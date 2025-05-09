10 мая на стадионе «Монтиливи» пройдет матч 35-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Вильярреалом». Хозяева продолжают борьбу за место в середине таблицы, демонстрируя стабильную игру на своем поле, в то время как гости уверенно идут в зоне еврокубков и стремятся закрепить своe положение в пятерке лучших. Матч обещает быть интересным и напряжeнным, учитывая атакующий стиль «Вильярреала» и боевой настрой «Жироны».

«Жирона»

После 34 туров «Жирона» занимает 15-е место с 38 очками. Команда демонстрирует прагматичную игру: в последних 5 матчах коллектив забил 4 мяча (0.8 гола за игру) и пропустил 7 (1.4 за игру). Главная угроза у ворот соперников исходит от Кристиана Стуани, который оформил 9 голов за сезон. «Жирона» показывает достойные результаты на домашнем стадионе и стремится продолжить серию с забитыми мячами (4 игры подряд с голами).

«Вильярреал»

«Вильярреал» располагается на 5-й позиции с 58 очками после 34 туров. Команда находится в хорошем тонусе и отличается мощной атакой: 9 забитых мячей в последних 5 играх (1.8 за игру). При этом оборона остаeтся уязвимой – 8 пропущенных (1.6 за игру). Айосе Перес продолжает лидировать в атаке с 19 голами в сезоне. Гости находятся в неплохой форме и мотивированы укрепить свои позиции в зоне еврокубков.

Факты о командах

«Жирона»

38 очков после 34 туров.

В среднем 0.8 гола забивает и 1.4 пропускает за матч (последние 5 игр).

Забивает в 4 последних матчах.

Кристиан Стуани – 9 голов.

«Вильярреал»

58 очков после 34 туров.

В среднем 1.8 гола забивает и 1.6 пропускает за матч (последние 5 игр).

Забивает в 8 последних матчах подряд.

Айосе Перес – 19 голов.

Личные встречи 25% (3) 8% (1) 67% (8) 9 Забитых мячей 15 0.75 В среднем за матч 1.25 2:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 35 тур Жирона 0 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 15 тур Вильярреал 2 : 2 Жирона Испания. Примера, 36 тур Жирона 0 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 7 тур Вильярреал 1 : 2 Жирона Испания. Примера, 35 тур Жирона 1 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 18 тур Вильярреал 1 : 0 Жирона Испания. Кубок, 1/8 финала Жирона 0 : 1 Вильярреал Испания. Кубок, 1/16 финала Жирона 0 : 3 Вильярреал Испания. Примера, 32 тур Жирона 0 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 3 тур Вильярреал 0 : 1 Жирона Испания. Примера, 27 тур Вильярреал 0 : 2 Жирона Испания. Примера, 8 тур Жирона 1 : 2 Вильярреал

Прогноз на матч «Жирона» – «Вильярреал»

Матч обещает быть интересным и результативным. «Жирона» продолжает забивать в каждом из последних матчей, но часто пропускает, что открывает шансы для более классной атаки гостей. «Вильярреал» играет на высоком уровне в атаке и стабильно реализует моменты, даже несмотря на проблемы в обороне. Хозяева способны огорчить соперника хотя бы одним голом, но общая картина говорит о преимуществе гостей. Логично ожидать победу «Вильярреала» с обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Вильярреала».

Рекомендованные ставки