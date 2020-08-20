Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Атлетико Минейро
Ботафого - Атлетико Минейро: обзор матча 20 августа 2020
Ботафого
20.08.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 4 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
27'
Л. Фернандо
90+7'
И. Рабельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Атлетико Минейро
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
И. Рабельо
Пас отдал
Жаир
85'
Замена
Жаир
️️️️
Аллан
85'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Гуга
85'
Замена
М. дос Сантос
️️️️
Маркиньос
Замена
Ф. Костанца
️️️️
Ф. Баррандегуй
81'
Желтая карточка
Д. Барселос
79'
Желтая карточка
Ф. Баррандегуй
76'
Замена
Руан
️️️️
Л. Фернандо
74'
60'
Замена
Б. Силва
️️️️
Маррони
55'
Замена
Д. Саварино
️️️️
А. Франко
Замена
Р. Форстер
️️️️
П. Рауль
46'
Замена
️️️️
Л. Отавио
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Фернандо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
19
Луис Фернандо
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
19
Йоран
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
29
Аллан
ЦП
20
Кено
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Ботафого
12
Сауло
ВР
15
Руан Ренато
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
30
Матеус Наскименто
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
16
Руан
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
12
Виктор
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
8
Жаир
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
29
Бруно Силва
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Фернандес
4
Кану
6
Барселос
8
Сантос
4
Беневенуто
24
Баррандегуй
19
Фернандо
5
Отавио
11
Энрике
18
Рауль
17
Баби
4-3-1-2
23
Рафаэл
23
Гуга
13
Арана
6
Алонсо
21
Рабельо
19
Йоран
21
Франко
29
Аллан
10
Маркиньос
38
Маррони
20
Кено
19
Фернандо
16
Руан
16
Руан
19
Фернандо
24
Баррандегуй
22
Костанца
22
Костанца
24
Баррандегуй
18
Рауль
13
Форстер
13
Форстер
18
Рауль
29
Аллан
8
Жаир
8
Жаир
29
Аллан
21
Франко
11
Саварино
11
Саварино
21
Франко
10
Маркиньос
22
дос Сантос
22
дос Сантос
10
Маркиньос
38
Маррони
29
Силва
29
Силва
38
Маррони
23
Гуга
25
Мариано
25
Мариано
23
Гуга
Остались в запасе
Ботафого
Атлетико Минейро
15
Руан Ренато
ЦЗ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
12
Сауло
ВР
22
Кевин
ЦЗ
24
Александер Лекарос
ЦФ
10
Бруно Назарио
ЦП
2
Варлей
ЦЗ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
4
Ревер
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
6
Фабио Сантос
ЛЗ
40
Буэно
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
31
Матеус Мендес
ВР
12
Виктор
ВР
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
15
Руан Ренато
ЦЗ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
12
Сауло
ВР
22
Кевин
ЦЗ
24
Александер Лекарос
ЦФ
10
Бруно Назарио
ЦП
2
Варлей
ЦЗ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Остались в запасе
4
Ревер
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
6
Фабио Сантос
ЛЗ
40
Буэно
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
31
Матеус Мендес
ВР
12
Виктор
ВР
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Ботафого - Атлетико Минейро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Ботафого
Атлетико Минейро
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
Вчера, 11:11
1
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
Вчера, 11:11
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+