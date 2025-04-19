20 апреля на стадионе Минейрао в рамках 5-го тура бразильской Серии A состоится матч между Атлетико Минейро и Ботафого. Атлетико Минейро, который находится в зоне ниже середины таблицы, примет Ботафого, расположившийся немного выше. Ожидается захватывающее противостояние, которое может стать решающим для обеих команд в борьбе за высокие позиции в турнире.
«Атлетико Минейро»
Атлетико Минейро после 4 туров набрал только 2 очка и занимает 19-е место в таблице. Команда переживает трудный старт сезона, не выигрывая в последних 4 матчах. В последних 5 играх Атлетико Минейро забил 6 голов, но также пропустил 4, что говорит о проблемах в обороне. Несмотря на это, команда продолжает атаковать, что говорит о еe потенциале, особенно с учeтом наличия таких игроков, как Халк, который забил 9 голов в 15 матчах.
Атлетико Минейро также имеет впечатляющую домашнюю серию, не проигрывая в 12 последних матчах на своeм стадионе в рамках Серии A. Эти факторы делают команду фаворитом встречи, несмотря на их нынешнюю форму.
«Ботафого»
Ботафого, в свою очередь, набрал 5 очков после 4 туров и занимает 11-е место. В последних 5 играх команда забила 6 голов и пропустила 4. Ботафого показывает приличные результаты в атаке, забивая в среднем 1.2 гола за игру, но также пропускает в среднем 0.8 гола. Несмотря на хорошие показатели в атаке, команда сталкивается с трудностями на выезде, не побеждая в 7 последних матчах в гостях в Серии A.
Лучший бомбардир команды – Патрик де Паула с 3 голами в 15 матчах. Несмотря на хорошую форму в атаке, в защите Ботафого остаются проблемы, что может стать слабым звеном в предстоящем матче.
Факты о командах:
«Атлетико Минейро»
- 2 очка после 4 туров, 19-е место.
- В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 4.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.
- Пропускает в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах.
- Не проигрывает в 12 последних домашних матчах в Серии A.
«Ботафого»
- 5 очков после 4 туров, 11-е место.
- В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 4.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.
- Пропускает в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах.
- Не выигрывает в 7 последних выездных матчах.
Прогноз на матч «Атлетико Минейро» – «Ботафого»
Атлетико Минейро находится в сложной ситуации, но их отличная форма на домашнем стадионе и наличие в составе таких опытных игроков, как Халк, дают им преимущество в предстоящем поединке. Ботафого продолжает бороться за стабильность на выезде и, несмотря на хорошую форму в атаке, страдает от слабой обороны.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «Атлетико Минейро» – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Атлетико Минейро» больше 1.5 – коэффициент 1.95
- Оба забьют – Нет – коэффициент 2.30