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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Барселона
Интер - Барселона: обзор матча 06 ноября 2018
Интер
06.11.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
87'
М. Икарди
83'
Малком
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Барселона
Желтая карточка
И. Перишич
88'
ГОЛ! 1:1!
М. Икарди
87'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
М. Брозович
85'
Желтая карточка
М. Брозович
84'
83'
ГОЛ! 0:1!
Малком
Пас отдал
Ф. Коутиньо
81'
Замена
Малком
️️️️
У. Дембеле
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Политано
81'
74'
Замена
А. Видаль
️️️️
Артур
Замена
Б. Валеро
️️️️
Р. Наингголан
63'
42'
Желтая карточка
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Артур
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Чуми
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Малком
ПВ
3-1-3-2-1
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
24
Врсалько
77
Брозович
27
Асамоа
15
Весино
44
Наингголан
5
Перишич
21
Политано
9
Икарди
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
2
Лангле
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
6
Артур
11
Ракитич
10
Дембеле
11
Коутиньо
9
Суарес
44
Наингголан
6
Валеро
6
Валеро
44
Наингголан
21
Политано
87
Кандрева
87
Кандрева
21
Политано
77
Брозович
10
Мартинес
10
Мартинес
77
Брозович
6
Артур
23
Видаль
23
Видаль
6
Артур
10
Дембеле
10
Малком
10
Малком
10
Дембеле
Остались в запасе
Интер
Барселона
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Чуми
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Чуми
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Интер - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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