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«Пари НН» – «Ахмат»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.67

25 апреля 2025 9:00
Пари НН - Ахмат
26 апр. 2025, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 26 тур
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1.67
победа «Ахмата» с форой 0, коэфф. – 1.67.
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26 апреля 2025 года в 14:00 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. «Пари НН» встретится с гостями из Грозного – «Ахматом».

«Пари НН»

Нижегородцам предстоит не самая простая борьба за выживание. В настоящее время команда застряла в зоне стыковых матчей, имея в активе лишь 20 очков. Впрочем, отставание от 13-го места («Химки») совсем не критично – три очка.

Последние три игры:

  • Локомотив – Пари НН 3:0
  • Пари НН – Динамо Москва 1:1
  • Пари НН – Оренбург 1:2

«Ахмат»

Грозненцы несколько забуксовали после удачного начала весны. В последних играх последовали неудачи в дуэли с «Краснодаром» и Кубковом поединке с «Локомотивом».

«Ахмат» набрал лишь на три очка больше, чем «Пари НН» и также идет в зоне «стыков», поскольку уступает 13-м «Химкам» по дополнительным показателям.

Последние три игры:

  • Краснодар – Ахмат 3:1
  • Локомотив – Ахмат 2:1
  • Ахмат – Ростов 2:1

Личные встречи
44% (4)
0% (0)
56% (5)
14
Забитых мячей
18
1.56
В среднем за матч
2
3:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
0 : 2
03.11.2024
Пари НН
Россия. Кубок, 4 тур
Пари НН
1 : 2
19.09.2024
Ахмат
Россия. Кубок, 1 тур
Ахмат
4 : 1
31.07.2024
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
5 : 1
28.04.2024
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Пари НН
2 : 0
14.08.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Пари НН
3 : 2
11.11.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
1 : 3
10.09.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Пари НН
0 : 1
07.05.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
3 : 1
07.11.2021
Пари НН
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Прогноз на матч «Пари НН» – «Ахмат»

«Ахмат» смотрится более цельным и сбалансированным коллективом, нежели их ближайший оппонент. Предполагаем, что команда из Грозного как минимум не уступит в Нижнем Новгороде.

Прогноз: победа «Ахмата» с форой 0, коэффициент – 1.67.

1.67
победа «Ахмата» с форой 0, коэфф. – 1.67.
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Ахмат Пари НН
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