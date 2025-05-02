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Прогноз на точный счет матча «Аланьяспор» – «Кайсериспор»: Суперлига, 3 мая 2025

02 мая 2025 11:32
Аланьяспор - Кайсериспор
03 мая 2025, суббота 16:00 | Турция. Суперлига, 34 тур
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6.8
Точный счёт 1:2 в пользу «Кайсериспора»
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3 мая на стадионе «Аланья Оба» состоится важный матч 34-го тура Турецкой Суперлиги, где «Аланьяспор» примет «Кайсериспор». Хозяева находятся в зоне борьбы за выживание и будут сражаться за каждое очко, в то время как гости продолжают набирать ход и стремятся закрепиться в середине таблицы, демонстрируя уверенную серию без поражений.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» подходит к этому матчу после обидного поражения 3:4 от «Трабзонспора». Команда показывает атакующий стиль, но при этом допускает слишком много ошибок в обороне – 9 пропущенных голов за последние 5 игр ярко это подтверждают. На своeм поле клуб действует нестабильно: всего одна победа в последних трeх матчах при двух поражениях. Лидер нападения Серхио Кордова забил 10 голов за сезон, оставаясь главным оружием атаки.

Несмотря на слабую оборону, «Аланьяспор» регулярно забивает – 8 результативных матчей из последних 10. Команда явно делает ставку на атаку, даже рискуя сзади. Однако большое количество пропущенных мячей (в среднем 1.80 за игру за последние 5 матчей) оставляет соперникам шансы на результат.

«Кайсериспор»

«Кайсериспор» пребывает в отличной форме, не проигрывая уже 5 матчей подряд. Последняя победа 1:0 над «Ризеспором» подчеркнула их организованную оборону: команда пропускает всего 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. При этом «Кайсериспор» регулярно забивает – 12 голов за этот же отрезок.

В атаке «Кайсериспор» не зависит от одного исполнителя – помимо Дюкана Назона, забившего 7 голов, в команде есть сразу несколько игроков, способных отличиться. Особенно ярко они проявляют себя в матчах против слабых оборон, к которым относится «Аланьяспор».

Факты о командах:

«Аланьяспор»

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем 1.20 гола за игру (за последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (за последние 5 матчей)

«Кайсериспор»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем 2.40 гола за игру (за последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (за последние 5 матчей)

Личные встречи
61% (11)
17% (3)
22% (4)
38
Забитых мячей
18
2.11
В среднем за матч
1
6:3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  6:3
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
1 : 1
03.05.2025
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
08.12.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Аланьяспор
1 : 0
16.03.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
1 : 0
06.11.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
0 : 4
20.05.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Аланьяспор
3 : 1
28.12.2022
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Кайсериспор
1 : 2
07.03.2022
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
6 : 3
18.10.2021
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.02.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
2 : 0
19.09.2020
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
5 : 1
18.01.2020
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Кайсериспор
0 : 1
17.08.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Кайсериспор
1 : 1
28.04.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
5 : 0
24.11.2018
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
1 : 2
28.04.2018
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Аланьяспор
1 : 2
04.12.2017
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
3 : 0
29.04.2017
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Аланьяспор
3 : 0
25.11.2016
Кайсериспор
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Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Кайсериспор»

Соперники подходят к матчу в разной форме: «Кайсериспор» набирает очки и демонстрирует надeжность в обороне, в то время как «Аланьяспор» слишком уязвим в защите. При этом «Аланьяспор» опасен у чужих ворот и наверняка воспользуется моментами на домашнем стадионе. Ожидается открытая игра с голами обеих команд, но преимущество всe же на стороне гостей, которые сейчас выглядят более сбалансированными.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Кайсериспора».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Кайсериспора» – коэффициент 6.80
  • Победа «Кайсериспора» – коэффициент 2.50
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Кайсериспора» больше 1.5 – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

6.8
Точный счёт 1:2 в пользу «Кайсериспора»
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Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Кайсериспор Аланьяспор
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