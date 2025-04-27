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«Палмейрас» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

27 апреля 2025 9:48
Палмейрас - Баия
28 апр. 2025, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 6 тур
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1.8
Победа «Палмейраса» – коэффициент 1.80
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28 апреля на стадионе «Allianz Parque» состоится матч 6-го тура чемпионата Бразилии между лидером турнира «Палмейрасом» и крепким середняком «Баией». Обе команды подходят к игре в неплохой форме, однако фаворит противостояния очевиден – «Палмейрас» сейчас находится на пике, демонстрируя стабильность в результатах и отличную игру как в атаке, так и в защите.

«Палмейрас»

После 5 туров «Палмейрас» уверенно лидирует в турнирной таблице с 13 очками. Команда выиграла 4 матча подряд в чемпионате, а всего в последних 5 матчах забила 9 голов и пропустила только 3 (в среднем 1.8 забитого и 0.6 пропущенного гола за игру). Лидером атак является молодой талант Эстеван, оформивший 7 мячей в 22 матчах сезона. Команда забивает в каждом из последних 7 матчей, а их уверенная победа над «Форталезой» в прошлом туре (2:1) подтверждает великолепную форму. При поддержке домашних трибун «Палмейрас» будет стремиться закрепить своe лидерство.

«Баия»

«Баия» занимает 16-е место с 6 очками после 5 туров. Команда в последних 5 матчах забила 4 гола (в среднем 0.8 за игру) и пропустила также 4 (0.8 за матч). Лучший бомбардир команды – Эрик, оформивший 7 голов в 23 матчах. В последних турах «Баия» показывает улучшение: победа над «Сеарой» (1:0) в Серии A и успех в Кубке Либертадорес против «Атлетико Насьональ» (1:0). Однако на выезде «Баия» традиционно играет слабее, а соперник в этот раз – один из сильнейших в стране.

Факты о командах

«Палмейрас»

  • Побеждает в 4 последних матчах чемпионата.
  • В последних 5 играх забивает 1.8 гола за матч и пропускает 0.6.
  • Эстеван – лучший бомбардир с 7 голами в 22 матчах.

«Баия»

  • В последних 5 матчах забивает и пропускает в среднем 0.8 гола за матч.
  • Эрик – лучший бомбардир команды с 7 голами в 23 матчах.
  • Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей.

Личные встречи
50% (8)
44% (7)
6% (1)
27
Забитых мячей
14
1.69
В среднем за матч
0.88
4:2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
1 : 2
21.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 15 тур
Палмейрас
2 : 0
08.07.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 30 тур
Палмейрас
1 : 0
29.10.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 11 тур
Баия
1 : 0
22.06.2023
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 26 тур
Баия
0 : 0
13.10.2021
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
3 : 2
28.06.2021
Баия
Бразилия. Серия А, 25 тур
Палмейрас
3 : 0
13.12.2020
Баия
Бразилия. Серия А, 6 тур
Баия
1 : 1
30.08.2020
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
1 : 1
17.11.2019
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
2 : 2
11.08.2019
Баия
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
1 : 1
16.09.2018
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
3 : 0
20.05.2018
Баия
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 2
13.10.2017
Баия
Бразилия. Серия А, 8 тур
Баия
2 : 4
18.06.2017
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Баия
0 : 1
03.11.2014
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 13 тур
Палмейрас
1 : 1
03.08.2014
Баия
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Прогноз на матч «Палмейрас» – «Баия»

«Палмейрас» подходит к матчу в великолепной форме, уверенно побеждая в чемпионате и на международной арене. Команда стабильно забивает, имеет сбалансированную игру и сильную поддержку домашних трибун. Несмотря на неплохую текущую серию «Баии», разница в классе между соперниками заметна. «Палмейрас» должен контролировать ход встречи и создать достаточно моментов для победы. Ожидаем уверенную победу хозяев с возможным «верховым» тоталом.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Палмейраса» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Палмейраса» больше 1.5 – коэффициент 1.95

1.8
Победа «Палмейраса» – коэффициент 1.80
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Баия Палмейрас
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