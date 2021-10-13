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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Палмейрас
Баия - Палмейрас: обзор матча 13 октября 2021
Баия
13.10.2021, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Палмейрас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Палмейрас
Желтая карточка
L. Mugni
89'
Желтая карточка
Роналдо
84'
83'
Красная карточка
Уэсли
Замена
R.
️️️️
Даниэл
80'
Замена
Р. Гедес
️️️️
Н. Параиба
80'
78'
Замена
Матеус
️️️️
Дуду
Замена
Роналдо
️️️️
Жилберто
70'
70'
Замена
Дейверсон
️️️️
Л. Адриано
70'
Замена
Данило
️️️️
П. де Паула
67'
Желтая карточка
Рони
Желтая карточка
Даниэл
64'
61'
Замена
Уэсли
️️️️
Г. Менино
46'
Замена
R.
️️️️
Б. Кушчевич
45'
+2
Желтая карточка
Б. Кушчевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
9
Жилберто
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
21
R. N. Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
25
Габриэль Менино
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
13
Луан
ЦФ
6
Жорже
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
33
Рони
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Баия
20
Eugenio Isnaldo
ЦП
11
Hugo Rodallega
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
Палмейрас
15
Данило
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
1
Матеус
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Renan
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
1-5
29
Капишаба
4
21
26
94
Даниэл
2
Параиба
1-5
25
Менино
92
Дуду
12
де Паула
23
Вейга
33
Рони
30
Мело
2
Параиба
42
Гедес
42
Гедес
2
Параиба
9
Жилберто
7
Роналдо
7
Роналдо
9
Жилберто
94
Даниэл
10
10
94
Даниэл
12
де Паула
15
Данило
15
Данило
12
де Паула
92
Дуду
1
Матеус
1
Матеус
92
Дуду
13
Кушчевич
13
13
13
Кушчевич
25
Менино
21
Уэсли
21
Уэсли
25
Менино
4
Адриано
16
Дейверсон
16
Дейверсон
4
Адриано
Остались в запасе
Баия
Палмейрас
20
Eugenio Isnaldo
ЦП
11
Hugo Rodallega
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
35
Матеус Фернандес
ЦП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
20
Eugenio Isnaldo
ЦП
11
Hugo Rodallega
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
Остались в запасе
35
Матеус Фернандес
ЦП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Баия - Палмейрас
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
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