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«Барселона» – «Интер»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

29 апреля 2025 11:46
Барселона - Интер
30 апр. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 1/2 финала
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1.9
Победа «Барселоны» – коэффициент 1.90
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30 апреля на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» состоится полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером». Каталонцы постараются развить свою беспроигрышную домашнюю серию, а «Интер» – исправить положение после неудач в последних встречах и попытаться зацепиться за результат в гостях.

«Барселона»

«Барселона» демонстрирует отличную форму на решающих стадиях турнира. В 6 последних матчах Лиги чемпионов команда обязательно забивала, что подчеркивает высокую атакующую эффективность. В 5 последних встречах «Барселона» отличилась 10 раз, при этом пропустила 8 голов.

Домашние выступления остаются сильной стороной каталонцев: 3 победы подряд, причeм с результативной игрой. Лидеры атаки – Роберт Левандовски и Педри – продолжают держать высокую планку, регулярно создавая голевые моменты. Несмотря на пропущенные голы, команда показывает характер и способность переламывать ход матчей.

«Интер»

«Интер» идeт без поражений в Лиге чемпионов на протяжении 6 матчей, при этом забивая в каждой игре. Однако серия из трeх поражений в последних встречах разных турниров демонстрирует спад в игре команды. За последние 5 игр «Интер» забил 5 мячей и пропустил 8, что указывает на проблемы в обороне.

Гостевые матчи также не приносят ожидаемой стабильности: команда пропускает в 9 последних играх подряд. Несмотря на это, «Интер» способен навязать борьбу в атаке за счeт Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса, которые всегда опасны у чужих ворот.

Факты о командах:

«Барселона»

  • Победа в 3 последних матчах подряд.
  • Средняя результативность: 2.00 гола за матч в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Забивает в 29 матчах подряд.

«Интер»

  • Без поражений в 6 матчах Лиги чемпионов.
  • Средняя результативность: 1.00 гол за матч в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Забивает в 6 матчах Лиги чемпионов подряд.

Личные встречи
50% (5)
30% (3)
20% (2)
14
Забитых мячей
10
1.4
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  3:3
Лига чемпионов, 4 тур
Барселона
3 : 3
12.10.2022
Интер
Лига чемпионов, 3 тур
Интер
1 : 0
04.10.2022
Барселона
Лига чемпионов, 6 тур
Интер
1 : 2
10.12.2019
Барселона
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
2 : 1
02.10.2019
Интер
Лига чемпионов, 4 тур
Интер
1 : 1
06.11.2018
Барселона
Лига чемпионов, 3 тур
Барселона
2 : 0
24.10.2018
Интер
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Барселона
1 : 0
28.04.2010
Интер
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Интер
3 : 1
20.04.2010
Барселона
Лига Чемпионов, 5 тур
Барселона
2 : 0
24.11.2009
Интер
Лига Чемпионов, 1 тур
Интер
0 : 0
16.09.2009
Барселона
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Прогноз на матч «Барселона» – «Интер»

На фоне текущей формы фаворитом противостояния выглядит «Барселона». Каталонцы уверенно проводят домашние матчи и стабильно забивают, тогда как «Интер» показывает спад и нестабильную игру в защите. Учитывая высокий атакующий потенциал обеих команд и уязвимость обороны, ожидается результативная встреча с голами с обеих сторон.

Победа «Барселоны» выглядит наиболее вероятным исходом, но исключать забитый гол от «Интера» не стоит.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Барселоны» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 – коэффициент 1.85

1.9
Победа «Барселоны» – коэффициент 1.90
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Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Интер Барселона
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