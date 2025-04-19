20 апреля 2025 года на стадионе «Франсис Ле Бле» в рамках 30-го тура Лиги 1 состоится важный матч между французскими клубами – «Брестом» и «Лансом». Обе команды находятся в средней части турнирной таблицы, но каждая из них стремится закрепить свои позиции. «Брест» будет рассчитывать на домашнюю поддержку, чтобы не только продлить свою беспроигрышную серию, но и набрать важные очки в борьбе за верхнюю часть турнирной таблицы.

«Брест»

После 29 туров «Брест» набирает 44 очка, занимая 8-е место в Лиге 1. Команда набрала отличную форму, не проигрывая в последних пяти матчах. «Брест» стабильно забивает, но и пропускает. Лучший бомбардир команды, Людовик Ажорк, с 13 голами продолжает показывать свою важность для команды. В последних пяти играх «Брест» забил 11 голов и пропустил 6, что подтверждает активную игру в атаке. Однако команда также демонстрирует уязвимость в обороне, что и объясняет определeнные трудности в их результатах.

«Ланс»

«Ланс» с 42 очками занимает 9-е место после 29 туров. Команда продемонстрировала отличную оборону, пропустив в среднем лишь 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. Однако нападение «Ланса» не всегда работает стабильно. Лучший бомбардир команды, Мбала Нзола, с 6 голами в 23 матчах, но общая результативность команды оставляет желать лучшего. В последних пяти играх «Ланс» забил только 3 гола, что делает их уязвимыми в атаке.

Факты о командах

«Брест»:

8-е место в Лиге 1 с 44 очками.

В последних 5 матчах забивает в среднем 2.20 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Людовик Ажорк – лучший бомбардир с 13 голами.

«Ланс»:

9-е место в Лиге 1 с 42 очками.

В последних 5 матчах забивает в среднем 0.60 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

Мбала Нзола – лучший бомбардир с 6 голами.

Личные встречи 29% (4) 21% (3) 50% (7) 21 Забитых мячей 22 1.5 В среднем за матч 1.57 4:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Франция. Лига 1, 30 тур Брест 1 : 3 Ланс Франция. Лига 1, 2 тур Ланс 2 : 0 Брест Франция. Лига 1, 25 тур Ланс 1 : 0 Брест Франция. Лига 1, 1 тур Брест 3 : 2 Ланс Франция. Лига 1, 22 тур Брест 1 : 1 Ланс Франция. Кубок, 1/16 финала Брест 1 : 3 Ланс Франция. Лига 1, 1 тур Ланс 3 : 2 Брест Франция. Лига 1, 27 тур Ланс 0 : 1 Брест Франция. Лига 1, 14 тур Брест 4 : 0 Ланс Франция. Лига 1, 33 тур Брест 1 : 1 Ланс Франция. Лига 1, 17 тур Ланс 2 : 1 Брест Франция. Лига 1, 31 тур Ланс 1 : 1 Брест Франция. Лига 1, 15 тур Брест 4 : 1 Ланс Франция. Кубок, 1/8 финала Ланс 2 : 1 Брест

Прогноз на матч «Брест» – «Ланс»

С учeтом текущей формы команд, «Брест» выглядит фаворитом предстоящего матча. «Брест» набрал хорошую форму и будет играть на своeм поле, где они часто показывают сильный результат. «Ланс», несмотря на хорошую защиту, испытывает проблемы с атакой, что даeт «Бресту» определeнные преимущества. Кроме того, «Брест» не проигрывает в последних 5 матчах против «Ланса» дома, что также говорит в пользу их победы.

Ожидается, что матч будет достаточно упорным, но «Брест», скорее всего, будет контролировать игру и сможет забить несколько мячей. «Ланс» может оказать сопротивление в обороне, но их атака не всегда может доставить проблемы «Бресту». Это должно привести к победе хозяев, возможно с разницей в 1-2 гола.

Рекомендованные ставки