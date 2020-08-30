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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Палмейрас
Баия - Палмейрас: обзор матча 30 августа 2020
Баия
30.08.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Палмейрас
90+6'
M. Antonio
77'
З. Рафаэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Палмейрас
ГОЛ! 1:1!
M. Antonio
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
Уэсли
90'
+2
Желтая карточка
R.
Замена
M. Antonio
️️️️
Даниэл
78'
Замена
Клайсон
️️️️
R.
78'
77'
ГОЛ! 0:1!
З. Рафаэль
Пас отдал
Г. Скарпа
Замена
М. Салданья
️️️️
Жилберто
75'
Замена
R.
️️️️
Росси
75'
74'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
Л. Лима
74'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Г. Менино
68'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Виллиан
68'
Замена
Уэсли
️️️️
B. Henrique
68'
Замена
R.
️️️️
Рони
Желтая карточка
Росси
45'
+1
Желтая карточка
Грегоре
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
40
Грегоре
ОП
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
33
Anderson
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
12
Патрик де Паула
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
8
Bruno Henrique
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Баия
4
Вандерсон
ЦЗ
77
Алессон
ЛВ
29
Клайсон
ЦП
16
Жадсон
ЦП
22
Douglas Borel
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Elton
ЦФ
Палмейрас
6
Матиас Винья
ЛЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
3-1-2-5
18
Жуниньо
29
Капишаба
2
Параиба
40
Грегоре
94
Даниэл
31
Росси
28
9
Жилберто
10
17
33
3-3-1-1-2
1
Вевертон
13
Луан
15
Гомес
6
Лима
12
Майке
12
де Паула
16
Барбоза
25
Менино
33
Рони
11
Виллиан
8
9
Жилберто
20
Салданья
20
Салданья
9
Жилберто
31
Росси
16
16
31
Росси
94
Даниэл
30
30
94
Даниэл
10
29
Клайсон
29
Клайсон
10
25
Менино
10
Скарпа
10
Скарпа
25
Менино
8
21
Уэсли
21
Уэсли
8
33
Рони
18
18
33
Рони
6
Лима
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
6
Лима
11
Виллиан
4
Адриано
4
Адриано
11
Виллиан
Остались в запасе
Баия
Палмейрас
22
Douglas Borel
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Zeca
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
17
Elton
ЦФ
77
Алессон
ЛВ
16
Жадсон
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
6
Матиас Винья
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
20
Emerson Santos
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
22
Douglas Borel
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Zeca
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
17
Elton
ЦФ
77
Алессон
ЛВ
16
Жадсон
ЦП
Остались в запасе
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
6
Матиас Винья
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
20
Emerson Santos
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Баия - Палмейрас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
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