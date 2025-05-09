10 мая на стадионе «Конья Бююкшехир Стады» состоится матч 35-го тура Суперлиги Турции между «Коньяспором» и «Ризеспором». Оба коллектива расположились в середине таблицы и формально обезопасили себя от зоны вылета, однако борьба за более высокие позиции продолжается. Ожидается принципиальный поединок, где хозяева захотят порадовать болельщиков результатом.

«Коньяспор»

Команда после 33 туров набрала 43 очка и занимает 10-е место. В последних пяти матчах коллектив забил 8 голов (в среднем 1.60 за игру) и пропустил 9 мячей (1.80 в среднем). Несмотря на поражение от «Антальяспора» в прошлом туре, «Коньяспор» стабильно забивает дома. Блаж Крамер – ключевой игрок атаки, на счету которого 12 голов в 32 матчах. Проблема команды – частые ошибки в защите, особенно в последних турах.

«Ризеспор»

Гости занимают 14-е место с 40 очками после 32 туров. Команда показывает сбалансированные результаты: 4 забитых и 4 пропущенных мяча в последних пяти матчах. В атаке выделяется Али Соу с 15 голами за сезон. Однако у команды есть проблема – слабая игра на выезде: поражения в 4 последних гостевых матчах и средний показатель 0.80 забитого мяча за игру говорят о трудностях при выездах.

Факты о командах:

«Коньяспор»

Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних матчах

«Ризеспор»

Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

Проигрывает в 4 последних гостевых матчах

Личные встречи 30% (6) 40% (8) 30% (6) 26 Забитых мячей 27 1.3 В среднем за матч 1.35 3:1 Крупнейшая победа 5:3 Самый результативный матч: 5:3 Самая крупная ничья: 1:1 Турция. Суперлига, 35 тур Коньяспор 2 : 1 Ризеспор Турция. Суперлига, 16 тур Ризеспор 1 : 1 Коньяспор Турция. Суперлига, 24 тур Ризеспор 0 : 0 Коньяспор Турция. Суперлига, 5 тур Коньяспор 1 : 2 Ризеспор Турция. Суперлига, 32 тур Ризеспор 2 : 1 Коньяспор Турция. Суперлига, 13 тур Коньяспор 3 : 0 Ризеспор Турция. Суперлига, 36 тур Ризеспор 5 : 3 Коньяспор Турция. Суперлига, 15 тур Коньяспор 1 : 1 Ризеспор Турция. Суперлига, 30 тур Коньяспор 1 : 0 Ризеспор Турция. Суперлига, 13 тур Ризеспор 3 : 1 Коньяспор Турция. Суперлига, 26 тур Коньяспор 0 : 2 Ризеспор Турция. Суперлига, 9 тур Ризеспор 1 : 1 Коньяспор Турция. Суперлига, 18 тур Коньяспор 2 : 1 Ризеспор Турция. Суперлига, 1 тур Ризеспор 1 : 1 Коньяспор Турция. Суперлига, 30 тур Коньяспор 3 : 1 Ризеспор Турция. Суперлига, 13 тур Ризеспор 0 : 0 Коньяспор Турция. Супер-Лига, 33 тур Коньяспор 1 : 1 Ризеспор Турция. Супер-Лига, 16 тур Ризеспор 1 : 1 Коньяспор Турция. Супер-Лига, 30 тур Ризеспор 3 : 1 Коньяспор Турция. Супер-Лига, 13 тур Коньяспор 2 : 1 Ризеспор

Прогноз на матч «Коньяспор» – «Ризеспор»

Форма «Коньяспора» дома, их атакующая линия и осечка «Ризеспора» на выезде создают ощущение, что хозяева будут ближе к победе. При этом у «Коньяспора» есть огрехи в защите, что может привести к голу гостей. Исходя из статистики и последних матчей, наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев с обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Коньяспора».

Рекомендованные ставки: