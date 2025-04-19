20 апреля на стадионе Минейрао в рамках 5-го тура бразильской Серии A состоится матч между Атлетико Минейро и Ботафого. Атлетико Минейро, который находится в зоне ниже середины таблицы, примет Ботафого, расположившийся немного выше. Ожидается захватывающее противостояние, которое может стать решающим для обеих команд в борьбе за высокие позиции в турнире.

«Атлетико Минейро»

Атлетико Минейро после 4 туров набрал только 2 очка и занимает 19-е место в таблице. Команда переживает трудный старт сезона, не выигрывая в последних 4 матчах. В последних 5 играх Атлетико Минейро забил 6 голов, но также пропустил 4, что говорит о проблемах в обороне. Несмотря на это, команда продолжает атаковать, что говорит о еe потенциале, особенно с учeтом наличия таких игроков, как Халк, который забил 9 голов в 15 матчах.

Атлетико Минейро также имеет впечатляющую домашнюю серию, не проигрывая в 12 последних матчах на своeм стадионе в рамках Серии A. Эти факторы делают команду фаворитом встречи, несмотря на их нынешнюю форму.

«Ботафого»

Ботафого, в свою очередь, набрал 5 очков после 4 туров и занимает 11-е место. В последних 5 играх команда забила 6 голов и пропустила 4. Ботафого показывает приличные результаты в атаке, забивая в среднем 1.2 гола за игру, но также пропускает в среднем 0.8 гола. Несмотря на хорошие показатели в атаке, команда сталкивается с трудностями на выезде, не побеждая в 7 последних матчах в гостях в Серии A.

Лучший бомбардир команды – Патрик де Паула с 3 голами в 15 матчах. Несмотря на хорошую форму в атаке, в защите Ботафого остаются проблемы, что может стать слабым звеном в предстоящем матче.

Факты о командах:

«Атлетико Минейро»

2 очка после 4 туров, 19-е место.

В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 4.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах.

Не проигрывает в 12 последних домашних матчах в Серии A.

«Ботафого»

5 очков после 4 туров, 11-е место.

В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 4.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах.

Не выигрывает в 7 последних выездных матчах.

Личные встречи 41% (9) 23% (5) 36% (8) 25 Забитых мячей 25 1.14 В среднем за матч 1.14 5:3 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 5:3 Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 5 тур Атлетико Минейро 1 : 0 Ботафого Кубок Либертадорес, Финал Атлетико Минейро 1 : 3 Ботафого Бразилия. Серия А, 34 тур Атлетико Минейро 0 : 0 Ботафого Бразилия. Серия А, 15 тур Ботафого 3 : 0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 23 тур Атлетико Минейро 1 : 0 Ботафого Бразилия. Серия А, 4 тур Ботафого 2 : 0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 36 тур Атлетико Минейро 0 : 2 Ботафого Бразилия. Серия А, 17 тур Ботафого 0 : 1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 23 тур Атлетико Минейро 2 : 1 Ботафого Бразилия. Серия А, 4 тур Ботафого 2 : 1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 37 тур Атлетико Минейро 2 : 0 Ботафого Бразилия. Серия А, 18 тур Ботафого 2 : 1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 38 тур Атлетико Минейро 1 : 0 Ботафого Бразилия. Серия А, 19 тур Ботафого 0 : 3 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 31 тур Атлетико Минейро 0 : 0 Ботафого Бразилия. Серия А, 12 тур Ботафого 1 : 1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 31 тур Ботафого 3 : 2 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 12 тур Атлетико Минейро 5 : 3 Ботафого Бразилия. Серия А, 38 тур Ботафого 0 : 0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 19 тур Атлетико Минейро 1 : 0 Ботафого Бразилия. Серия А, 31 тур Ботафого 1 : 0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 12 тур Атлетико Минейро 2 : 2 Ботафого

Прогноз на матч «Атлетико Минейро» – «Ботафого»

Атлетико Минейро находится в сложной ситуации, но их отличная форма на домашнем стадионе и наличие в составе таких опытных игроков, как Халк, дают им преимущество в предстоящем поединке. Ботафого продолжает бороться за стабильность на выезде и, несмотря на хорошую форму в атаке, страдает от слабой обороны.

Рекомендации по ставкам: