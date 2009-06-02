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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Сокол - Тюмень
Сокол - Тюмень: обзор матча 02 июня 2009
Сокол
02.06.2009, вторник, 18:30
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
3 : 1
Завершен
Тюмень
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Статистика матча Сокол - Тюмень
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Матчи команд
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