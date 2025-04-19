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«Атлетико Минейро» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

19 апреля 2025 15:25
Атлетико Минейро - Ботафого
20 апр. 2025, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 5 тур
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1.8
Победа «Атлетико Минейро» – коэффициент 1.80
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20 апреля на стадионе Минейрао в рамках 5-го тура бразильской Серии A состоится матч между Атлетико Минейро и Ботафого. Атлетико Минейро, который находится в зоне ниже середины таблицы, примет Ботафого, расположившийся немного выше. Ожидается захватывающее противостояние, которое может стать решающим для обеих команд в борьбе за высокие позиции в турнире.

«Атлетико Минейро»

Атлетико Минейро после 4 туров набрал только 2 очка и занимает 19-е место в таблице. Команда переживает трудный старт сезона, не выигрывая в последних 4 матчах. В последних 5 играх Атлетико Минейро забил 6 голов, но также пропустил 4, что говорит о проблемах в обороне. Несмотря на это, команда продолжает атаковать, что говорит о еe потенциале, особенно с учeтом наличия таких игроков, как Халк, который забил 9 голов в 15 матчах.

Атлетико Минейро также имеет впечатляющую домашнюю серию, не проигрывая в 12 последних матчах на своeм стадионе в рамках Серии A. Эти факторы делают команду фаворитом встречи, несмотря на их нынешнюю форму.

«Ботафого»

Ботафого, в свою очередь, набрал 5 очков после 4 туров и занимает 11-е место. В последних 5 играх команда забила 6 голов и пропустила 4. Ботафого показывает приличные результаты в атаке, забивая в среднем 1.2 гола за игру, но также пропускает в среднем 0.8 гола. Несмотря на хорошие показатели в атаке, команда сталкивается с трудностями на выезде, не побеждая в 7 последних матчах в гостях в Серии A.

Лучший бомбардир команды – Патрик де Паула с 3 голами в 15 матчах. Несмотря на хорошую форму в атаке, в защите Ботафого остаются проблемы, что может стать слабым звеном в предстоящем матче.

Факты о командах:

«Атлетико Минейро»

  • 2 очка после 4 туров, 19-е место.
  • В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 4.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не проигрывает в 12 последних домашних матчах в Серии A.

«Ботафого»

  • 5 очков после 4 туров, 11-е место.
  • В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 4.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не выигрывает в 7 последних выездных матчах.

Личные встречи
41% (9)
23% (5)
36% (8)
25
Забитых мячей
25
1.14
В среднем за матч
1.14
5:3
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
20.04.2025
Ботафого
Кубок Либертадорес, Финал
Атлетико Минейро
1 : 3
30.11.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
21.11.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 15 тур
Ботафого
3 : 0
08.07.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
17.09.2023
Ботафого
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
2 : 0
08.05.2023
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 2
08.11.2022
Ботафого
Бразилия. Серия А, 17 тур
Ботафого
0 : 1
18.07.2022
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
26.11.2020
Ботафого
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
2 : 1
20.08.2020
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
05.12.2019
Ботафого
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ботафого
2 : 1
08.09.2019
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
02.12.2018
Ботафого
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
0 : 3
19.08.2018
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
29.10.2017
Ботафого
Бразилия. Серия А, 12 тур
Ботафого
1 : 1
10.07.2017
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
3 : 2
16.10.2016
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро
5 : 3
01.07.2016
Ботафого
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
0 : 0
07.12.2014
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
07.09.2014
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
27.10.2013
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
08.08.2013
Ботафого
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Прогноз на матч «Атлетико Минейро» – «Ботафого»

Атлетико Минейро находится в сложной ситуации, но их отличная форма на домашнем стадионе и наличие в составе таких опытных игроков, как Халк, дают им преимущество в предстоящем поединке. Ботафого продолжает бороться за стабильность на выезде и, несмотря на хорошую форму в атаке, страдает от слабой обороны.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Атлетико Минейро» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Атлетико Минейро» больше 1.5 – коэффициент 1.95
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 2.30

1.8
Победа «Атлетико Минейро» – коэффициент 1.80
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Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Ботафого Атлетико Минейро
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