В воскресенье, 4 мая, в 31-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Тюмень». Матч пройдет в Саратове, начало – в 15:00 (мск).
«Сокол»
Команда Младена Кашчелана замыкает таблицу Первой лиги, набрав 23 очка. «Сокол» добыл 4 победы, 11 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей – 18:39.
Последние результаты «Сокола» в Первой лиге:
- 27.04.25 «Сокол» – «Черноморец» – 1:2;
- 20.04.25 «Балтика» – «Сокол» – 1:1;
- 13.04.25 «Сокол» – «Родина» – 1:2.
«Тюмень»
«Тюмень» набрала 26 очков и занимает 16-е место. Подопечные Игоря Меньщикова добыли 7 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений, разница мячей – 25:43.
Предыдущие результаты «Тюмени» в Первой лиге:
- 27.04.25 «Тюмень» – «Нефтехимик» – 1:0;
- 20.04.25 «Ротор» – «Тюмень» – 2:1;
- 12.04.25 «Тюмень» – «Шинник» – 2:1.
Прогноз на матч «Сокол» – «Тюмень»
Едва ли не последний шанс для «Сокола» побороться за выживание. Поражение для саратовской команды на 99% окажется смертельным. «Тюмень» идет в зоне переходных матчей и также горит желанием подняться выше. Прогноз – 1:1 с коэффициентом 6.50.