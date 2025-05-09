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Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Вильярреал»: Ла Лига, 10 мая 2025

09 мая 2025 9:17
Жирона - Вильярреал
10 мая 2025, суббота 19:30 | Испания. Примера, 35 тур
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6.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Вильярреала»
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10 мая на стадионе «Монтиливи» пройдет матч 35-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Вильярреалом». Хозяева продолжают борьбу за место в середине таблицы, демонстрируя стабильную игру на своем поле, в то время как гости уверенно идут в зоне еврокубков и стремятся закрепить своe положение в пятерке лучших. Матч обещает быть интересным и напряжeнным, учитывая атакующий стиль «Вильярреала» и боевой настрой «Жироны».

«Жирона»

После 34 туров «Жирона» занимает 15-е место с 38 очками. Команда демонстрирует прагматичную игру: в последних 5 матчах коллектив забил 4 мяча (0.8 гола за игру) и пропустил 7 (1.4 за игру). Главная угроза у ворот соперников исходит от Кристиана Стуани, который оформил 9 голов за сезон. «Жирона» показывает достойные результаты на домашнем стадионе и стремится продолжить серию с забитыми мячами (4 игры подряд с голами).

«Вильярреал»

«Вильярреал» располагается на 5-й позиции с 58 очками после 34 туров. Команда находится в хорошем тонусе и отличается мощной атакой: 9 забитых мячей в последних 5 играх (1.8 за игру). При этом оборона остаeтся уязвимой – 8 пропущенных (1.6 за игру). Айосе Перес продолжает лидировать в атаке с 19 голами в сезоне. Гости находятся в неплохой форме и мотивированы укрепить свои позиции в зоне еврокубков.

Факты о командах

«Жирона»

  • 38 очков после 34 туров.
  • В среднем 0.8 гола забивает и 1.4 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в 4 последних матчах.
  • Кристиан Стуани – 9 голов.

«Вильярреал»

  • 58 очков после 34 туров.
  • В среднем 1.8 гола забивает и 1.6 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в 8 последних матчах подряд.
  • Айосе Перес – 19 голов.

Личные встречи
25% (3)
8% (1)
67% (8)
9
Забитых мячей
15
0.75
В среднем за матч
1.25
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 35 тур
Жирона
0 : 1
10.05.2025
Вильярреал
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
2 : 2
01.12.2024
Жирона
Испания. Примера, 36 тур
Жирона
0 : 1
14.05.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
1 : 2
27.09.2023
Жирона
Испания. Примера, 35 тур
Жирона
1 : 2
20.05.2023
Вильярреал
Испания. Примера, 18 тур
Вильярреал
1 : 0
22.01.2023
Жирона
Испания. Кубок, 1/8 финала
Жирона
0 : 1
26.01.2021
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Жирона
0 : 3
22.01.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 32 тур
Жирона
0 : 1
14.04.2019
Вильярреал
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
0 : 1
31.08.2018
Жирона
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
0 : 2
03.03.2018
Жирона
Испания. Примера, 8 тур
Жирона
1 : 2
15.10.2017
Вильярреал
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Прогноз на матч «Жирона» – «Вильярреал»

Матч обещает быть интересным и результативным. «Жирона» продолжает забивать в каждом из последних матчей, но часто пропускает, что открывает шансы для более классной атаки гостей. «Вильярреал» играет на высоком уровне в атаке и стабильно реализует моменты, даже несмотря на проблемы в обороне. Хозяева способны огорчить соперника хотя бы одним голом, но общая картина говорит о преимуществе гостей. Логично ожидать победу «Вильярреала» с обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Вильярреала».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Вильярреала» – коэффициент 6.50
  • Победа «Вильярреала» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78
  • Индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 1.5 – коэффициент 1.90

6.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Вильярреала»
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Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Вильярреал Жирона
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