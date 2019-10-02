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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Интер
Барселона - Интер: обзор матча 02 октября 2019
Барселона
02.10.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
2 : 1
Завершен
Интер
58'
Л. Суарес
84'
Л. Суарес
3'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Интер
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
84'
79'
Замена
М. Политано
️️️️
С. Сенси
77'
Желтая карточка
А. Санчес
Желтая карточка
А. Видаль
76'
71'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Кандрева
66'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
А. Санчес
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Гризманн
66'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Видаль
58'
Замена
А. Видаль
️️️️
С. Бускетс
53'
Желтая карточка
С. Роберто
52'
Желтая карточка
Ж. Пике
22'
Желтая карточка
А. Гризманн
9'
6'
Желтая карточка
Н. Барелла
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Барселона
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
3-1-3-1-2
1
тер Стеген
2
Лангле
3
Пике
27
Семеду
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
6
Артур
10
Месси
9
Суарес
7
Гризманн
3-1-4-2
1
Ханданович
6
де Врей
37
Шкриньяр
2
Годин
77
Брозович
87
Кандрева
23
Барелла
8
Сенси
27
Асамоа
10
Мартинес
4
Санчес
5
Бускетс
23
Видаль
23
Видаль
5
Бускетс
7
Гризманн
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Гризманн
87
Кандрева
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
87
Кандрева
4
Санчес
21
Гальярдини
21
Гальярдини
4
Санчес
8
Сенси
21
Политано
21
Политано
8
Сенси
Остались в запасе
Барселона
Интер
22
Мусса Ваге
ПЗ
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
15
Матиас Весино
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
22
Мусса Ваге
ПЗ
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
15
Матиас Весино
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Барселона - Интер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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