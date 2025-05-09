10 мая на стадионе «Монтиливи» пройдет матч 35-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Вильярреалом». Хозяева продолжают борьбу за место в середине таблицы, демонстрируя стабильную игру на своем поле, в то время как гости уверенно идут в зоне еврокубков и стремятся закрепить своe положение в пятерке лучших. Матч обещает быть интересным и напряжeнным, учитывая атакующий стиль «Вильярреала» и боевой настрой «Жироны».
«Жирона»
После 34 туров «Жирона» занимает 15-е место с 38 очками. Команда демонстрирует прагматичную игру: в последних 5 матчах коллектив забил 4 мяча (0.8 гола за игру) и пропустил 7 (1.4 за игру). Главная угроза у ворот соперников исходит от Кристиана Стуани, который оформил 9 голов за сезон. «Жирона» показывает достойные результаты на домашнем стадионе и стремится продолжить серию с забитыми мячами (4 игры подряд с голами).
«Вильярреал»
«Вильярреал» располагается на 5-й позиции с 58 очками после 34 туров. Команда находится в хорошем тонусе и отличается мощной атакой: 9 забитых мячей в последних 5 играх (1.8 за игру). При этом оборона остаeтся уязвимой – 8 пропущенных (1.6 за игру). Айосе Перес продолжает лидировать в атаке с 19 голами в сезоне. Гости находятся в неплохой форме и мотивированы укрепить свои позиции в зоне еврокубков.
Факты о командах
«Жирона»
- 38 очков после 34 туров.
- В среднем 0.8 гола забивает и 1.4 пропускает за матч (последние 5 игр).
- Забивает в 4 последних матчах.
- Кристиан Стуани – 9 голов.
«Вильярреал»
- 58 очков после 34 туров.
- В среднем 1.8 гола забивает и 1.6 пропускает за матч (последние 5 игр).
- Забивает в 8 последних матчах подряд.
- Айосе Перес – 19 голов.
Прогноз на матч «Жирона» – «Вильярреал»
Матч обещает быть интересным и результативным. «Жирона» продолжает забивать в каждом из последних матчей, но часто пропускает, что открывает шансы для более классной атаки гостей. «Вильярреал» играет на высоком уровне в атаке и стабильно реализует моменты, даже несмотря на проблемы в обороне. Хозяева способны огорчить соперника хотя бы одним голом, но общая картина говорит о преимуществе гостей. Логично ожидать победу «Вильярреала» с обменом голами.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Вильярреала».
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 1:2 в пользу «Вильярреала» – коэффициент 6.50
- Победа «Вильярреала» – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78
- Индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 1.5 – коэффициент 1.90