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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Тюмень
Сокол - Тюмень: обзор матча 04 мая 2025
Сокол
04.05.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
84'
Б. Гурциев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Тюмень
Желтая карточка
Г. Кантария
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Б. Гурциев
84'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
И. Чуриков
84'
78'
Замена
А. Савинов
️️️️
А. Коротаев
Замена
Г. Кантария
️️️️
А. Синяк
74'
Желтая карточка
В. Шпитальный
68'
Замена
В. Бабаев
️️️️
С. Вукич
63'
Замена
Д. Бегун
️️️️
Р. Юзепчук
63'
Замена
И. Порохов
️️️️
Р. Ермолин
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Тюмень
12
Александр Довгаль
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
24
Александр Коротаев
ЦФ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
11
Владлен Бабаев
АП
11
Илья Порохов
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
3-2-2-2
1
Крайков
27
Молодцов
18
Лепский
5
Ковачевич
51
Синяк
77
Юзепчук
69
Ермолин
28
Забелин
9
Вукич
9
Шпитальный
3-3-2
12
Довгаль
72
Бем
6
Печенкин
24
Коротков
2
Поройков
85
Пяткин
34
Храмцов
65
Гулько
24
Коротаев
77
Юзепчук
57
Бегун
57
Бегун
77
Юзепчук
51
Синяк
8
Кантария
8
Кантария
51
Синяк
9
Вукич
11
Бабаев
11
Бабаев
9
Вукич
69
Ермолин
11
Порохов
11
Порохов
69
Ермолин
2
Чуриков
7
Гурциев
7
Гурциев
2
Чуриков
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
Остались в запасе
Сокол
Тюмень
36
Михаил Левашов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Сокол - Тюмень
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
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Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
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