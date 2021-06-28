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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Баия
Палмейрас - Баия: обзор матча 28 июня 2021
Палмейрас
28.06.2021, понедельник, 02:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
3 : 2
Завершен
Баия
7'
Г. Скарпа
78'
Р. Вейга
90+2'
Б. Лопес
12'
L. Otávio
74'
M.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Баия
Желтая карточка
Б. Лопес
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Б. Лопес
90'
+2
86'
Замена
Ж. Капишаба
️️️️
M. Bahia
86'
Замена
О. Руис
️️️️
Росси
ГОЛ! 2:2!
Р. Вейга
Пас отдал
Г. Скарпа
78'
Замена
Дейверсон
️️️️
Рони
78'
74'
ГОЛ! 1:2!
M.
Пас отдал
Даниэл
73'
Замена
П. Роберто
️️️️
Тасиано
73'
Замена
J.
️️️️
P. de Lucca
Желтая карточка
Б. Кушчевич
71'
69'
Желтая карточка
Тасиано
67'
Желтая карточка
P. de Lucca
66'
Замена
M.
️️️️
R.
Замена
Р. Вейга
️️️️
Л. Адриано
57'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
Данило
57'
Замена
П. де Паула
️️️️
Данило
57'
56'
Желтая карточка
M. Bahia
Замена
Г. Менино
️️️️
М. Роша
56'
16'
Желтая карточка
Росси
12'
ГОЛ! 1:1!
L. Otávio
Пас отдал
R.
Желтая карточка
Данило
11'
ГОЛ! 1:0!
Г. Скарпа
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
12
Виктор Луис
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
15
Данило
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
16
Тасиано
ЦП
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
9
Жилберто
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
12
Патрик де Паула
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
11
Виллиан
ЦФ
13
Renan
ЦФ
3
Michel
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
70
Пабло Роберто
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
4-2-3-2
12
Луис
13
Луан
13
Кушчевич
14
Роша
8
Данило
15
Данило
33
Рони
10
Скарпа
77
Лопес
42
4
Адриано
2-1-2-5
2
Параиба
18
Жуниньо
16
Тасиано
31
Росси
94
Даниэл
10
95
4
6
5
8
Данило
12
де Паула
12
де Паула
8
Данило
14
Роша
25
Менино
25
Менино
14
Роша
15
Данило
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
15
Данило
4
Адриано
23
Вейга
23
Вейга
4
Адриано
33
Рони
16
Дейверсон
16
Дейверсон
33
Рони
5
0
0
5
16
Тасиано
70
Роберто
70
Роберто
16
Тасиано
31
Росси
11
Руис
11
Руис
31
Росси
10
0
0
10
6
29
Капишаба
29
Капишаба
6
Остались в запасе
Палмейрас
Баия
11
Виллиан
ЦФ
30
Фелипе Мело
ОП
12
Майке
ПЗ
13
Renan
ЦФ
3
Michel
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
21
Уэсли
ЛВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ВР
42
Ренан Гедес
ПЗ
4
Ligger
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
11
Виллиан
ЦФ
30
Фелипе Мело
ОП
12
Майке
ПЗ
13
Renan
ЦФ
3
Michel
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
21
Уэсли
ЛВ
Остались в запасе
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ВР
42
Ренан Гедес
ПЗ
4
Ligger
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Палмейрас - Баия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
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- : -
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Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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