3 мая на стадионе «Аланья Оба» состоится важный матч 34-го тура Турецкой Суперлиги, где «Аланьяспор» примет «Кайсериспор». Хозяева находятся в зоне борьбы за выживание и будут сражаться за каждое очко, в то время как гости продолжают набирать ход и стремятся закрепиться в середине таблицы, демонстрируя уверенную серию без поражений.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» подходит к этому матчу после обидного поражения 3:4 от «Трабзонспора». Команда показывает атакующий стиль, но при этом допускает слишком много ошибок в обороне – 9 пропущенных голов за последние 5 игр ярко это подтверждают. На своeм поле клуб действует нестабильно: всего одна победа в последних трeх матчах при двух поражениях. Лидер нападения Серхио Кордова забил 10 голов за сезон, оставаясь главным оружием атаки.

Несмотря на слабую оборону, «Аланьяспор» регулярно забивает – 8 результативных матчей из последних 10. Команда явно делает ставку на атаку, даже рискуя сзади. Однако большое количество пропущенных мячей (в среднем 1.80 за игру за последние 5 матчей) оставляет соперникам шансы на результат.

«Кайсериспор»

«Кайсериспор» пребывает в отличной форме, не проигрывая уже 5 матчей подряд. Последняя победа 1:0 над «Ризеспором» подчеркнула их организованную оборону: команда пропускает всего 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. При этом «Кайсериспор» регулярно забивает – 12 голов за этот же отрезок.

В атаке «Кайсериспор» не зависит от одного исполнителя – помимо Дюкана Назона, забившего 7 голов, в команде есть сразу несколько игроков, способных отличиться. Особенно ярко они проявляют себя в матчах против слабых оборон, к которым относится «Аланьяспор».

Факты о командах:

«Аланьяспор»

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

В среднем 1.20 гола за игру (за последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (за последние 5 матчей)

«Кайсериспор»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 5 последних матчах

В среднем 2.40 гола за игру (за последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (за последние 5 матчей)

Личные встречи 61% (11) 17% (3) 22% (4) 38 Забитых мячей 18 2.11 В среднем за матч 1 6:3 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 6:3 Самая крупная ничья: 1:1 Турция. Суперлига, 34 тур Аланьяспор 1 : 1 Кайсериспор Турция. Суперлига, 15 тур Кайсериспор 2 : 0 Аланьяспор Турция. Суперлига, 30 тур Аланьяспор 1 : 0 Кайсериспор Турция. Суперлига, 11 тур Кайсериспор 1 : 0 Аланьяспор Турция. Суперлига, 35 тур Кайсериспор 0 : 4 Аланьяспор Турция. Суперлига, 16 тур Аланьяспор 3 : 1 Кайсериспор Турция. Суперлига, 28 тур Кайсериспор 1 : 2 Аланьяспор Турция. Суперлига, 9 тур Аланьяспор 6 : 3 Кайсериспор Турция. Суперлига, 23 тур Кайсериспор 1 : 1 Аланьяспор Турция. Суперлига, 2 тур Аланьяспор 2 : 0 Кайсериспор Турция. Суперлига, 18 тур Аланьяспор 5 : 1 Кайсериспор Турция. Суперлига, 1 тур Кайсериспор 0 : 1 Аланьяспор Турция. Суперлига, 30 тур Кайсериспор 1 : 1 Аланьяспор Турция. Суперлига, 13 тур Аланьяспор 5 : 0 Кайсериспор Турция. Суперлига, 31 тур Кайсериспор 1 : 2 Аланьяспор Турция. Суперлига, 14 тур Аланьяспор 1 : 2 Кайсериспор Турция. Суперлига, 29 тур Кайсериспор 3 : 0 Аланьяспор Турция. Суперлига, 12 тур Аланьяспор 3 : 0 Кайсериспор

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Кайсериспор»

Соперники подходят к матчу в разной форме: «Кайсериспор» набирает очки и демонстрирует надeжность в обороне, в то время как «Аланьяспор» слишком уязвим в защите. При этом «Аланьяспор» опасен у чужих ворот и наверняка воспользуется моментами на домашнем стадионе. Ожидается открытая игра с голами обеих команд, но преимущество всe же на стороне гостей, которые сейчас выглядят более сбалансированными.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Кайсериспора».

Рекомендованные ставки: