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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Сокол
Тюмень - Сокол: обзор матча 15 сентября 2024
Тюмень
15.09.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Сокол
42'
А. Максименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Сокол
90'
+4
Желтая карточка
П. Косаревский
84'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Р. Юзепчук
84'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Р. Чобанов
70'
Замена
И. Чуриков
️️️️
Д. Сасин
Замена
А. Савинов
️️️️
Д. Кленкин
70'
Замена
Д. Талалай
️️️️
А. Кулишев
70'
64'
Замена
Н. Капленко
️️️️
Д. Полубояринов
64'
Замена
В. Самко
️️️️
Ш. Саадуев
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Д. Купцов
55'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Максименко
21'
Желтая карточка
Д. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
4-1-2-3
33
Крицюк
72
Бем
44
Сухорученко
34
Храмцов
30
Шавлохов
4
Кленкин
14
Кенфак
32
Кулишев
24
Коротаев
80
Купцов
11
Карпов
4-1-2-3
13
Косаревский
77
Юзепчук
27
Молодцов
13
Иванов
51
Синяк
22
Чобанов
28
Забелин
20
Полубояринов
9
Максименко
10
Саадуев
77
Сасин
32
Кулишев
8
Талалай
8
Талалай
32
Кулишев
4
Кленкин
10
Савинов
10
Савинов
4
Кленкин
80
Купцов
31
Ткачук
31
Ткачук
80
Купцов
77
Сасин
2
Чуриков
2
Чуриков
77
Сасин
20
Полубояринов
8
Капленко
8
Капленко
20
Полубояринов
22
Чобанов
11
Бабаев
11
Бабаев
22
Чобанов
10
Саадуев
70
Самко
70
Самко
10
Саадуев
77
Юзепчук
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Юзепчук
Остались в запасе
Тюмень
Сокол
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
1
Тимур Крайков
ВР
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Тюмень - Сокол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Фалов
(Москва)
Помощники судьи:
Виктор Медведев (Москва)
Максим Каюмов (Москва)
Резервный судья:
Александр Маюн (Челябинск)
Делегат:
Светлана Яшкина (Москва)
Инспектор:
Александр Лапин (Уфа)
Стадион:
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