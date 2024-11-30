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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Атлетико Минейро - Ботафого
Атлетико Минейро - Ботафого: обзор матча 30 ноября 2024
Атлетико Минейро
30.11.2024, суббота, 23:00
Кубок Либертадорес, Финал
1 : 3
Завершен
Ботафого
47'
Э. Варгас
35'
Л. Энрике
44'
А. Теллес (П)
90+7'
Ж. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Ботафого
90'
+9
Желтая карточка
Ж. Сантос
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
Ж. Сантос
90'
+4
Желтая карточка
Витиньо
90'
+3
Замена
Аллан
️️️️
И. Жезус
Желтая карточка
Халк
90'
+2
80'
Замена
Ж. Сантос
️️️️
Т. Алмада
79'
Желтая карточка
Т. Алмада
79'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Л. Энрике
Замена
А. Кардек
️️️️
Дейверсон
76'
58'
Замена
Маршал
️️️️
А. Теллес
58'
Замена
Данило
️️️️
Д. Саварино
ГОЛ! 1:2!
Э. Варгас
Пас отдал
Халк
47'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Г. Скарпа
46'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Лянко
46'
Замена
Бернард
️️️️
Ф. Вера
46'
45'
+3
Желтая карточка
А. Теллес
Желтая карточка
Ф. Вера
45'
+2
Желтая карточка
Лянко
45'
+1
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Теллес
35'
ГОЛ! 0:1!
Л. Энрике
Желтая карточка
Р. Батталья
30'
2'
Красная карточка
Грегоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
13
Лянко
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Ботафого
12
Джон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
40
Грегоре
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
94
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
66
Куябано
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
25
Аллан
ЦП
3
Че Че
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Жуниор Сантос
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
3-1-2-3-1
22
Эверсон
13
Лянко
6
Алонсо
13
Арана
15
Вера
6
Батталья
21
Франко
10
Паулиньо
10
Скарпа
7
Халк
16
Дейверсон
4-2-1-2-1
12
Джон
2
Витиньо
34
Адриэлсон
2
Барбоза
13
Теллес
17
Фрейтас
40
Грегоре
11
Саварино
11
Энрике
23
Алмада
11
Жезус
13
Лянко
25
Мариано
25
Мариано
13
Лянко
15
Вера
11
Бернард
11
Бернард
15
Вера
16
Дейверсон
14
Кардек
14
Кардек
16
Дейверсон
10
Скарпа
11
Варгас
11
Варгас
10
Скарпа
13
Теллес
21
Маршал
21
Маршал
13
Теллес
11
Саварино
15
Данило
15
Данило
11
Саварино
11
Жезус
25
Аллан
25
Аллан
11
Жезус
11
Энрике
11
Мартинс
11
Мартинс
11
Энрике
23
Алмада
7
Сантос
7
Сантос
23
Алмада
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Ботафого
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
94
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
25
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
3
Че Че
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
94
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
3
Че Че
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Атлетико Минейро - Ботафого
4
1
4
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
0
Нарушения
12
9
Офсайды
2
0
Количество передач
542
143
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
55
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.99
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Монументаль
Новости команд
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