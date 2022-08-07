Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Брест
Ланс - Брест: обзор матча 07 августа 2022
Ланс
07.08.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 2
Завершен
Брест
27'
Ф. Сотока
62'
Ф. Сотока
65'
Ф. Сотока
66'
Х. Белькебла
82'
Р. дель Кастильо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Брест
87'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
П. Лис-Мелу
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
83'
82'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Р. дель Кастильо
Желтая карточка
К. Дансо
78'
Замена
П. Берг
️️️️
Ф. Сотока
77'
Замена
И. Ганаго
️️️️
Л. Опенда
76'
Замена
Д. Кабо
️️️️
П. Франковски
76'
74'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
И. Кардона
71'
Желтая карточка
Б. Шардонне
Замена
У. Саид
️️️️
Д. Кошта
68'
66'
ГОЛ! 3:1!
Х. Белькебла
Пас отдал
Ф. Онора
ГОЛ! 3:0!
Ф. Сотока
Пас отдал
С. Фофана
65'
62'
Желтая карточка
Л. Брассье
ГОЛ! 2:0!
Ф. Сотока
Пас отдал
П. Франковски
62'
43'
Желтая карточка
Ю. Белаили
40'
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Н. Фадиджа
Желтая карточка
Д. Кошта
38'
Пенальти не реализован!
Ф. Сотока
33'
31'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сотока
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
ПВ
7
Флориан Сотока
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
93
Харис Белькебла
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
8
Лукаш Пореба
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Самба
20
Машадо
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
99
Самед
42
Фофана
19
Франковски
10
Кошта
17
Опенда
7
Сотока
4-2-3-1
40
Бизот
27
Фадиджа
5
Шардонне
29
Эрейе
3
Брассье
93
Белькебла
33
Лис-Мелу
9
Онора
28
Лаж
11
Белаили
7
Кардона
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
7
Сотока
7
Берг
7
Берг
7
Сотока
19
Франковски
19
Кабо
19
Кабо
19
Франковски
10
Кошта
22
Саид
22
Саид
10
Кошта
17
Опенда
37
Ганаго
37
Ганаго
17
Опенда
27
Фадиджа
93
Дюверн
93
Дюверн
27
Фадиджа
7
Кардона
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
7
Кардона
33
Лис-Мелу
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
33
Лис-Мелу
Остались в запасе
Ланс
Брест
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ЦП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
37
Грегуар Кудер
ВР
80
Янга Мбок
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ЦП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
80
Янга Мбок
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Ланс - Брест
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
Новости команд
Все
Ланс
Брест
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
09:28
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
09:28
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+