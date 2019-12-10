Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Барселона
Интер - Барселона: обзор матча 10 декабря 2019
Интер
10.12.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
44'
Р. Лукаку
23'
К. Перес
87'
А. Фати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Барселона
Желтая карточка
Д. Годин
90'
+2
Желтая карточка
С. де Врей
88'
87'
ГОЛ! 1:2!
А. Фати
Пас отдал
Л. Суарес
85'
Замена
А. Фати
️️️️
К. Перес
Замена
С. Эспозито
️️️️
Б. Валеро
77'
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Д'Амброзио
75'
Замена
В. Лазаро
️️️️
К. Бираги
69'
63'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
И. Ракитич
62'
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Гризманн
49'
Желтая карточка
Х. Фирпо
Желтая карточка
Б. Валеро
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Мартинес
44'
35'
Желтая карточка
К. Лангле
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Перес
Пас отдал
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Барселона
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
2
Годин
3
Бираги
77
Брозович
33
Д'Амброзио
15
Весино
6
Валеро
10
Мартинес
9
Лукаку
3-2-3-2
33
Нето
2
Лангле
20
Тодибо
14
Умтити
22
Ваге
23
Фирпо
10
Аленья
23
Видаль
11
Ракитич
23
Перес
7
Гризманн
3
Бираги
19
Лазаро
19
Лазаро
3
Бираги
33
Д'Амброзио
21
Политано
21
Политано
33
Д'Амброзио
6
Валеро
94
Эспозито
94
Эспозито
6
Валеро
23
Перес
31
Фати
31
Фати
23
Перес
11
Ракитич
21
де Йонг
21
де Йонг
11
Ракитич
7
Гризманн
9
Суарес
9
Суарес
7
Гризманн
Остались в запасе
Интер
Барселона
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Антонио Конте
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Интер - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Интер
Барселона
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
1
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
1
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+