26 апреля 2025 года в 14:00 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. «Пари НН» встретится с гостями из Грозного – «Ахматом».

«Пари НН»

Нижегородцам предстоит не самая простая борьба за выживание. В настоящее время команда застряла в зоне стыковых матчей, имея в активе лишь 20 очков. Впрочем, отставание от 13-го места («Химки») совсем не критично – три очка.

Последние три игры:

Локомотив – Пари НН 3:0

Пари НН – Динамо Москва 1:1

Пари НН – Оренбург 1:2

«Ахмат»

Грозненцы несколько забуксовали после удачного начала весны. В последних играх последовали неудачи в дуэли с «Краснодаром» и Кубковом поединке с «Локомотивом».

«Ахмат» набрал лишь на три очка больше, чем «Пари НН» и также идет в зоне «стыков», поскольку уступает 13-м «Химкам» по дополнительным показателям.

Последние три игры:

Краснодар – Ахмат 3:1

Локомотив – Ахмат 2:1

Ахмат – Ростов 2:1

Личные встречи 44% (4) 0% (0) 56% (5) 14 Забитых мячей 18 1.56 В среднем за матч 2 3:1 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 5:1 Россия. Премьер-лига, 14 тур Ахмат 0 : 2 Пари НН Россия. Кубок, 4 тур Пари НН 1 : 2 Ахмат Россия. Кубок, 1 тур Ахмат 4 : 1 Пари НН Россия. Премьер-лига, 26 тур Ахмат 5 : 1 Пари НН Россия. Премьер-лига, 4 тур Пари НН 2 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 17 тур Пари НН 3 : 2 Ахмат Россия. Премьер-лига, 9 тур Ахмат 1 : 3 Пари НН Россия. Премьер-лига, 28 тур Пари НН 0 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 14 тур Ахмат 3 : 1 Пари НН

Прогноз на матч «Пари НН» – «Ахмат»

«Ахмат» смотрится более цельным и сбалансированным коллективом, нежели их ближайший оппонент. Предполагаем, что команда из Грозного как минимум не уступит в Нижнем Новгороде.

Прогноз: победа «Ахмата» с форой 0, коэффициент – 1.67.