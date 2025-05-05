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Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Барселона»: Лига чемпионов, 6 мая 2025

05 мая 2025 9:21
Интер - Барселона
06 мая 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 1/2 финала
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6.8
Точный счёт 2:1 в пользу «Интера»
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6 мая на стадионе «Сан-Сиро» состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной». Первая встреча завершилась результативной ничьей 3:3, оставив интригу на ответную игру. Оба клуба подходят к матчу с амбициями и желанием выйти в финал, а болельщиков ждeт захватывающее противостояние с высокой интенсивностью.

«Интер»

«Интер» не проигрывает в 7 последних матчах Лиги чемпионов, продемонстрировав стабильность в еврокубках. В первом полуфинале команда забила 3 гола в гостях, что даeт хорошие шансы дома. За последние 5 матчей «Интер» забил 4 гола и пропустил 8. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, а оборона пропускает 1.60. Команда демонстрирует дисциплину в защите, но при этом испытывает проблемы при быстрых атаках соперников. Лидером атаки остаeтся Лаутаро Мартинес, способный решать исход эпизодов индивидуально.

«Барселона»

«Барселона» идeт на волне результативности: команда забивает в 7 матчах Лиги чемпионов подряд, включая 3 гола в первой игре полуфинала. За последние 5 матчей «Барселона» забила 13 голов и пропустила 9. Средняя результативность – 2.60 гола за игру, а оборона пропускает 1.80. Команда делает ставку на агрессивную атаку, используя высокую линию обороны, что создаeт риски при контратаках. Лидером атак остаeтся Роберт Левандовски, продолжающий демонстрировать результативность на европейской арене.

Факты о командах:

«Интер»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах Лиги чемпионов
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 матчах Лиги чемпионов подряд

«Барселона»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 матчах Лиги чемпионов подряд

Личные встречи
25% (3)
33% (4)
42% (5)
17
Забитых мячей
20
1.42
В среднем за матч
1.67
4:3
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Лига чемпионов, 1/2 финала
Интер
4 : 3
06.05.2025
Барселона
Лига чемпионов, 1/2 финала
Барселона
3 : 3
30.04.2025
Интер
Лига чемпионов, 4 тур
Барселона
3 : 3
12.10.2022
Интер
Лига чемпионов, 3 тур
Интер
1 : 0
04.10.2022
Барселона
Лига чемпионов, 6 тур
Интер
1 : 2
10.12.2019
Барселона
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
2 : 1
02.10.2019
Интер
Лига чемпионов, 4 тур
Интер
1 : 1
06.11.2018
Барселона
Лига чемпионов, 3 тур
Барселона
2 : 0
24.10.2018
Интер
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Барселона
1 : 0
28.04.2010
Интер
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Интер
3 : 1
20.04.2010
Барселона
Лига Чемпионов, 5 тур
Барселона
2 : 0
24.11.2009
Интер
Лига Чемпионов, 1 тур
Интер
0 : 0
16.09.2009
Барселона
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Прогноз на матч «Интер» – «Барселона»

Ответный полуфинал обещает быть открытым: «Барселона» привезла 3 забитых мяча, но пропустила столько же. «Интер» будет стремиться контролировать ход матча, используя фактор домашнего поля, но атакующая мощь «Барселоны» не позволит хозяевам расслабляться.

Обе команды стабильно забивают, но при этом демонстрируют уязвимость в защите. «Интер» вероятно сыграет осторожнее, стараясь не открываться, тогда как «Барселона» продолжит давление через владение мячом. Вероятен сценарий с забитыми мячами с обеих сторон, но небольшим перевесом хозяев, учитывая их уверенность дома и проблемы «Барселоны» при игре без мяча.

Рекомендация:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Интера» – коэффициент 6.80
  • Победа «Интера» – коэффициент 2.50
  • Обе забьют – Да – коэффициент 1.60

6.8
Точный счёт 2:1 в пользу «Интера»
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Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Барселона Интер
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