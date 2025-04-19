20 апреля 2025 года на стадионе «Франсис Ле Бле» в рамках 30-го тура Лиги 1 состоится важный матч между французскими клубами – «Брестом» и «Лансом». Обе команды находятся в средней части турнирной таблицы, но каждая из них стремится закрепить свои позиции. «Брест» будет рассчитывать на домашнюю поддержку, чтобы не только продлить свою беспроигрышную серию, но и набрать важные очки в борьбе за верхнюю часть турнирной таблицы.
«Брест»
После 29 туров «Брест» набирает 44 очка, занимая 8-е место в Лиге 1. Команда набрала отличную форму, не проигрывая в последних пяти матчах. «Брест» стабильно забивает, но и пропускает. Лучший бомбардир команды, Людовик Ажорк, с 13 голами продолжает показывать свою важность для команды. В последних пяти играх «Брест» забил 11 голов и пропустил 6, что подтверждает активную игру в атаке. Однако команда также демонстрирует уязвимость в обороне, что и объясняет определeнные трудности в их результатах.
«Ланс»
«Ланс» с 42 очками занимает 9-е место после 29 туров. Команда продемонстрировала отличную оборону, пропустив в среднем лишь 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. Однако нападение «Ланса» не всегда работает стабильно. Лучший бомбардир команды, Мбала Нзола, с 6 голами в 23 матчах, но общая результативность команды оставляет желать лучшего. В последних пяти играх «Ланс» забил только 3 гола, что делает их уязвимыми в атаке.
Факты о командах
«Брест»:
- 8-е место в Лиге 1 с 44 очками.
- В последних 5 матчах забивает в среднем 2.20 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
- Людовик Ажорк – лучший бомбардир с 13 голами.
«Ланс»:
- 9-е место в Лиге 1 с 42 очками.
- В последних 5 матчах забивает в среднем 0.60 гола за игру.
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
- Мбала Нзола – лучший бомбардир с 6 голами.
Прогноз на матч «Брест» – «Ланс»
С учeтом текущей формы команд, «Брест» выглядит фаворитом предстоящего матча. «Брест» набрал хорошую форму и будет играть на своeм поле, где они часто показывают сильный результат. «Ланс», несмотря на хорошую защиту, испытывает проблемы с атакой, что даeт «Бресту» определeнные преимущества. Кроме того, «Брест» не проигрывает в последних 5 матчах против «Ланса» дома, что также говорит в пользу их победы.
Ожидается, что матч будет достаточно упорным, но «Брест», скорее всего, будет контролировать игру и сможет забить несколько мячей. «Ланс» может оказать сопротивление в обороне, но их атака не всегда может доставить проблемы «Бресту». Это должно привести к победе хозяев, возможно с разницей в 1-2 гола.
Рекомендованные ставки
- Победа «Бреста» – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Бреста» больше 1.5 – коэффициент 2.05