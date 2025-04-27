28 апреля на стадионе «Allianz Parque» состоится матч 6-го тура чемпионата Бразилии между лидером турнира «Палмейрасом» и крепким середняком «Баией». Обе команды подходят к игре в неплохой форме, однако фаворит противостояния очевиден – «Палмейрас» сейчас находится на пике, демонстрируя стабильность в результатах и отличную игру как в атаке, так и в защите.

«Палмейрас»

После 5 туров «Палмейрас» уверенно лидирует в турнирной таблице с 13 очками. Команда выиграла 4 матча подряд в чемпионате, а всего в последних 5 матчах забила 9 голов и пропустила только 3 (в среднем 1.8 забитого и 0.6 пропущенного гола за игру). Лидером атак является молодой талант Эстеван, оформивший 7 мячей в 22 матчах сезона. Команда забивает в каждом из последних 7 матчей, а их уверенная победа над «Форталезой» в прошлом туре (2:1) подтверждает великолепную форму. При поддержке домашних трибун «Палмейрас» будет стремиться закрепить своe лидерство.

«Баия»

«Баия» занимает 16-е место с 6 очками после 5 туров. Команда в последних 5 матчах забила 4 гола (в среднем 0.8 за игру) и пропустила также 4 (0.8 за матч). Лучший бомбардир команды – Эрик, оформивший 7 голов в 23 матчах. В последних турах «Баия» показывает улучшение: победа над «Сеарой» (1:0) в Серии A и успех в Кубке Либертадорес против «Атлетико Насьональ» (1:0). Однако на выезде «Баия» традиционно играет слабее, а соперник в этот раз – один из сильнейших в стране.

Факты о командах

«Палмейрас»

Побеждает в 4 последних матчах чемпионата.

В последних 5 играх забивает 1.8 гола за матч и пропускает 0.6.

Эстеван – лучший бомбардир с 7 голами в 22 матчах.

«Баия»

В последних 5 матчах забивает и пропускает в среднем 0.8 гола за матч.

Эрик – лучший бомбардир команды с 7 голами в 23 матчах.

Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей.

Личные встречи 50% (8) 44% (7) 6% (1) 27 Забитых мячей 14 1.69 В среднем за матч 0.88 4:2 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 34 тур Баия 1 : 2 Палмейрас Бразилия. Серия А, 15 тур Палмейрас 2 : 0 Баия Бразилия. Серия А, 30 тур Палмейрас 1 : 0 Баия Бразилия. Серия А, 11 тур Баия 1 : 0 Палмейрас Бразилия. Серия А, 26 тур Баия 0 : 0 Палмейрас Бразилия. Серия А, 7 тур Палмейрас 3 : 2 Баия Бразилия. Серия А, 25 тур Палмейрас 3 : 0 Баия Бразилия. Серия А, 6 тур Баия 1 : 1 Палмейрас Бразилия. Серия А, 33 тур Баия 1 : 1 Палмейрас Бразилия. Серия А, 14 тур Палмейрас 2 : 2 Баия Бразилия. Серия А, 25 тур Баия 1 : 1 Палмейрас Бразилия. Серия А, 6 тур Палмейрас 3 : 0 Баия Бразилия. Серия А, 27 тур Палмейрас 2 : 2 Баия Бразилия. Серия А, 8 тур Баия 2 : 4 Палмейрас Бразилия. Серия А, 32 тур Баия 0 : 1 Палмейрас Бразилия. Серия А, 13 тур Палмейрас 1 : 1 Баия

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Баия»

«Палмейрас» подходит к матчу в великолепной форме, уверенно побеждая в чемпионате и на международной арене. Команда стабильно забивает, имеет сбалансированную игру и сильную поддержку домашних трибун. Несмотря на неплохую текущую серию «Баии», разница в классе между соперниками заметна. «Палмейрас» должен контролировать ход встречи и создать достаточно моментов для победы. Ожидаем уверенную победу хозяев с возможным «верховым» тоталом.

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