26 апреля 2025 года в 14:00 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. «Пари НН» встретится с гостями из Грозного – «Ахматом».
«Пари НН»
Нижегородцам предстоит не самая простая борьба за выживание. В настоящее время команда застряла в зоне стыковых матчей, имея в активе лишь 20 очков. Впрочем, отставание от 13-го места («Химки») совсем не критично – три очка.
Последние три игры:
- Локомотив – Пари НН 3:0
- Пари НН – Динамо Москва 1:1
- Пари НН – Оренбург 1:2
«Ахмат»
Грозненцы несколько забуксовали после удачного начала весны. В последних играх последовали неудачи в дуэли с «Краснодаром» и Кубковом поединке с «Локомотивом».
«Ахмат» набрал лишь на три очка больше, чем «Пари НН» и также идет в зоне «стыков», поскольку уступает 13-м «Химкам» по дополнительным показателям.
Последние три игры:
- Краснодар – Ахмат 3:1
- Локомотив – Ахмат 2:1
- Ахмат – Ростов 2:1
Прогноз на матч «Пари НН» – «Ахмат»
«Ахмат» смотрится более цельным и сбалансированным коллективом, нежели их ближайший оппонент. Предполагаем, что команда из Грозного как минимум не уступит в Нижнем Новгороде.
Прогноз: победа «Ахмата» с форой 0, коэффициент – 1.67.