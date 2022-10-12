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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Интер
Барселона - Интер: обзор матча 12 октября 2022
Барселона
12.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
3 : 3
Завершен
Интер
40'
У. Дембеле
82'
Р. Левандовски
90+2'
Р. Левандовски
50'
Н. Барелла
63'
Л. Мартинес
89'
Р. Госенс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Интер
ГОЛ! 3:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Э. Гарсия
90'
+2
89'
ГОЛ! 2:3!
Р. Госенс
Пас отдал
Л. Мартинес
86'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
А. Бастони
85'
Замена
К. Асллани
️️️️
Н. Барелла
84'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
ГОЛ! 2:2!
Р. Левандовски
82'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Гави
82'
Желтая карточка
У. Дембеле
79'
76'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Э. Джеко
76'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
Ф. Кессье
️️️️
С. Роберто
72'
Замена
А. Бальде
️️️️
М. Алонсо
72'
66'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Ф. Димарко
Замена
А. Фати
️️️️
Рафинья
66'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
С. Бускетс
64'
63'
ГОЛ! 1:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
Х. Чалханоглу
55'
Желтая карточка
С. де Врей
52'
Желтая карточка
Л. Мартинес
50'
ГОЛ! 1:1!
Н. Барелла
Пас отдал
А. Бастони
ГОЛ! 1:0!
У. Дембеле
Пас отдал
С. Роберто
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
11
Рафинья
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Педри
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
24
Дензел Дюмфрис
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Марк Касадо
ЦП
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
Интер
31
Николаос Ботис
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
42
Деннис Куратоло
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
3
Алонсо
3
Пике
24
Гарсия
5
Бускетс
6
Роберто
8
Педри
6
Гави
11
Рафинья
10
Дембеле
9
Левандовски
3-2-3-2
24
Онана
95
Бастони
6
де Врей
37
Шкриньяр
24
Дюмфрис
32
Димарко
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
10
Мартинес
10
Джеко
3
Алонсо
3
Бальде
3
Бальде
3
Алонсо
5
Бускетс
21
де Йонг
21
де Йонг
5
Бускетс
6
Роберто
19
Кессье
19
Кессье
6
Роберто
11
Рафинья
31
Фати
31
Фати
11
Рафинья
6
Гави
14
Торрес
14
Торрес
6
Гави
20
Чалханоглу
8
Госенс
8
Госенс
20
Чалханоглу
95
Бастони
15
Ачерби
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
36
Дармиан
36
Дармиан
32
Димарко
10
Джеко
16
Белланова
16
Белланова
10
Джеко
23
Барелла
8
Асллани
8
Асллани
23
Барелла
Остались в запасе
Барселона
Интер
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
6
Марк Касадо
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
31
Николаос Ботис
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
6
Марк Касадо
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Остались в запасе
31
Николаос Ботис
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Барселона - Интер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Камп Ноу
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