коллектив забил 8 голов (в среднем 1.60 за игру) и пропустил 9 мячей (1.80 в среднем). Несмотря на поражение от «Антальяспора» в прошлом туре, «Коньяспор» стабильно забивает дома. Блаж Крамер – ключевой игрок атаки, на счету которого 12 голов в 32 матчах. Проблема команды – частые ошибки в защите, особенно в последних турах.
«Ризеспор»
Гости занимают 14-е место с 40 очками после 32 туров. Команда показывает сбалансированные результаты: 4 забитых и 4 пропущенных мяча в последних пяти матчах. В атаке выделяется Али Соу с 15 голами за сезон. Однако у команды есть проблема – слабая игра на выезде: поражения в 4 последних гостевых матчах и средний показатель 0.80 забитого мяча за игру говорят о трудностях при выездах.
Факты о командах:
«Коньяспор»
- Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в 4 последних матчах
«Ризеспор»
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
- Проигрывает в 4 последних гостевых матчах
Прогноз на матч «Коньяспор» – «Ризеспор»
Форма «Коньяспора» дома, их атакующая линия и осечка «Ризеспора» на выезде создают ощущение, что хозяева будут ближе к победе. При этом у «Коньяспора» есть огрехи в защите, что может привести к голу гостей. Исходя из статистики и последних матчей, наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев с обменом голами.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Коньяспора».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Коньяспора» – коэффициент 6.20
- Победа «Коньяспора» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85