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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Ботафого
Атлетико Минейро - Ботафого: обзор матча 26 ноября 2020
Атлетико Минейро
26.11.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ботафого
17'
Д. Саварино
50'
Э. Саша
53'
М. Беневенуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Ботафого
Замена
G. Henrique
️️️️
Э. Саша
90'
+2
88'
Желтая карточка
Кану
88'
Желтая карточка
Руан
83'
Желтая карточка
Марсиньо
Пенальти не реализован!
Кено
80'
80'
Замена
Ã. Bessa
️️️️
Р. Форстер
76'
Замена
Руан
️️️️
Варлей
75'
Замена
М. Наскименто
️️️️
П. Рауль
Замена
Маррони
️️️️
М. Сарачо
68'
Замена
W. da Silva
️️️️
Натан
68'
53'
ГОЛ! 2:1!
М. Беневенуто
Пас отдал
Марсиньо
53'
Замена
K. Honda
️️️️
Кевин
ГОЛ! 2:0!
Э. Саша
Пас отдал
Д. Саварино
50'
46'
Замена
С. Калу
️️️️
C. Renteria
45'
+1
Желтая карточка
Кевин
Желтая карточка
Х. Алонсо
37'
Желтая карточка
Д. Саварино
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Саварино
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
40
Буэно
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
30
Калебе
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
14
Натан
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
18
Педро Рауль
ЦФ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Атлетико Минейро
10
Маркиньос
ЛВ
17
Савиньо
ПВ
34
Jean
ЦФ
35
Sivaldo Junior
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
42
Talison Da Silva
ЦФ
43
Samuel Toscas
ЦФ
44
Wesley da Silva
ЦФ
48
Guilherme
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
13
Luis Silva
ЦФ
Ботафого
10
Бруно Назарио
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
30
Матеус Наскименто
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
4
Keisuke Honda
ЦФ
16
Руан
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
3-3-2-2
23
Рафаэл
40
Буэно
21
Рабельо
6
Алонсо
19
Йоран
30
Калебе
11
Саварино
14
Натан
11
Сарачо
20
Кено
8
Саша
3-2-1-3
4
Кану
2
Варлей
13
Форстер
2
Марсиньо
12
Луис
8
Кайо
77
12
18
Рауль
8
Саша
41
41
8
Саша
14
Натан
44
44
14
Натан
11
Сарачо
38
Маррони
38
Маррони
11
Сарачо
18
Рауль
30
Наскименто
30
Наскименто
18
Рауль
22
Кевин
4
4
22
Кевин
2
Варлей
16
Руан
16
Руан
2
Варлей
13
Форстер
10
10
13
Форстер
77
8
Калу
8
Калу
77
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Ботафого
34
Jean
ЦФ
35
Sivaldo Junior
ЦФ
42
Talison Da Silva
ЦФ
43
Samuel Toscas
ЦФ
10
Маркиньос
ЛВ
17
Савиньо
ПВ
48
Guilherme
ЦФ
13
Luis Silva
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
29
Diego Loureiro
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
10
Бруно Назарио
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
34
Cesinha
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
34
Jean
ЦФ
35
Sivaldo Junior
ЦФ
42
Talison Da Silva
ЦФ
43
Samuel Toscas
ЦФ
10
Маркиньос
ЛВ
17
Савиньо
ПВ
48
Guilherme
ЦФ
13
Luis Silva
ЦФ
Остались в запасе
29
Diego Loureiro
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
10
Бруно Назарио
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
34
Cesinha
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Атлетико Минейро - Ботафого
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
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