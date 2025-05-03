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Прогноз на точный счет матча «Сокол» – «Тюмень»: ФНЛ, 4 мая 2025

03 мая 2025 13:15
Сокол - Тюмень
04 мая 2025, воскресенье 15:00 | Россия. Первая лига, 31 тур
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6.5
Прогноз – 1:1 с коэффициентом 6.50
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В воскресенье, 4 мая, в 31-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Тюмень». Матч пройдет в Саратове, начало – в 15:00 (мск).

«Сокол»

Команда Младена Кашчелана замыкает таблицу Первой лиги, набрав 23 очка. «Сокол» добыл 4 победы, 11 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей – 18:39.

Последние результаты «Сокола» в Первой лиге:

  • 27.04.25 «Сокол» – «Черноморец» – 1:2;
  • 20.04.25 «Балтика» – «Сокол» – 1:1;
  • 13.04.25 «Сокол» – «Родина» – 1:2.

«Тюмень»

«Тюмень» набрала 26 очков и занимает 16-е место. Подопечные Игоря Меньщикова добыли 7 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений, разница мячей – 25:43.

Предыдущие результаты «Тюмени» в Первой лиге:

  • 27.04.25 «Тюмень» – «Нефтехимик» – 1:0;
  • 20.04.25 «Ротор» – «Тюмень» – 2:1;
  • 12.04.25 «Тюмень» – «Шинник» – 2:1.

Личные встречи
47% (7)
13% (2)
40% (6)
17
Забитых мячей
16
1.13
В среднем за матч
1.07
3:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  4:4
Россия. Первая лига, 31 тур
Сокол
1 : 0
04.05.2025
Тюмень
Россия. Первая лига, 10 тур
Тюмень
0 : 1
15.09.2024
Сокол
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Сокол
2 : 1
12.05.2024
Тюмень
Россия. Первая лига, 17 тур
Тюмень
2 : 0
05.11.2023
Сокол
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сокол
1 : 0
29.04.2017
Тюмень
Россия. ФНЛ, 16 тур
Тюмень
1 : 1
08.10.2016
Сокол
Россия. ФНЛ, 38 тур
Сокол
0 : 1
21.05.2016
Тюмень
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
1 : 2
11.07.2015
Сокол
Россия. ФНЛ, 25 тур
Тюмень
1 : 0
29.03.2015
Сокол
Россия. Кубок ФНЛ, 3 тур
Сокол
0 : 1
17.02.2015
Тюмень
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сокол
2 : 1
07.09.2014
Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 20 тур
Сокол
0 : 1
20.09.2010
Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
Тюмень
4 : 4
18.06.2010
Сокол
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Тюмень
1 : 0
10.09.2009
Сокол
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
Сокол
3 : 1
02.06.2009
Тюмень
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Прогноз на матч «Сокол» – «Тюмень»

Едва ли не последний шанс для «Сокола» побороться за выживание. Поражение для саратовской команды на 99% окажется смертельным. «Тюмень» идет в зоне переходных матчей и также горит желанием подняться выше. Прогноз – 1:1 с коэффициентом 6.50.

6.5
Прогноз – 1:1 с коэффициентом 6.50
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Первая лига Тюмень Сокол
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