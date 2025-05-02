3 мая на стадионе «Аланья Оба» состоится важный матч 34-го тура Турецкой Суперлиги, где «Аланьяспор» примет «Кайсериспор». Хозяева находятся в зоне борьбы за выживание и будут сражаться за каждое очко, в то время как гости продолжают набирать ход и стремятся закрепиться в середине таблицы, демонстрируя уверенную серию без поражений.
«Аланьяспор»
«Аланьяспор» подходит к этому матчу после обидного поражения 3:4 от «Трабзонспора». Команда показывает атакующий стиль, но при этом допускает слишком много ошибок в обороне – 9 пропущенных голов за последние 5 игр ярко это подтверждают. На своeм поле клуб действует нестабильно: всего одна победа в последних трeх матчах при двух поражениях. Лидер нападения Серхио Кордова забил 10 голов за сезон, оставаясь главным оружием атаки.
Несмотря на слабую оборону, «Аланьяспор» регулярно забивает – 8 результативных матчей из последних 10. Команда явно делает ставку на атаку, даже рискуя сзади. Однако большое количество пропущенных мячей (в среднем 1.80 за игру за последние 5 матчей) оставляет соперникам шансы на результат.
«Кайсериспор»
«Кайсериспор» пребывает в отличной форме, не проигрывая уже 5 матчей подряд. Последняя победа 1:0 над «Ризеспором» подчеркнула их организованную оборону: команда пропускает всего 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. При этом «Кайсериспор» регулярно забивает – 12 голов за этот же отрезок.
В атаке «Кайсериспор» не зависит от одного исполнителя – помимо Дюкана Назона, забившего 7 голов, в команде есть сразу несколько игроков, способных отличиться. Особенно ярко они проявляют себя в матчах против слабых оборон, к которым относится «Аланьяспор».
Факты о командах:
«Аланьяспор»
- Забивает в 8 из 10 последних матчей
- Пропускает в 11 из 13 последних матчей
- В среднем 1.20 гола за игру (за последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (за последние 5 матчей)
«Кайсериспор»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- Забивает в 5 последних матчах
- В среднем 2.40 гола за игру (за последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (за последние 5 матчей)
Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Кайсериспор»
Соперники подходят к матчу в разной форме: «Кайсериспор» набирает очки и демонстрирует надeжность в обороне, в то время как «Аланьяспор» слишком уязвим в защите. При этом «Аланьяспор» опасен у чужих ворот и наверняка воспользуется моментами на домашнем стадионе. Ожидается открытая игра с голами обеих команд, но преимущество всe же на стороне гостей, которые сейчас выглядят более сбалансированными.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Кайсериспора».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Кайсериспора» – коэффициент 6.80
- Победа «Кайсериспора» – коэффициент 2.50
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70
- Индивидуальный тотал «Кайсериспора» больше 1.5 – коэффициент 1.95
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85