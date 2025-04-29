30 апреля на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» состоится полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером». Каталонцы постараются развить свою беспроигрышную домашнюю серию, а «Интер» – исправить положение после неудач в последних встречах и попытаться зацепиться за результат в гостях.

«Барселона»

«Барселона» демонстрирует отличную форму на решающих стадиях турнира. В 6 последних матчах Лиги чемпионов команда обязательно забивала, что подчеркивает высокую атакующую эффективность. В 5 последних встречах «Барселона» отличилась 10 раз, при этом пропустила 8 голов.

Домашние выступления остаются сильной стороной каталонцев: 3 победы подряд, причeм с результативной игрой. Лидеры атаки – Роберт Левандовски и Педри – продолжают держать высокую планку, регулярно создавая голевые моменты. Несмотря на пропущенные голы, команда показывает характер и способность переламывать ход матчей.

«Интер»

«Интер» идeт без поражений в Лиге чемпионов на протяжении 6 матчей, при этом забивая в каждой игре. Однако серия из трeх поражений в последних встречах разных турниров демонстрирует спад в игре команды. За последние 5 игр «Интер» забил 5 мячей и пропустил 8, что указывает на проблемы в обороне.

Гостевые матчи также не приносят ожидаемой стабильности: команда пропускает в 9 последних играх подряд. Несмотря на это, «Интер» способен навязать борьбу в атаке за счeт Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса, которые всегда опасны у чужих ворот.

Факты о командах:

«Барселона»

Победа в 3 последних матчах подряд.

Средняя результативность: 2.00 гола за матч в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Забивает в 29 матчах подряд.

«Интер»

Без поражений в 6 матчах Лиги чемпионов.

Средняя результативность: 1.00 гол за матч в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Забивает в 6 матчах Лиги чемпионов подряд.

Личные встречи 50% (5) 30% (3) 20% (2) 14 Забитых мячей 10 1.4 В среднем за матч 1 2:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 3:3 Лига чемпионов, 4 тур Барселона 3 : 3 Интер Лига чемпионов, 3 тур Интер 1 : 0 Барселона Лига чемпионов, 6 тур Интер 1 : 2 Барселона Лига чемпионов, 2 тур Барселона 2 : 1 Интер Лига чемпионов, 4 тур Интер 1 : 1 Барселона Лига чемпионов, 3 тур Барселона 2 : 0 Интер Лига Чемпионов, 1/2 финала Барселона 1 : 0 Интер Лига Чемпионов, 1/2 финала Интер 3 : 1 Барселона Лига Чемпионов, 5 тур Барселона 2 : 0 Интер Лига Чемпионов, 1 тур Интер 0 : 0 Барселона

Прогноз на матч «Барселона» – «Интер»

На фоне текущей формы фаворитом противостояния выглядит «Барселона». Каталонцы уверенно проводят домашние матчи и стабильно забивают, тогда как «Интер» показывает спад и нестабильную игру в защите. Учитывая высокий атакующий потенциал обеих команд и уязвимость обороны, ожидается результативная встреча с голами с обеих сторон.

Победа «Барселоны» выглядит наиболее вероятным исходом, но исключать забитый гол от «Интера» не стоит.

Рекомендованные ставки: