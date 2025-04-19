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«Брест» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 2.35

19 апреля 2025 11:37
Брест - Ланс
20 апр. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 30 тур
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2.35
Победа «Бреста» – коэффициент 2.35
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20 апреля 2025 года на стадионе «Франсис Ле Бле» в рамках 30-го тура Лиги 1 состоится важный матч между французскими клубами – «Брестом» и «Лансом». Обе команды находятся в средней части турнирной таблицы, но каждая из них стремится закрепить свои позиции. «Брест» будет рассчитывать на домашнюю поддержку, чтобы не только продлить свою беспроигрышную серию, но и набрать важные очки в борьбе за верхнюю часть турнирной таблицы.

«Брест»

После 29 туров «Брест» набирает 44 очка, занимая 8-е место в Лиге 1. Команда набрала отличную форму, не проигрывая в последних пяти матчах. «Брест» стабильно забивает, но и пропускает. Лучший бомбардир команды, Людовик Ажорк, с 13 голами продолжает показывать свою важность для команды. В последних пяти играх «Брест» забил 11 голов и пропустил 6, что подтверждает активную игру в атаке. Однако команда также демонстрирует уязвимость в обороне, что и объясняет определeнные трудности в их результатах.

«Ланс»

«Ланс» с 42 очками занимает 9-е место после 29 туров. Команда продемонстрировала отличную оборону, пропустив в среднем лишь 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. Однако нападение «Ланса» не всегда работает стабильно. Лучший бомбардир команды, Мбала Нзола, с 6 голами в 23 матчах, но общая результативность команды оставляет желать лучшего. В последних пяти играх «Ланс» забил только 3 гола, что делает их уязвимыми в атаке.

Факты о командах

«Брест»:

  • 8-е место в Лиге 1 с 44 очками.
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 2.20 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Людовик Ажорк – лучший бомбардир с 13 голами.

«Ланс»:

  • 9-е место в Лиге 1 с 42 очками.
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Мбала Нзола – лучший бомбардир с 6 голами.

Личные встречи
29% (4)
21% (3)
50% (7)
21
Забитых мячей
22
1.5
В среднем за матч
1.57
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
1 : 3
20.04.2025
Ланс
Франция. Лига 1, 2 тур
Ланс
2 : 0
25.08.2024
Брест
Франция. Лига 1, 25 тур
Ланс
1 : 0
09.03.2024
Брест
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
3 : 2
13.08.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
1 : 1
05.02.2023
Ланс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Брест
1 : 3
22.01.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
3 : 2
07.08.2022
Брест
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
0 : 1
05.03.2022
Брест
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
4 : 0
21.11.2021
Ланс
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
1 : 1
18.04.2021
Ланс
Франция. Лига 1, 17 тур
Ланс
2 : 1
23.12.2020
Брест
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1 : 1
16.04.2011
Брест
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
4 : 1
30.11.2010
Ланс
Франция. Кубок, 1/8 финала
Ланс
2 : 1
17.02.2010
Брест
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Прогноз на матч «Брест» – «Ланс»

С учeтом текущей формы команд, «Брест» выглядит фаворитом предстоящего матча. «Брест» набрал хорошую форму и будет играть на своeм поле, где они часто показывают сильный результат. «Ланс», несмотря на хорошую защиту, испытывает проблемы с атакой, что даeт «Бресту» определeнные преимущества. Кроме того, «Брест» не проигрывает в последних 5 матчах против «Ланса» дома, что также говорит в пользу их победы.

Ожидается, что матч будет достаточно упорным, но «Брест», скорее всего, будет контролировать игру и сможет забить несколько мячей. «Ланс» может оказать сопротивление в обороне, но их атака не всегда может доставить проблемы «Бресту». Это должно привести к победе хозяев, возможно с разницей в 1-2 гола.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бреста» – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Бреста» больше 1.5 – коэффициент 2.05

2.35
Победа «Бреста» – коэффициент 2.35
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Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Ланс Брест
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