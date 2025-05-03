В воскресенье, 4 мая, в 31-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Тюмень». Матч пройдет в Саратове, начало – в 15:00 (мск).

«Сокол»

Команда Младена Кашчелана замыкает таблицу Первой лиги, набрав 23 очка. «Сокол» добыл 4 победы, 11 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей – 18:39.

Последние результаты «Сокола» в Первой лиге:

27.04.25 «Сокол» – «Черноморец» – 1:2;

20.04.25 «Балтика» – «Сокол» – 1:1;

13.04.25 «Сокол» – «Родина» – 1:2.

«Тюмень»

«Тюмень» набрала 26 очков и занимает 16-е место. Подопечные Игоря Меньщикова добыли 7 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений, разница мячей – 25:43.

Предыдущие результаты «Тюмени» в Первой лиге:

27.04.25 «Тюмень» – «Нефтехимик» – 1:0;

20.04.25 «Ротор» – «Тюмень» – 2:1;

12.04.25 «Тюмень» – «Шинник» – 2:1.

Личные встречи 47% (7) 13% (2) 40% (6) 17 Забитых мячей 16 1.13 В среднем за матч 1.07 3:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 4:4 Россия. Первая лига, 31 тур Сокол 1 : 0 Тюмень Россия. Первая лига, 10 тур Тюмень 0 : 1 Сокол Россия. Первая лига, 32 тур Сокол 2 : 1 Тюмень Россия. Первая лига, 17 тур Тюмень 2 : 0 Сокол Россия. ФНЛ, 34 тур Сокол 1 : 0 Тюмень Россия. ФНЛ, 16 тур Тюмень 1 : 1 Сокол Россия. ФНЛ, 38 тур Сокол 0 : 1 Тюмень Россия. ФНЛ, 1 тур Тюмень 1 : 2 Сокол Россия. ФНЛ, 25 тур Тюмень 1 : 0 Сокол Россия. Кубок ФНЛ, 3 тур Сокол 0 : 1 Тюмень Россия. ФНЛ, 9 тур Сокол 2 : 1 Тюмень Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 20 тур Сокол 0 : 1 Тюмень Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур Тюмень 4 : 4 Сокол Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур Тюмень 1 : 0 Сокол Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур Сокол 3 : 1 Тюмень

Прогноз на матч «Сокол» – «Тюмень»

Едва ли не последний шанс для «Сокола» побороться за выживание. Поражение для саратовской команды на 99% окажется смертельным. «Тюмень» идет в зоне переходных матчей и также горит желанием подняться выше. Прогноз – 1:1 с коэффициентом 6.50.